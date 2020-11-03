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​В Нижнетавдинском районе заработал шестой smart-ФАП

В Тюменской области продолжают открывать ФАПы в рамках нацпроекта

​В Нижнетавдинском районе заработал шестой smart-ФАП
Фото: Дарья Ровбут

В Нижнетавдинском районе в рамках национального проекта «Здравоохранение» запущен шестой smart-ФАП.

«Торжественное открытие состоялось в поселке Тукман, жители которого много лет получали медицинскую помощь в деревянном здании, когда-то принадлежавшем местной школе. На церемонии торжественного открытия smart-ФАПа глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов отметил, что возвести за несколько месяцев шесть модульный зданий и подвести к ним все необходимые коммуникации – непростая задача. Но слаженная работа всех заинтересованных сторон позволила сделать это в запланированные сроки. Напомним, в этом году smart-ФАПы появись в поселках Карагандинский, Тукман и Торгили, деревнях Красный Яр и Новопокровка и селе Конченбург», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Smart-ФАПы оборудованы всем необходимым для первичного осмотра пациентов, здесь также есть возможность удаленной записи на прием и проведения консультацию узкого специалиста.


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Сегодня в 18:00, просмотров: 361, комментариев: 0
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