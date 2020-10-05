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Татьяна Коровина: «Роль учителя как была велика, так и осталась»

Сургутский учитель начальных классов Татьяна Коровина – о победе в федеральном конкурсе и роли учителя в современном мире

Татьяна Коровина: «Роль учителя как была велика, так и осталась»

Не секрет, что профессия учителя всегда остается уважаемой, а педагоги – до сих пор служат моральным компасом для своих учеников. Татьяна Васильевна Коровина – учитель начальных классов МБОУ НШ «Перспектива», педагог с большим стажем, получившая премию за заслуги в своей области. О том, как это было и так ли важна фигура педагога в жизни ребенка в наше время, она рассказала корреспонденту siapress.ru.

– Сколько лет преподаете?

– Преподаю уже 31 год. Моя первая школа, где я проработала 8 лет, была в городе Шадринске – 10 среднеобразовательная школа. 23 года работаю в Сургуте.

– Почему именно педагогика? Были какие-то другие варианты?

– Моим кумиром была моя первая учительница, Кобякова Анна Тимофеевна. Уже с первого класса было желание стать учителем: играли со сверстниками в школу. Став старше, я приходила к своему педагогу помогать заниматься с малышами. Когда пришла пора сделать выбор профессии, я поступила в педагогический институт.

– Расскажите о своем первом рабочем дне. Как это было?

В моей школе меня встретили директор, Рябинин Анатолий Алексеевич, завуч, Шуечкова Любовь Дмитриевна. Я очень благодарна им за заботу и внимание ко мне как молодому специалисту.Если говорить о начале деятельности, то вышла работать спокойно и уверенно: мой Шадринский государственный педагогический институт дал мне хорошие знания.

Несмотря на то, что мне было всего 22 года, родители относились ко мне с большим уважением, подходили с вопросами, за советом о воспитании детей.

– Что это за конкурс? Кому пришла идея в нем поучаствовать?

Это конкурс федеральный, учитель – победитель, представивший систему своей педагогической деятельности, получает Премию Президента. В 2019 году я стала победителем другого всероссийского конкурса профессионального мастерства «Школа Рыбаков».

Предложила мне обобщить опыт своей работы и поучаствовать в этом конкурсе наш директор, Запольская Елена Леонидовна. Ячеловек активной жизненной позиции и решила принять участие. Мне необходимо было представить свою педагогическую систему деятельности и результат профессиональных достижений за три года.

– Верили в свою победу?

Переживания, конечно, были, но ощущала, что буду достойно выглядеть, потому что за плечами стоял наш творческий высококвалифицированный профессиональный педагогический коллектив начальной школы «Перспектива».

– Сейчас бытует мнение, что с переходом на дистанционное обучение роль учителя в образовании сошла на нет. Как Вы считаете, это правда?

Я считаю, что роль учителя как была велика, так и осталась. Дистанционное обучение – это одна из форм. В условиях Севера оно необходимо в актированные дни, в карантин. Дистанционное обучение никогда не заменит живое общение учителя с ребёнком.

– Чем сейчас будет интересна профессия школьного педагога молодому поколению? И что можно пожелать нынешним учителям?

Профессия педагога всегда была почетной, поэтому очень радует, что в нашем деле много молодых и образованных людей, которые понимают, что учитель - это не просто работа, а призвание. Молодому поколению эта профессия интересна тем, что у них в руках будущее нашей страны, а значит, они творцы истории своей страны и народа.

А пожелать хотелось бы, прежде всего, веры в себя, в своих детей, творческих успехов и профессионального роста.


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Сегодня в 09:10, просмотров: 144, комментариев: 0
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