Лучшие любительские творческие коллективы Тюменской области примут участие во всероссийском фестивале

В Тюменской области подвели итоги II регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Событие было организовано ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»» при поддержке областного департамента культуры в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

Лауреатами I степени стали:

в номинации «Фольклорные коллективы и коллективы народной песни» – ансамбль народной песни «Казачья воля», Ишим;

в номинации «Коллективы хорового пения» – хор «Рапсодия», Тобольск;

в номинации «Коллективы народного танца» – образцовый любительский хореографический ансамбль «Фейерверк», Тобольск; хореографический ансамбль «Мирас», Тобольск;

в номинации «Цирковые коллективы» – образцовая цирковая студия «Икар», Тюмень;

в номинации «Театральные коллективы» – Народный театр, Ялуторовск;

в номинации «Коллективы народных инструментов» – инструментальный ансамбль «Аллегретто», Нижняя Тавда;

в номинация «Коллективы струнных, духовых и ударных инструментов» – вокально-инструментальный ансамбль «Горизонт», с. Абалак (Тобольский район);

в номинации «Хореографические коллективы» – образцовый любительский хореографический ансамбль «Радость», Тобольск.

Впервые фестиваль проходил онлайн, но вызвал живой интерес – на конкурс поступило около 186 заявок из разных районов области.

«Как отметили члены жюри, качество подготовки выступлений возросло по сравнению с первым фестивалем. Следующим этапом для победителей станет участие во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов, который пройдет в Москве», – рассказали в пресс-службе департамента культуры.

Стоит напомнить, что в этом году Тюменскую область на Всероссийском этапе представляла цирковая студия «Мечта» из Ишима. По итогам конкурса коллектив вошел в число сильнейших и получил грант Министерства культуры Российской Федерации на два миллиона рублей.