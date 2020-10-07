Как сургутянину найти работу во время пандемии коронавируса

За время пандемии коронавируса число сургутян, оставшихся без работы, увеличилось. О том, как подзаработать в сегодняшних условиях, мы поговорили с директором городского центра занятости населения Ириной Мочаловой.

— Сколько безработных в Сургуте и районе на сегодняшний день?

— По городу сегодня зарегистрировано 7 330 безработных, еще 2 073 человека — в Сургутском районе. Для сравнения: на 1 января 2020 года было 307 безработных в Сургуте, 159 — в районе. То есть только в городе за это время число безработных выросло порядка в 24 раза! Уровень безработицы поднялся с 0,18 процента в январе до сегодняшних 4,33 процента.

— Это пандемия внесла коррективы в данные?

— Да, ограничительные меры внесли такую лепту. При этом надо сказать, что на это время были обеспечены меры поддержки тем, кто остался без работы. Так, например, за восемь месяцев 2019 года на пособия по безработице в Сургуте было затрачено порядка 25 тысяч рублей, а в этот же период нынешнего года — 414 тысяч рублей: выплаты были в разы увеличены, в том числе безработные с детьми получали дополнительно по три тысячи рублей на каждого ребенка.

— Эти меры продолжают действовать?

— Нет, на сегодняшний день они уже не действуют. При этом временные правила регистрации в качестве безработных остались — все происходит в дистанционном формате: заявление нужно подать на портале «Работа в России» или «Госуслуги», заполнить резюме, после чего в системе межведомственного взаимодействия подтверждается факт отсутствия трудоустройства гражданина через государственный пенсионный фонд.

— Как официально получить статус безработного?

— Если, допустим, вы сегодня потеряли работу, то уже с завтрашнего дня ваше полное право — подать заявление в Центр занятости, и не позднее 11-го дня оно будет рассмотрено, достоверность поданной информации проверена, и вы будете признаны безработным, начнется начисление пособия.

— Каковы размеры пособия?

— Минимальный размер пособия на время действия мер поддержки составлял 6 750 рублей, максимальный — 18 195 рублей. На сегодняшний день максимальный размер остался неизменным, минимальный вернулся к показателю 2 250 рублей.

— На эти деньги сложновато прожить.

— Но создаются временные рабочие места, где минимальная оплата труда гарантирована — сегодня порядка ста рабочих мест не заполнены.

Трудоустраиваться все равно необходимо: если раньше закон о занятости населения позволял получать пособие постоянно, то теперь такого нет. В течение 12-месячного периода пособие получать нельзя: требуется хотя бы временно трудоустраиваться, после окончания периода работы можно вернуться в центр занятости и быть признанным безработным.

— Какого профиля эта временная работа?

— В первую очередь это общественные работы, неквалифицированный труд, в основном, уборка территории. Есть предложения также и для выпускников вузов в соответствии с полученным образованием: их порядка 30 рабочих мест.

— А какие вакансии наиболее востребованные?

— Вакансий чуть более четырех тысяч по городу и району, среди них водители, электромонтеры, слесари, инженеры, мастера, прорабы. Набирает обороты общепит — требуются повара, официанты. Разбег на самом деле большой: требуются и экономисты, юристы, таких вакансий меньше, но они есть.

— Кто чаще ищет работу, какие специалисты обращаются к вам в поиске?

— Порядка 63-65 процентов — это люди, впервые ищущие работу, для них подходит практически любое предложение, включая неквалифицированный труд, но, конечно, большая часть — это рабочие специальности.

— Вообще временные рабочие места — это выгодно для безработного? Может, проще сидеть дома и получать те же деньги в качестве пособия?

— Не проще. Если максимальное пособие составляет 18 195 рублей, то вакансий, по которым предлагается меньше 27 тысяч рублей, практически нет. Заработать себе на жизнь в любом случае можно.