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«Слухи разлетелись моментально: Барсов негодяй! »

Депутат Евгений Барсов выразил свою позицию по делу Попова, возмутился налогом на роскошь и раскритиковал сургутские муравейники

«Слухи разлетелись моментально: Барсов негодяй! »

Самый богатый депутат Сургута, но не самый дисциплинированный налогоплательщик Евгений Барсов рассказал siapress.ru, откуда у него взялся долг в полтора миллиона рублей, почему он на стороне Дмитрия Попова и какой поддержки ждет от горожан в следующем году.

— Судя по Вашим убеждениям относительно концессии теплосетей, судьба города Вам далеко не безразлична. Повторю свой вопрос пятилетней давности: есть желание выдвигаться на пост главы Сургута? В прошлом Вы скептически относились к этой идее…

— Желание есть, но должно быть понимание ситуации. Зачем выдвигаться и не получить результат? Тратить время, силы, предпринимать какие-то действия, а потом разочароваться, придя к выводу, что оно того не стоило.

— То есть Ваша позиция такова: я хочу, но делать ничего не буду. Правильно понимаю?

— Сегодня заявиться на муниципальные выборы невозможно. Почему? Потому что, у нас партийная система, и преимущества перед любыми кандидатами имеют члены хорошо нам известной партии. Идти против нее нужно, но когда цель достижима. Глава города – ЛДПРовец, это же интересно, это совсем другой мир. Конечно, если люди скажут: «Иди, Барсов, иди!», я пойду.

— Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу «песочного дела» Дмитрия Попова.

— Я знаю Дмитрия Валерьевича с детства, когда он еще в хоккей играл. Видел, как всего достигал умом и старанием. Когда-то мы соревновались с ним за пост главы города, и я могу уверенно заявить: он очень порядочный человек. Историю с обвинением в преступлении, которого не совершал, я бы назвал нелепой юридической ошибкой. Помню, как депутаты единогласно голосовали за продажу песка, это не было его личным решением. Проблемы в цене, скажете вы? Так вот экспертиза доказала, что нарушений не выявлено, песок продали даже дороже, чем предполагалось. Поэтому я не понимаю, зачем нагло обвинять человека? Любому телеграфному столбу можно обвинения предъявить, что у него чашки верх ногами.

— Нельзя не спросить об истории с неуплаченными налогами на сумму 1,5 млн рублей, которая всплыла в СМИ. Как самый богатый депутат Сургута допустил такое?

— Налог, о котором идет речь, называется «Повышенный транспортный налог», в народе его называют налогом на роскошь. То есть владельцы транспортных средств, куда входят самолеты, должны платить по повышенному коэффициенту. Мы это делаем ежегодно, вот только в 2020 году была впервые начислена такая большая сумма, и нам потребовалось время на проверку начислений. Но слухи разлетелись моментально: Барсов негодяй! Я оплатил налог, выполнил свой долг. Опять же: самолеты приравняли к предметам роскоши и обложили большим налогом. Хорошо. Но мой авиатранспорт выступает с яркими шоу для горожан, на нем учатся летать молодые пилоты, спортсмены с них прыгают с парашютами. Да, это личная собственность, но почему-то не учитывается тот факт, что авиапарк – не столько роскошь, сколько социальная нагрузка, которую я взвалил на себя и несу. Вот уже новое письмо счастья пришло, к декабрю снова требуется оплатить налог.

То есть курочка еще не выросла, яичко не снесла, а ее уже в суп! Поэтому нет развития малой авиации в ХМАО, всюду препоны. Если налог на землю уменьшат, то авиаторы начнут строить площадки и смогут организовывать перелеты на короткие расстояния. Посмотрите на Ульяновскую область, там налог мизерный, такая же история с Якутией. Местные власти понимают для чего это делается, такого же понимания хотелось бы добиться в и Югре. Пока только ведутся разговоры по снижению налоговой нагрузки на авиаплощадки. Например, взлетно-посадочная полоса «Боровая» обходится мне в четыре млн рублей в год. Я ее построил, вложил собственные деньги. Этим ведь никто не интересуется, в отличие от неуплаченного налога, правда?

— Как строитель с огромным опытом оцените нынешнюю застройку города? Довольны качеством домов, их высотностью?

— Нет! Любая стройка – это сбалансированное качество и количество. Конечно, в первую очередь нужно закрывать потребность людей в жилплощади, особенно молодых. Поэтому жилье экономического класса должно быть. Но у нас же в городе нет адекватной градации: эконом-класс, средний и бизнес. Все, что не несчастная студия 18 кв. м по стоимости уже как большая хорошая квартира. Но качественной ее не назовешь. Заходил я в такие студии: кровать превращается в шкаф, плита рядом с душевой кабиной. Это не семейный вариант. Максимум студенческий. Но цена неподъемная для вузовца. А дома в большинстве своем какие в Сургуте строят? Уродливые муравейники. Боюсь подумать, что творится в районе ТРЦ «Аура». Зимой, уверен, там коллапс! Мне не понятно, почему до сих пор даются разрешения на такое строительство. У нас достаточно земли, вводите малоэтажную застройку. Но проще молча закрывать глаза. И это не про патриотизм, не про заботу о людях, это совсем другая история.


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Сегодня в 12:42, просмотров: 1201, комментариев: 5
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 16:11
Да Барсов нормальный чувак. Но в главы города… У него ведь самолеты, которым он явно будет больше внимания уделять. Ему же не разорваться. Без обид.

Я вообще за Сысуна от ЛДПР в главы города. Молодой адекватный человек не склонный к коррупции. И фамилия его нравится (шутка).

И хорошо Барсов скал: «Глава города – ЛДПРовец, это же интересно, это совсем другой мир». Вот именно – совсем другой мир. Мир ЕР где население считают не иначе как статистическим поголовьем, он не для жизни людей.

И нах… правила и понятия ЕР. Жми ЛДПР на законное право граждан выражать свою волю через референдум. Вон, целый Крым вместе с полуостровом к России через референдум отошел.

Но в Сургуте, однако, организовать референдум – это тяжелая работа, из болота тащить бегемота.

Альберт Леонов
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Сегодня в 17:09
По мне разницы нет, какой партии будет состоять глава города.
Хоть беспартийный, ровно. Главное другое, что город развивался. Не разбазаривалось а приумножалось все.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:18
«Самолёт не роскошь, а средство передвижения». Поэтому согласен, зачем гнобить малую авиацию. Это же своего рода аэроклуб ДОСААФ. Про муравейники тоже правильно. Дать квоту на муравейники, скажем в 30% и «хорош». Остальное для среднего класса: среднее и малоэтажное жилье. Если есть свежие идеи и желание их воплотить на посту главы города почему бы и нет!
Сергей Б Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:29
Барыги, стоящие у власти в этой стране вообще гнобят все и всех. А в Сургуте еще и холодно.

А лимит на муравейники в Сургуте уже давно исчерпан. Их не строить, а сносить уже пора, как несоответствующие современным стандартам.

Это Наталья Владимировна зависла в эпохе СССР времен Хрущева.

Сергей Б
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Сегодня в 17:39
Вот и говорю – референдум и гнать всех этих капиталистов с коммунистическим лицом.

Но навряд ли. Как тут сказала злая тетка, 90% жителей Сургута представления не имеют что там с концессией. И даже можно расширить список – представления не имеют что вообще в Сургуте творится.

Да я как обыватель и сам не пойму в чем дело – я все пью и пью, а мне все хуже и хуже.

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