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​Тайна мазутного пятна на Сайме: в администрации Сургута подробно рассказали о загрязнении реки

За нефтяным пятном на сургутской Сайме установлено круглосуточное наблюдение

​Тайна мазутного пятна на Сайме: в администрации Сургута подробно рассказали о загрязнении реки
Фото: siapress.ru

В Сургуте спасатели установили круглосуточный контроль за развитием ситуации на реке Сайма, где в конце октября было обнаружено нефтяное пятно. Об этом сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Олег Пухтеев.

Также специалист рассказал о причинах появления мазутного пятна: результаты проверки показали, что со дна реки поднялись нефтепродукты, попавшие туда во время августовского загрязнения.

«Департаментом городского хозяйства было проведено обследование ливневого коллектора, как одного из возможных источников попадания нефтепродуктов в реку Сайма. В результате было выяснено, что источником коллектор не является, что подтверждено фотографиями – никаких следов нефтепродуктов не обнаружено. Вероятной причиной наличия нефтяного пятна на реке является вымывание течением реки из грунта дна взвеси с некоторым количеством нефтепродуктов, которое образовалось как последствие августовского разлива нефтепродуктов в реку. Это связано с тем, что на прошлой неделе был произведен сброс воды из водохранилища в реку Обь, следовательно уровень воды был снижен до минимально возможного. Естественно, скорость течения у дна увеличилось. И естественным путем в настоящее время происходит вымывание некоторой части грунта того количества нефтепродуктов, которые осели с августа по октябрь на дно реки», – пояснил Олег Пухтеев.

Ранее спасатели покрыли пятно сорбентом, часть нефтепродуктов была убрана, затем на участке у моста на улице Мелик-Карамова были установлены два ряда боновых заграждений и произведена локализация нефтепродуктов на данном участке реки.

«Мы полагаем, некоторая часть нефтепродуктов еще может быть на дне и поступать в локализованное бонами место», – уточнил начальник управления.


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Сегодня в 17:23, просмотров: 287, комментариев: 0
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