Тюменцы могут проверить уровень экологического образования

В Тюменской области акция «Экодиктант» пройдет на 161 площадке – в образовательных организациях, учреждениях дополнительного образования и общественных организациях. Также свои знания тюменцы смогут проверить онлайн на сайте экодиктант.рус.

«На сегодняшний день в Тюменской области создан региональный организационный комитет, куда вошли представители департаментов образования и науки, лесного комплекса, недропользования и экологии, социального развития, по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, физической культуры, спорта и дополнительного образования, а также руководители образовательных организаций и производственных предприятий», – сообщили в пресс-службе областного департамента образования.

Всероссийский экологический диктант состоится 15 и 16 ноября. Акция направлена на то, чтобы каждый участник мог соприкоснуться с темами экологического просвещения и экологической культуры. Принять участие в мероприятии можно как онлайн, так и очно. Свои знания по экологии проверят школьники, студенты и представители общественных организаций. Все участники получат сертификаты, а победители – почётные грамоты и призы.