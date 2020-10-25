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Евгений Хавтан: «Это моя карма, видимо: талантливые, необычные и сложные девушки»

Лидер «Браво» Евгений Хавтан рассказал главному редактору siapress.ru о дебютном альбоме новой группы Los Havtanos

Евгений Хавтан: «Это моя карма, видимо: талантливые, необычные и сложные девушки»
Фото из архива Е.Хавтана

Главный стиляга Российской Федерации Евгений Хавтан завоевывает Латинскую Америку: 23 октября вышел первый альбом его нового сайд-проекта Los Havtanos, в котором фирменная бравовская мелодика смешана с кубинскими ритмами: EP «Иди ко мне» уже можно послушать на всех стриминговых платформах.

Мы поговорили с артистом о новой группе, растерянности поклонников «Браво» и о том, как важно заслуженным музыкантам понять себя в новом времени.

— Появление Los Havtanos вполне можно было бы предсказать, послушав пластинки «Браво» — там достаточно отсылок к латино. С другой стороны, есть там и новая волна, и диско, и многое другое — почему в самостоятельную группу проросло именно латино?

— Мы в «Браво» действительно играли эту музыку раньше, она мне нравится — в этой музыке, в ритмах есть какая-то магия, и она не такая, как в роке. Поэтому на пластинках время от времени встречались такие песни. А окончательно я понял, что хочу это сделать, я понял года два назад. Находясь в Сан-Франциско, я был на концерте и познакомился с гитаристом группы Barrio Manouche Хавьером Джименетсом — мне очень понравилось, как они играют и как вообще этовсе выглядит: очень непохоже на ту музыку, которая нас окружает сегодня.

Я познакомился с ними и потом, не надеясь ни на что, отослал одну из своих песен — «Корабли» (в испаноязычном релизе она называется Mar De Blanca Arena) Хавьеру, он из Мадрида, живет в Сан-Франциско. Не думал, что получу ответ, потому что группа всегда очень занята, у них много концертов — но он ответил, что ему понравилась песня, и предложил ее записать. Мы собрались, отрепетировали, потом в студии записали с их составом. У них смешанный состав — они играют смесь американской, бразильской и латинской музыки; скрипачка из Канады, перкуссионистиз Бразилии, два из Мадрида, контрабасист черный парень…

Это совершенно новые ощущения от музыки, от звука — а мне как музыканту интересно все новое, всегда хочется двигаться дальше, поэтому, приехав в Москву, я стал узнавать, есть ли тут такие музыканты, — и оказалось, что существует большая кубинская диаспора, много хороших музыкантов, которые здесь живут и работают. Сначала я познакомился с перкуссионистом Реем Фрометой, он вывел меня на остальных музыкантов — мы начали репетировать, стали давать изредка концерты и наконец записали мини-альбом, который вышел 23 октября.

В домашней «антикоронавирусной» версии «Кораблей» группа играет с Хавьером Джименетсом

— Los Havtanos сейчас представляют как сайд-проект; по факту это действительно так или же все-таки это полноценная группа, нацеленная на долгую жизнь с длинной дискографией и всероссийскими/международными турами?

— Пока нельзя сказать, на что мы нацелены; можно сказать, что я сделал то, что хотел сделать: записал эти песни. Группа существует, есть концерты, но во что все это выльется, никто не может знать и прогнозировать.

Может, окажется вообще никому не нужным — такое бывает, особенно с нишевой музыкой. Хотя бывает и так, что нишевая музыка может оказаться востребованной.

— Вы уже отметили, что аудитория Los Havtanos и «Браво» большей частью не пересекается. Как определили? Что говорят поклонники «Браво»?

— Я вижу некоторую ревность со стороны поклонников «Браво», и она абсолютно закономерна: конечно, это отнимает время от самой группы. Поэтому вижу по тем же комментариям в соцсетях, что какого-то «ах!» нет, и это совершенно нормально.

Этот проект действительно не может совмещать поклонников «Браво», все-таки здесь немного иная музыка. Кому-то нравится, кому-то нет, это нормально. Когда Стинг ушел из Police, я, например, был дико расстроен, потому что мне казалось — вот гад, развалил хорошую группу. Но благодаря этому появилось много новых песен. Да, не Police, но песни-то хорошие.

— Вы и сами это проходили, сталкиваясь с реакцией на уходы солистов «Браво». К слову, об участниках группы. Музыканты в двух группах пересекаются: Яна Блиндер и Рей Фромета играют с «Браво»…

Яна не является постоянным музыкантом «Браво» — скорее, эпизодичным участником. Рей да, музыкант «Браво», так же как и еще один кубинский музыкант Арнольдо Майо, он пришел вместо нашего замечательного саксофониста Олега Кудрявцева.

Яна Блиндер, вокалистка Los Havtanos

— Как вы познакомились с Яной? Ее сольное творчество все-таки непохоже на то, что она делает вместе с вами.

— С Яной я познакомился случайно в клубе «16 тонн». Зашел туда перекусить — и услышал какую-то совершенную дичь, электронные звуки, рейв. Я поднялся посмотреть, кто мешает мне есть, и увидел группу и необычную девушку.

Это моя карма, видимо: талантливые, необычные и сложные девушки.

…Позже я нашел ее телефон, мы выступали немного вдвоем, с «Браво», потом, когда начался Los Havtanos, оказалось, что Яна с трех лет жила в Испании, а с десяти лет уже пела на улицах Мадрида, Барселоны — она хорошо знает испанский язык. Поэтому появилась идея позвать ее в группу.

То, что она делает помимо Los Havtanos, конечно, сильно отличается — у нее огромное число проектов, я их все не знаю даже, еще она снимает что-то, она блогер… Я даже не смогу назвать все ее занятия. Мне всегда было интересно работать с людьми из других галактик, из других жанров.

На песню «Иди ко мне» группа сняла lyric video

— Не могу не спросить про другую талантливую девушку из другой галактики: вы поддерживаете связь с Жанной Агузаровой?

— Я не видел ее года три, наверное, — давно с ней не разговаривал.

— Ее альбом «Королева Сансета» вы послушали — отметили для себя какие-то песни, которые зацепили?

— Притом, что альбом вызывает много вопросов, не вызывает вопросов одно: харизма певицы. Таких певиц у нас не было и до сих пор не появилось. Харизма голоса, исполнения, странноватого репертуара — все это всегда было в Жанне, и это все здорово складывается.

Мне там очень понравилась джазовая композиция «Над тобою ярко горит звезда», она прекрасна. Вообще в альбоме много хороших песен, я послушал с удовольствием — при этом все, конечно, слышал раньше и рад, что она наконец выпустила их.

Los Havtanos в полном составе

— Вернемся к Los Havtanos. В рамках российской поп-музыки примеры, подобные вашему, есть? Мне на ум приходит разве что Optimystica Orchestra.

— Не думал об этом. Optimystica Orchestra — хорошая группа, и Женя Федоров прекрасный музыкант. Но мне кажется, мы все равно разные.

Других аналогов тоже нет — все, что я делаю, обычно существует в единственном экземпляре. Так было с «Браво», которые пересекались с музыкой 50-60-х годов, так и сейчас c Los Havtanos, которые пересекаются с испанской музыкой.

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— Испаноязычная версия «Городов», что называется, «зашла» в Латинской Америке, появившись в плейлисте продюсера Лео Брахта — собственно, вы готовите и испанскую версию альбома. У меня впечатление, что она готовилась как основная, это действительно так?

— Когда мы только начинали записываться, мы ориентировались именно на испаноязычную аудиторию, записывали именно испанскую версию (в ней немного отличаются аранжировки, кстати). Полтора-два года я работал между тремя точками земли — Москва, Лос-Анджелес, частично Сан-Пауло, и когда закончили, я подумал, что все-таки нужна и версия на русском языке. Поэтому альбом будет в двух вариантах.

— В испаноязычном варианте поют Яна Блиндер и Данило Морейра?

— Да. Данило также пишет тексты, вся группа совместно делает аранжировки — в общем, это коллективный труд.

Данило Морейра, вокалист, гитарист Los Havtanos, автор текстов

— В России обе версии появятся?

— Да, обе — испанская версия появится чуть позже на цифровых платформах. В России также будет выпущен винил.

Про издание в испаноязычных странах пока не могу сказать — сейчас мы находимся в поиске лейбла. Если не найдем, выпустим сами.

— В России вы своими силами издаете альбомы?

— CD и винил выпускает компания «Союз Мьюзик», и, кстати, буквально в ближайшее время у нас запланирован интересный релиз — к этим форматам мы добавим кассету.

— Вы о сборнике «Конечно, Вася?»

— Нет, этот сборник вышел на бобине, причем там оказалось несколько не издававшихся версий известных песен — я нашел их случайно.

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Речь про «Браво 83-84» — два первых магнитоальбома. Мы издадим их на всех носителях — винил, компакт-диск, кассета (выяснилось, что сейчас их слушают, это стало неким трендом сейчас) и, конечно, на цифровых платформах. Записи старые, были в плачевном состоянии — мы их отреставрировали, насколько это было возможно.

— Ключевой вопрос: когда можно ожидать релиз?

— Я надеюсь, что в ноябре у «Браво» состоятся концерты — в Москве мы играем в «Главклубе» 14 ноября, в Санкт-Петербурге — в «Космонавте» 28 ноября, там будет все, кроме винила; винил мы делаем в Германии, оттуда он физически не успеет прийти.

— Вы несколько лет назад вернули себе все права на альбомы «Браво», и дискография наконец появилась на стриминговых сервисах. Почему этот процесс занял длительное время?

— Тормозило процесс то, что разные альбомы принадлежали разным компаниям. Когда в начале 90-х в стране началось производство CD, мы допустили много ошибок при передаче разрешений на издание альбомов рекорд-лейблам, подписали контракты, особо не разбираясь в юридических тонкостях… Спустя время все наконец удалось просто выкупить.

— Группа «Браво», кажется, единственная из российских рок-групп, которая не имеет собственного бокс-сета со всеми CD. Эта тема для вас актуальна — или формат практически умер, смысла издавать уже нет?

— Такая идея есть, но тут важен вопрос экономики этого выпуска: производство коробки с дисками будет стоить дорого, соответственно, и сам бокс окажется дорогим.

Кроме того, некоторые диски нужно делать по-новому, все тиражи того же «Московского бита», например, давно проданы — соответственно, это вопрос производства нового издания с поиском исходников полиграфии и так далее. Дело долгое, хлопотное, серьезное — думаю, что ближе к пенсии будем думать…

— Почти все альбомы вы в итоге переиздали на виниле, исключив два — «Хиты про любовь» и «Евгеника». Они так и останутся на CD?

— И такая идея есть, хотя до нее не доходят руки. С «Евгеникой» не знаю, а вот «Хиты про любовь» — возможно. Когда этот альбом вышел, он оказался вообще никому не нужен: у меня было ощущение, что мы его в пустоту выдали просто. А сейчас выясняется, что у наших поклонников он один из любимых!

Los Havtanos начали давать концерты еще до коронавирусной истории

— Часть репертуара Los Havtanos — песни «Браво» и из вашего сольного репертуара. Это соотношение останется?

— Я вообще не очень хочу пользоваться песнями «Браво» в этом проекте. Когда мы начали делать эту программу, мы сделали несколько из них в новых обработках — но предполагаю, что в дальнейшем они уйдут из репертуара Los Havtanos.

— Альбом «Иди ко мне» издается как EP, однако песен у группы наверняка хватило бы на полнометражный альбом. Почему выбрали именно эту форму? Мне видится параллель с дебютником «Браво», который тоже был мини-альбомом: она ложная?

— Не думал об этом. Так получилось, потому что я понял — если будем делать полноценный альбом, мы зависнем еще на год, потому что все музыканты заняты в других проектах — у каждого есть своя группа. Поэтому я решил выпустить в таком формате, чтобы понять, насколько это вообще это будет интересно.

Если что-то получится, будем далее работать — уже есть несколько песен, которые можно записать, причем, возможно, немного в другой стилистике. Идеи есть, но загадывать трудно.

— Вообще формат альбома в эпоху стриминга выживет? Молодежь, кажется, вообще воспринимает исключительно синглы. Вы сами как слушаете — отдельными песнями или поальбомно?

— Тех, кого я люблю — а это музыканты, проверенные временем, — слушаю альбомами. Новые альбомы — иногда; например, все, что делает Дэн Ауэрбах из Black Keys. У него свой лейбл, я слушаю большинство его проектов, мне интересен его звук.

Но если новые имена, то, как правило, у них на альбоме сингл или два — и больше слушать нечего. Слушаю инди-сборники, в этом плане Spotify помогает — там много плейлистов.

Единственный, кого я целиком поальбомно слушаю, это Джеймс Блейк, он мне очень нравится.

— Ну, он далековат от вас.

— Конечно, но у меня большой разброс! У Джемса Блейка у меня есть все на виниле, я фанат этого артиста.

— Если говорить о Spotify: стриминг в России легализовался — смог ли он заменить собой продажи твердых носителей?

— В России выпуск винила — не бизнес совсем, скорее просто показатель статуса. Экономики никакой, особенно если учесть, что мы пластинки печатаем в Германии, с качественным винилом, полиграфией, специальным мастерингом, все это стоит достаточно дорого, а тиражи небольшие. Так что бизнеса в этом нет.

— В завершение беседы вернемся к «Браво» — поклонники действительно переживают, на паузе ваш основной проект или есть планы относительно его ближайшего будущего?

— Конечно, после выхода Los Havtanos мы продолжим движение с «Браво», у меня уже есть идеи и наброски. Не думаю, что сделаем сразу альбом — будем синглами двигаться.

В случае с «Браво» ведь непростая история: у нас высоко задрана планка, были сильнейшие альбомы, и любая новая работа неизбежно с ними сравнивается. Чем группа старше, тем сложнее ей выпускать новую музыку — не потому, что ее нет, а потому, что требуется удерживать эту планку. Мне хочется, чтобы новые песни были как минимум сопоставимы со старыми, поэтому мы внимательно относимся к тому, что и как мы делаем сейчас. Сейчас есть возможность делать шикарный продакшн — то, чего не было раньше, хотя у «Браво», кстати, был Ким Брейтбург, который в 90-е записывал нам отличные альбомы.

Индустрия тотально изменилась, и мне не хочется стрелять в пустоту: я пытаюсь разобраться, что сейчас происходит, о чем говорить и как говорить. Язык сильно изменился, сегодняшние 20-25-летние — это люди с совершенно другой планеты, они слушают другую музыку, многие вообще не знают, что такое «Браво», поэтому я могу только радоваться, что мы в разные периоды истории группы застали те времена, когда могли поймать аудиторию, которая понимает, где идет разговор о музыке, а где — о хайпе.

Я пытаюсь понять себя в новом времени. Это важный вопрос для любого музыканта, который не хочет выглядеть клоуном, пытаясь заигрывать с технологиями и модой. Примеры есть: скажем, моим любимым Моррисси и Полу Веллеру это удается.


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Сегодня в 19:32, просмотров: 256, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:28
Ну и где водка и сало? Общая тема, так сказать с народом.
Тарас Самборский
не нравится
Сегодня в 23:28
Вы что-то поняли в этом интервью, Сергей Б?
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