Дмитрий Губерниев проведет главное агрособытие года Тюменской области

В пятницу, 6 ноября, в Тюменской области назовут победителей областного соревнования в отраслях сельского хозяйства агропромышленного комплекса. Торжественное мероприятие впервые состоится онлайн на платформе apkto.ru. Проведет церемонию в прямом эфире из импровизированной студии ДК «Нефтяник» известный ведущий Дмитрий Губерниев, сообщает пресс-служба регионального департамента агропромышленного комплекса.

«Поздравления от руководителей области, яркие моменты от звёзд эстрады, интересные факты о нашем сельском хозяйстве, розыгрыш среди зарегистрированных пользователей и, конечно, громкие имена победителей! Благодаря современному формату мероприятия, к празднику могут подключиться все желающие труженики даже из самых отдаленных сел Тюменской области. На их глазах будет вручено переходящее знамя губернатора муниципальному образованию, достигнувшему наивысших результатов в сельскохозяйственном производстве», – отметили в департаменте.

Во время церемонии назовут лучшие муниципальные районы в трех сельскохозяйственных зонах, лучшие сельскохозяйственные предприятия, а также лучших работников агропромышленного комплекса. Все победители будут награждены дипломами и денежной премией.