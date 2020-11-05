Треть жителей России увеличили свои расходы за время второй волны коронавируса

Коронавирус — дело затратное: треть россиян вынуждены были увеличить свои расходы во время второй волны пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Rambler и Qiwi.

Так, из опрошенных 5,7 тысячи жителей 31 процент признались, что кошельки стремительно пустеют. Главная статья расходов у 13 процентов — лекарства и медицинские услуги. Шесть процентов опрошенных стали больше платить за транспорт. Онлайн-развлечения, отдых и даже образование — причина возникшей дыры в бюджете у пяти процентов участников опроса. Также в числе статей расходов, которые выросли — шопинг и заказ еды.

Общее удорожание жизни привело к тому, что 27 процентов россиян признались, что сокращают траты. 42 процента пока держатся на прежнем уровне.

Про накопления многие говорить даже не стали: 64 процента их увеличить не могут. 12 процентов копят меньше, чем раньше, десять процентов только начали это делать — копят на повседневные нужды. Еще пять процентов усилили накопления на догосрочные цели типа ипотеки.