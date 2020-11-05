В Тюменской области Международный день отказа от курения отметят флешмобом в TikTok

В Тюменской области 5 ноября стартовал флешмоб «В ритме здорового дыхания!». Профилактический конкурс, приуроченный к Международному дню отказа от курения, проводится в рамках проекта «Тюменская область — территория здорового образа жизни».

«Участникам предлагается снять небольшой видеоролик (не более 15 секунд), который должен начинаться одной из фраз: «Я не курю!», «Я не курю! Я за здоровый образ жизни!», «Я не курю! Я берегу свое здоровье!». А продолжить — эпизодом из фильма, мультфильма или сериала, который поддержит эту позицию здорового образа жизни. Для размещения готового видеоролика предлагается платформа в приложении TikTok с обязательным упоминанием профиля областного центра профилактики и реабилитации. Видеоролик можно сделать интересным с помощью музыки, эффектов, наклеек, видеопереходов. Фантазируйте и реализуйте свои творческие идеи! Участвовать можно до конца ноября индивидуально или командой, но не более семи человек», – рассказали в пресс-службе регионального департамента социального развития.

Подробнее о конкурсе можно узнать в группе во «ВКонтакте». Победителей ждут дипломы и сувениры от организатора.

Международный день отказа от курения отмечается в третий четверг ноября.