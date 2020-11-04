Выборы в государственную, а также в региональную и местную думы пройдут в сентябре 2021 года

Выборы в Государственную Думу пройдут в сентябре 2021 года. Об этом сообщил агентству СИА-ПРЕСС депутат российского парламента от Югры Евгений Марков (фракция ЛДПР).

Марков утверждает, что именно об этом периоде следующих выборов в кулуарах Думы говорят как о свершившемся факте. Одновременно в сентябре следующего года должны, по словам Маркова, пройти региональные и местные выборы.

Отметим, что ранее Евгений Марков выступил в эфире СИА-ПРЕСС, где обсуждались скандальные новости вокруг партии ЛДПР.