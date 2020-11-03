Четыре тюменские системы участвуют в премии «Народное признание»

Четыре тюменские системы оказания услуг населению участвуют в премии «Народное признание». Выбор лучшего сервиса, разработанного органами государственной власти, стартовал 2 ноября. Его организует экспертный центр электронного государства, организатор одного из крупнейших конкурсов в сфере ИТ «ПРОФ-IT».

«Среди участников голосования есть четыре тюменские системы: «Виртуальный консультант 72», «Сервис поиска свободных лесосек», «Электронные сервисы для охотников», «Электронное дополнительное образование Тюменской области». Проголосовать за них можно по ссылке. Всего на премию заявлено 56 полезных сервисов», – рассказали в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

Голосование продлится до 18:00 (мск) 9 ноября. Авторизация для голосования на сайте проводится бесплатно через СМС-сообщение. Победит тот, кто наберет наибольшее число голосов. Названия проектов-победителей будут опубликованы на сайте оргкомитета.

Премия «Народное признание» была учреждена в 2019 году. Важной миссией проведения премии «Народное признание» в этом году является его благотворительная направленность. 30% средств, оплаченных оргкомитетом за СМС-авторизацию жителей на сайте, будут направлены в благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь».