Глава Сургута Вадим Шувалов заявил, что после каникул школы заработают в прежнем режиме

Сургутские школьники после каникул продолжат учиться в прежнем формате. Одна из самых обсуждаемых тем в кругах родителей – перевод учеников на дистант после осенних каникул. Эти догадки развеял глава Сургута Вадим Шувалов: «Мы следим за уровнем заболеваемости сургутян всех возрастов. Дети на особом контроле. В настоящее время школы готовятся к работе в таком же режиме, как и в первой четверти».

Ранее правительством Югры было принято решение увеличить осенние каникулы до 14 дней. Официально школьники выйдут на учебу уже 9 ноября. Между тем, пока каникулы продолжаются в округе действует ряд ограничений в отношении детей до 14 лет. На очередном заседании оперштаба глава регионального Роспотребнадзора Майя Соловьева отметила, что все ранее предпринятые меры положительно отразились на темпах заболеваемости среди детей. Школьники стали меньше болеть.