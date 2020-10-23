ПРЕМЬЕРА дебютного альбома казанской инди-фолк группы Juna — Amanat

Казанская группа Juna выпустила дебютный альбом Amanat, который звучит свежо и интересно. Корреспондент siapress.ru связался с музыкантами Juna Анией Файзрахмановой и Александрой Мустафиной, которые рассказали о том, как создавался коллектив и как на татароязычный, но не татарский инди-фолк реагирует публика.

Юрий Нуреев: Начнем с названия. Что вы вкладываете в имя Juna?

Александра Мустафина (укулеле): История очень простая — на заре зарождения группы, когда еще речь не шла о татарском языке, просто искали название и ткнули в латинский словарь. Вышло слово «Juno». Решили поменять последнюю букву. А потом узнали, что Juna по-фински означает «поезд». Нам нравится это значение.

Александра Мустафина

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Ю.Н.: То есть сначала вы планировали петь на другом языке? Судя по каверам на Metronomy и The Knife — на английском?

Ания Файзрахманова (вокал, клавишные): Мы на тот момент ничего не планировали, просто были в моменте — нам нравилось играть любимые песни, мы их играли и не думали о том, что дальше. Так получилось, что большая часть любимых песен — на английском.

Ания Файзрахманова

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Ю.Н.: Кстати, о татарском. Много лет назад я поставил приятелю-татарину альбом Зули Камаловой Elusive, он послушал и сказал: «Да это не татарская музыка», имея в виду состав инструментов и мелодии. В ваш адрес такие реплики звучат? Скажем, баяна, ассоциирующегося с татарской музыкой, у вас действительно нет.

А.М.: Да, такие комментарии звучат и часто. Въелось, к сожалению, у некоторых людей, что татарская музыка — это обязательно баян, мон (душевность, мелодичность — прим.ред.), а иногда даже попсовый биток.

Мне кажется, это саму культуру очень ограничивает: вот тебе три цвета — можешь рисовать только ими. Но в палитре огромное множество цветов, разных, красивых. «Нет, это не татарская картина!» — звучит как бред. А вот про музыку почему-то так говорят.

А.Ф.: Моя бабушка говорит, что у нас не татарская музыка. И я понимаю ее чувства (улыбается).

Если уж говорить об определениях, я бы условно разделяла татарскую музыку на татароязычную и татарскую этническую. Первое подразумевает, что это любая музыка, исполненная на татарском языке. Второе — народная музыка со всеми атрибутами и переосмысление этого. Я не вижу проблемы в том, что музыканты делают и первое, и второе.

Сохранять традиции очень важно, да. Для этого есть отдельные коллективы, где главный критерий — аутентичность, подлинность традиций. Но мы не претендуем на такую ответственную задачу: мы просто делаем то, что хочется, на татарском языке. И мы не уверены, можно ли это называть татарской музыкой (улыбается).

Вообще заниматься определениями — неблагодарное дело. Лучше просто говорить, что, мол, смотри, эту музыку сделали ребята из Казани и в этой музыке звучит татарский язык.

Если говорить о бабушках, кстати, как правило, их сильно смущает мой акцент. То есть они еще и не узнают татарский язык иногда. И это нормально. Обожаю бабушек! (смеется)

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Ю.Н.: У вас многолюдная группа — она сразу сложилась или состав формировался долго?

А.М.: Мы начинали с трех человек — Ания (вокал, клавиши), Саша (укулеле), Катя (перкуссия). Одно время мы вообще не парились — ну зачем нужен бас? Но с каждым годом количество людей все прибавлялось, даже шутили про нас, что скоро группа на сцене помещаться не будет. Теперь основной состав — семь человек плюс восьмой — звукорежиссер. Это скрипка, укулеле, клавиши, перкуссия, кахон, гитара, бас. А на презентации 23 и 24 октября нас будет (о, ужас!) на сцене 19 человек! Это вместе с хором.

Ю.Н.: Состав стабилен, кстати?

А.М.: Сейчас да. Но были моменты, когда менялись гитаристы, басисты, пробовали играть с барабанщиком, флейтист Серёжа поменялся на скрипачку Элю. Сейчас концертный состав уже год как неизменен, что будет дальше — посмотрим.

Ю.Н.: Как вы вообще пришли к созданию группы?

А.Ф.: Я всегда занималась музыкой параллельно с остальной жизнью. Во время школы это была музыкалка. В 10-11 классе я ее окончила, и началась подготовка к экзаменам, было не до музыки. В университете узнала, что в нем есть местная хоровая капелла. Пошла с подругой за компанию — и осталась там на шесть лет. Там мы познакомились с Сашей, но не общались. А играть вместе мы начали только с выпускного года. В тот год мы вместе участвовали в капустнике капеллы, так и завертелось.

А.М.: Я как-то пришла на хор, а там ребята готовились к выступлению. Говорю: «А можно с вами?» — так и понеслось. Вообще у меня довольно музыкальная семья: папа играл в группе в те годы, когда это еще не было мейнстримом. Он же приучил меня к хорошей музыке — у нас всегда играли дома Queen, TheBeatles, Боб Марли. Его отец был тоже «против системы», носил прическу «боб» и был стилягой. А его брат, мой дядя — Артур Мустафин развивает свой трансовый проект Translippers и катается с ним по мировым фестивалям.

Ю.Н.: Juna — ваше основное место работы или хобби?

А.М.: Ни то, ни другое. Мне бабушка и другие родственники сначала говорили пренебрежительно: «Ну это же у тебя хобби», а сейчас они видят, сколько времени и сил на это «хобби» уходит, и больше так не говорят. Я воспринимаю группу не как хобби, но и полноценной работой это не назовешь. Самое близкое по ощущениям — долгосрочная стажировка: сил много отнимает, учишься новому, как на новой работе, но денег приносит мало и нужно это прежде всего тебе.

А.Ф.: У меня и у других ребят есть полноценная работа, но к группе я отношусь тоже как к работе. Иначе не получается.

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Ю.Н.: Это первый полноформатный альбом, вы писали его достаточно долго: что мешало записать его оперативно?

А.М.: Поскольку это первый в нашей жизни полноформатный альбом, записанный не дома на коленке, а на студии, это и мешало: прежде у нас не было такого опыта. Часы студий ограничены, делается куча попыток, нужно совпасть с расписанием и т.д. Ну и на все нужно деньги, и немало.

А еще материал у нас появлялся по ходу, то есть сначала мы объявили, что делаем альбом, а потом стали его именно делать. Обычно происходит у групп не так: уже оформленный багаж песен собирается в сборник. Здесь же часть песен сочинялась и аранжировалась постфактум.

Еще были моменты, когда аранжировки песен (например Takhetle konem) полностью меняли вектор. Она изначально была более разбитная, сейчас стала более хипповая — и по аранжировке, и по гармонии.

И, конечно, пандемия внесла свои коррективы. На финишной прямой нельзя стало ни ездить на студию, ни собираться на репетиции нормально, ни тем более делать презентацию.

А.Ф.: Мне кажется, такой долгий срок связан с двумя факторами: у нас у всех есть работа, которая отнимает львиную долю времени, и отсутствие опыта. Мы несколько раз переделывали песни, учились в процессе. Это как учеба с дипломом в финале! (улыбается)

Ю.Н.: Мы представляем альбом на сургутском портале siapress.ru — посоветуйте нашим читателям, что послушать, если он им очень понравится? В первую очередь, конечно, речь о татарстанской поп-, рок-, инди-, фолк-музыке.

А.Ф.: Мубай, Зуля Камалова, Gauga, Усал и т.д. Много других ребят есть, которых я сейчас прям не вспомню, но «ВКонтакте» есть паблики с музыкой из Татарстана — E:\music\Татарстан, например.

Самое главное при выборе музыки — не ограничиваться каким-либо критерием. Если мы пишем музыку в стиле инди-фолк (условно), это не значит, что мы слушаем только инди-фолк. Слушайте все вне зависимости от языка, географической принадлежности, стиля и чего-либо еще.

Если говорить конкретно о моих любимчиках за последнее время: Bjork, Nick Cave, Rhye, Anderson Paak, Moses Sumney, Mac Demarco, Samuel T. Herring, Philip Glass, Tom Misch, GoGo Penguin, Mormor. Но я не могу сказать, что наш альбом как-то напомнит музыку этих ребят! (смеется)

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Ю.Н.: Диск называется Amanat: слово многозначное. Собственно, в каком значении вы его используете в альбоме?

А.М.: В словарном — «то, что отдали на хранение». Это символично, потому что песни — это наш личный Amanat слушателям. Я слышала только про официально-деловой вариант значения «вклад». Еще понравилось, что это слово с татарского не переводится одним емким словом на русский.

Ю.Н.: Вообще интересно узнать, о чем вы поете, — что можете сказать о песнях аудитории, которая не владеет татарским языком?

А.М.: Мне кажется, лучше ничего не говорить о стихах, чем сказать, о чем они, в двух словах. Потому что так сразу все становится простым и скучным. У нас будут выложены все тексты с переводами, можно будет прочитать.

Но если очень упрощать, то весь альбом о чувствах — на фоне природы, города, вселенной. Мы надеемся, что музыка достаточно красноречиво передает это, а тексты — это вообще отдельные миры, которые нужно изучать отдельно. Это поэзия в самом прямом значении, а не просто тексты для песен.

Ю.Н.: Кто, кстати, их пишет?

А.М.: Все стихотворения взяты у татарских поэтов — Йолдыз Миннуллиной, Луизы Янсуар, Эльмиры Шарифуллиной, Роберта Ахметзянова и Азата Миргаязова. У нас нет отдельного человека, который пишет тексты на татарском, потому что лучше ничего не писать, чем писать плохие стихи. А тем более — исполнять их.

Ю.Н.: Альбом доступен на стриминговых платформах — слушать можно с любой песни. Какую вы бы порекомендовали послушать первой?

А.М.: Для человека, который вообще не знаком с нашей музыкой лучше начать с чего-то воздушного — Yashel kuzle, Takhetle konem, Taniysyngmy. Потом переходить к сложным вещам — Ozatu, Ballu, Amanat.

Ю.Н.: Вообще порядок песен тут важен?

А.М.: Драматургия альбома выстроена по настроению. Но в принципе можно начать с любой. Песни все разные.

Ю.Н.: Нового альбома от вас придется ждать так же долго, как нынешнего? Или уже есть некоторые наметки?

А.Ф.: Мы даже сами себе пока не задавали этот вопрос! (улыбается) Хочется верить, что все будет быстрее. Но есть масса факторов в жизни, на которые нам приходится отвлекаться. Сам процесс поиска финансирования забрал у нас очень много энергии. В следующий раз не знаю пока, в каком формате будем работать и где. Может, мы все упростим в разы — посмотрим. Пока же представляем Amanatна казанской сцене.

Ю.Н.: Хороших концертов и благодарной аудитории вам. Спасибо!

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