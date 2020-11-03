Тюменская «Ночь искусств» пройдет онлайн // РАСПИСАНИЕ

Тюменская область присоединилась к Всероссийской акции «Ночь искусств». Учреждения культуры региона подготовили разнообразную онлайн-программу.

«Ночь искусств» - одно из любимых событий жителей Тюменской области. Ежегодно оно объединяет сотни любителей музыки, изобразительного искусства, театра и литературы. В этом году по всей стране «Ночь искусств» перешла в формат онлайн, что позволило значительно расширить программу мероприятий», – отметили в пресс-службе департамента культуры региона.

Онлайн-мероприятия пройдут 3 и 4 ноября.

3 ноября

19.00 – дворец культуры «Нефтяник» подготовил онлайн-концерт «Доктор Джаз». Трансляция пройдет в соцсетях и на сайте Тюменского концертно-театрального объединения. В программе – выступления джаз-оркестра «Золотая труба» и лучших вокалистов Тюмени.

4 ноября

18.00 – Тюменский драматический театр на официальном ютуб-канале покажет спектакль «Стасик, играй!».

21.00 – на ютуб-канале Тюменской филармонии будет трансляция «Багдадского праздника» – ночного концерта с Тюменским филармоническим оркестром. В программе концерта произведения Чайковского, Грига, Римского-Корсакова и других знаменитых композиторов.

Кроме того, в рамках «Ночи искусств» посетители получат уникальную возможность побывать во всех музеях Тюменского музейно-просветительского объединения, а это учреждения Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. На странице Дворца национальных культур «Строитель» пройдет трансляция видеоконцерта «Счастливый дебют». В Тюменской областной научной библиотеке пройдет мастер-класс по сценической речи. Специальные мероприятия подготовили также учреждения культуры муниципальных образований Тюменской области.