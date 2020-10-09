Главный хирург Сургута Владимир Дарвин — о пересадке человеческого мозга, трудностях врачей в период пандемии и возможности пожать руку Путину

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени сургутского профессора, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой хирургических болезней медицинского института СурГУ, Владимира Дарвина. Корреспонденты siapress.ruпригласили уважаемого доктора в редакцию, чтобы расспросить о превратностях профессии.

- Первый вопрос напрашивается сам собой: медаль уже получили?

- У меня нет большого опыта в получении государственных наград, но я думаю, что это длительный процесс, кто, когда и где будет вручать мне медаль – еще не знаю. Пока жду приглашения (улыбается).

- У Вас колоссальный опыт – более 30 лет. Сегодня работа способна Вас удивить?

- Удивляюсь каждый день. Вот с утра делал обход – лежит пациент, госпитализированный со сложным диагнозом. Обследую его, оказывается – острый аппендицит. Но ни я с первого взгляда, ни те хирурги, которые наблюдали его порядка десяти часов, не смогли сразу найти причину сильных болей. Так случается не потому, что обязательно врачи плохие. Вроде все мы одинаково устроены, но тот стандартный человеческий организм, который описан в анатомии, имеют не более чем 30 процентов населения земли, у 70 – те или иные отклонения. И ты не знаешь, с какими особенностями имеешь дело, выполняя сложные хирургические вмешательства на ту же печень, поджелудочную железу, где масса сосудов.

Главное – не нанести вред оперируемому органу и не повредить соседний, который может кровоснабжать эта артерия.

- Пять лет назад мы общались с Вами по поводу трансплантологии. Тогда наши читатели интересовались, можно ли пересадить мозги. Как я понимаю, в этом направлении медицина пока бессильна…

- Думаю, мы научимся пересаживать все органы. Даже мозги. Разумеется, пересадить один орган проще, другой – сложнее. С точки зрения технического исполнения сегодня нет препятствий для пересадки любого органа. Но ведь пересадка делается не для того, чтобы просто кого-то удивить, как этого желал итальянский нейрохирург Серджио Канаверо, обещавший пересадить голову, шокировав общественность. Надо операцию провести так, чтобы пересаженный орган работал в новом организме так же, как в том, из которого был взят.

- Еще и терапия грамотная нужна.

- Да там целый комплекс условностей, особенностей. Вернемся к мозгам, потому что эта тема многих до сих волнует. Сегодня в мире есть трупное донорство. Что касается мозга, то его можно пересаживать только от родственника – это первое. Второе: зачастую причина кончины человека – смерть головного мозга. То есть нет смысла пересаживать такой мозг, он уже не функционирует. Понимаете?

- В общем, это пока из области научной фантастики?

- Пока да, но не потому что это сложно технически, а потому что невозможно решить весь комплекс проблем, связанных с тем, что орган, который будут пересаживать, сможет нормально функционировать без негативных последствий для нового владельца.

- Короче говоря, придется нам со старыми мозгами жить.

- Клеточная технология развивается, я думаю, скоро мы научимся все выращивать. Чтобы реципиент не страдал в этом процессе.

- Как, кстати, сообщество хирургов переживает пандемию? Как работаете?

- Знаете, я выражаю огромную благодарность хирургам СОКБ, которые первыми пошли в ковидарий. Инфекционистов не хватало, и на амбразуру шли и гинекологи, и урологи, жертвуя собой. А ведь в апреле мы толком ничего не знали, согласитесь? В то время никто особо не боялся последствий плотного контакта с covid-положительными пациентами. Условия работы, я вам скажу, очень незавидные. В основном на борьбу с вирусом отправились молодые медики, потому что риск неблагоприятного течения болезни у более старших коллег слишком высок. Молодежь это понимала и молча и добросовестно шла исполнять свой врачебный долг. А ведь по международной статистике именно врачи заболевают коронавирусом в десять раз чаще других специалистов, соответственно, и летальных исходов в наших рядах больше – опять же обусловлено это большей вирусной нагрузкой. Поэтому еще раз подчеркну, наши коллеги, особенно молодежь, молодцы!

- Вы уже возобновили плановые операции?

- Да, работаем в прежнем «доковидном» режиме. Сколько это продлится, не знаю, но могу сказать одно, за время пандемии я понял для себя важную вещь: счастье идти по улице без маски и не бояться заразиться. Столько лет мы жили и не знали, что счастье может быть таким простым. За последние месяцы мы набрались достаточного опыта в борьбе с болезнью, нет прежнего страха в принятии тех или иных нестандартных решений, ведь никто прежде не сталкивался с таким вирусом, четких инструкций нет, приходится брать на себя огромную ответственность за каждое принятое решение. Это были кошмарные пять месяцев. Говорят, врачи намеренно шли на работу в ковидарий, ходили домой к зараженным, чтобы получить хорошую премию. Я вам так скажу: когда на улице стоит 30-градусная жара, а персонал целый день ходит в этих душных костюмах на износ, носит маски, которые оставляют отпечатки на лице, не надо никаких денег. Любой человек в таком костюме добровольно и пяти минут бы не провел.

- Надеемся, что этот сценарий не повторится, несмотря на снова растущую статистику заболеваний. Еще раз поздравляем с заслуженной наградой. Хочется пожелать, чтобы Вас пригласили в Кремль и сам Владимир Путин пожал Вам руку.

- Спасибо! Только думаю, это нереально, учитывая пандемию (смеется).