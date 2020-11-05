Тюменские молодежные сообщества в 2020 году выиграли более 15 миллионов рублей

В 2020 году молодежные сообщества Тюменской области выиграли гранты на 15 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Успех молодежных объединений напрямую связан с теми возможностями для самореализации, которые предоставляются в регионе. Об этом рассказал директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский на заседании президиума регионального правительства.

«В регионе постоянно создаются новые возможности роста для молодежных креативных индустрий. На Всероссийском форуме «Таврида» Тюменская область вошла в топ-5 российских регионов по реализации концепции развития арт-кластеров и получила грант в размере 5,6 миллиона рублей», – отметил он.

Кроме того, региональный проект-интегратор «Лучше дома», созданный в условиях пандемии COVID-19 и направленный на соблюдение режима самоизоляции, отмечен полпредством президента России в Уральском федеральном округе как одна из самых успешных практик по работе с молодежью в период действия ограничений, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.

«Тюменская область была и остается площадкой для экспериментов и инновационных проектов, в том числе в сфере молодежной политики. Нужно продолжать создание условий для того, чтобы у наших талантливых молодых людей были все возможности для самореализации в родном регионе», – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Стоит отметить, что сегодня в регионе действуют молодежный театральный центр «Космос», мультицентр «Контора пароходства», мультицентры «Моя территория». На их базе активная тюменская молодежь успешно реализует большое количество творческих и социально значимых проектов.