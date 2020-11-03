16+
Логотип Сиапресс
USD  80,0006   EUR  93,3447  

Новости

Больше новостей
Вы довольны качеством коммунальных услуг?
Комментировать
0
Ваши симпатии на выборах президента США на стороне...
Комментировать
0
На выборах президента США победит...
Комментировать
0
Вы довольны качеством общепита в Сургуте?
Комментировать
0
Как часто вы меняете постельное белье?
Комментировать
2
Больше опросов

​В Тюменской области экодиктант пройдет на 161 площадке

Тюменцы могут проверить уровень экологического образования

​В Тюменской области экодиктант пройдет на 161 площадке
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области акция «Экодиктант» пройдет на 161 площадке – в образовательных организациях, учреждениях дополнительного образования и общественных организациях. Также свои знания тюменцы смогут проверить онлайн на сайте экодиктант.рус.

«На сегодняшний день в Тюменской области создан региональный организационный комитет, куда вошли представители департаментов образования и науки, лесного комплекса, недропользования и экологии, социального развития, по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, физической культуры, спорта и дополнительного образования, а также руководители образовательных организаций и производственных предприятий», – сообщили в пресс-службе областного департамента образования.

Всероссийский экологический диктант состоится 15 и 16 ноября. Акция направлена на то, чтобы каждый участник мог соприкоснуться с темами экологического просвещения и экологической культуры. Принять участие в мероприятии можно как онлайн, так и очно. Свои знания по экологии проверят школьники, студенты и представители общественных организаций. Все участники получат сертификаты, а победители – почётные грамоты и призы.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:45, просмотров: 103, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Югра ужесточает карантинные меры 3912
  2. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 2727
  3. В Сургуте похитили мужчину: его удерживали в гараже, избивали и требовали деньги 2198
  4. ​Оперштаб Югры по борьбе с коронавирусом принимает особые меры относительно Сургута 1804
  5. За минувший день в Югре от коронавируса умерло четыре пациента 1616
  6. ​Вокруг ЛДПР. Евгений Марков // ONLINE 1386
  7. Сургутским поликлиникам предоставили транспорт для работы с больными 846
  8. Под Сургутом перевернулась легковушка 831
  9. В районе Нижневартовска «Шевроле» угодил под большегруз: двое не выжили 818
  10. В Югре школьник продавал наркотики 807
  1. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19475
  2. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 12885
  3. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 9867
  4. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 6777
  5. ​Коронавирус оптимизировал работу Сургутнефтегаза 6461
  6. ​Задохнулись в трубе: в Югре возбуждено уловное дело после ЧП на объекте «Газпром трансгаз Югорск» 6428
  7. ​Возле одной из школ в Югре насмерть замерз мужчина 5667
  8. ​Жительнице Сургута грозит срок за рассылку видео с обнаженным супругом 4996
  9. В Нефтеюганске женщина избивала своих детей и попала на федеральный канал 4942
  10. Сургутян пытаются развести на деньги по-новому 4720
  1. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 52293
  2. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 39469
  3. ​В понедельник ХМАО накроет туман 37581
  4. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 21353
  5. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19475
  6. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 17915
  7. ​«Не вижу другой возможности»: тренер спортшколы Нефтеюганске вышел на центральную площадь и объявил голодовку 17475
  8. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 13585
  9. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 13550
  10. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 12885

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика