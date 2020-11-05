Югорчан, вернувшихся из Турции, оштрафовали за неправильный тест на COVID-19

Девять жителей Лангепаса привлечены к ответственности за то, что не прошли обследование методом ПЦР после возвращения из-за границы. Каждый из них заплатит штраф в размере 7 500 рублей. Все дело в том, что югорчане, вернувшись из Турции, сделали не тот тест на коронавирус, который прописан в постановлении главного санитарного врача России.

Судя по сообщению пресс-службы управления Роспотребнадзора по Югре, лангепасцам еще повезло – подобное нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 15-40 тысяч рублей.

«В данном случае суд при назначении наказания учел смягчающее обстоятельство, что все граждане, привлеченные к административной ответственности, все-таки обследовались на COVID-19, но не ПЦР-методом, позволяющим выявить вирусоносительства, как требует законодательство, а ИФА (иммуноферментный анализ на обнаружение антител) и снизил административный штраф», – пояснили в ведомстве.