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Переноса выборов Госдумы не будет

Выборы в государственную, а также в региональную и местную думы пройдут в сентябре 2021 года

Переноса выборов Госдумы не будет
фото: ГД РФ

Выборы в Государственную Думу пройдут в сентябре 2021 года. Об этом сообщил агентству СИА-ПРЕСС депутат российского парламента от Югры Евгений Марков (фракция ЛДПР).

Марков утверждает, что именно об этом периоде следующих выборов в кулуарах Думы говорят как о свершившемся факте. Одновременно в сентябре следующего года должны, по словам Маркова, пройти региональные и местные выборы.

Отметим, что ранее Евгений Марков выступил в эфире СИА-ПРЕСС, где обсуждались скандальные новости вокруг партии ЛДПР.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 76, комментариев: 0
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