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​Тюменские сервисы по оказанию услуг населению претендуют на «Народное признание»

Четыре тюменские системы участвуют в премии «Народное признание»

​Тюменские сервисы по оказанию услуг населению претендуют на «Народное признание»
Фото: admtyumen.ru

Четыре тюменские системы оказания услуг населению участвуют в премии «Народное признание». Выбор лучшего сервиса, разработанного органами государственной власти, стартовал 2 ноября. Его организует экспертный центр электронного государства, организатор одного из крупнейших конкурсов в сфере ИТ «ПРОФ-IT».

«Среди участников голосования есть четыре тюменские системы: «Виртуальный консультант 72», «Сервис поиска свободных лесосек», «Электронные сервисы для охотников», «Электронное дополнительное образование Тюменской области». Проголосовать за них можно по ссылке. Всего на премию заявлено 56 полезных сервисов», – рассказали в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

Голосование продлится до 18:00 (мск) 9 ноября. Авторизация для голосования на сайте проводится бесплатно через СМС-сообщение. Победит тот, кто наберет наибольшее число голосов. Названия проектов-победителей будут опубликованы на сайте оргкомитета.

Премия «Народное признание» была учреждена в 2019 году. Важной миссией проведения премии «Народное признание» в этом году является его благотворительная направленность. 30% средств, оплаченных оргкомитетом за СМС-авторизацию жителей на сайте, будут направлены в благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь».


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03 ноября в 21:06, просмотров: 158, комментариев: 0
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