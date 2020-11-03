В Тюменской области проведено более миллиона исследований на коронавирус

Ко 2 ноября в Тюменской области было проведено 1 101 292 исследований на COVID-19. По абсолютному количеству проведенных исследований регион входит в топ-10 субъектов России. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Сегодня в регионе тестирование можно сделать в 20 лабораториях, шесть из которых частные. Полный список медицинских организаций, где можно пройти тест на COVID-19, опубликован на сайте областного управления Роспотребнадзора.

«Тестирование на COVID-19 позволяет начинать лечение на ранних стадиях, что наиболее эффективно, а также выявлять бессимптомных носителей болезни, обеспечивая безопасность окружающих», – подчеркнули в региональном оперштабе.