16+
Логотип Сиапресс
USD  78,6713   EUR  91,4790  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Михаил Селюков: «Средствами из депутатского фонда мы намерены распоряжаться во благо развития спорта в Сургуте»

Десять площадок для воркаута появилось в Сургуте в этом году на территории местных школ благодаря депутату Михаилу Селюкову

Михаил Селюков: «Средствами из депутатского фонда мы намерены распоряжаться во благо развития спорта в Сургуте»

Десять площадок для воркаута появилось в Сургуте в этом году на территории местных школ: средства на их установку были выделены из фонда депутата Тюменской областной думы Михаила Селюкова. О том, как был реализован этот проект и каковы дальнейшие планы по привлечению населения к ЗОЖ, мы поговорили с парламентарием.

— Почему вы решили профинансировать именно воркаут-площадки?

— Необходимо культивировать интерес сургутян к здоровому образу жизни — я вижу, что сейчас он высок, а мест для занятий спортом не так много: часто бываю в парке «За Саймой», спортивные площадки там постоянно заполнены.

— Но в итоге новые площадки появляются на территориях городских школ. Почему выбрали именно школы, а не, например, те же парки?

— Пока установлены не все десять площадок, а семь — ограничения, связанные с пандемией коронавируса, внесли свои коррективы в нашу работу. Это территории школ № 19, 5, 44, лицея им. В.И. Хисматуллина, гимназии им. Ф.К. Салманова, гимназии № 2 и Сургутской технологической школы — как видите, они находятся в разных районах города, чтобы обеспечить возможностью заниматься спортом максимальное количество горожан. Деньги выделены, но опять же из-за ограничений по коронавирусу установка планируется в следующем году еще в трех школах — № 45, 31, 4.

Школьные территории были выбраны неслучайно: требуется, чтобы у каждой площадки был ответственный, который должен поддерживать их в нормативном техническом состоянии, необходимо освещение, желательно также и видеонаблюдение. С этой точки зрения территория общеобразовательных учреждений подходит для размещения спортивных площадок идеально.

— Но в связи с требованиями антитеррористической безопасности школы закрываются во внеучебное время — значит, и площадки доступны ограниченное время?

— Нет, по нашему техзаданию, площадку необходимо устанавливать на краю территории учебного учреждения, она должна быть огорожена и иметь два выхода — с внешней стороны и со стороны школы. Таким образом, когда необходимо провести занятие по физкультуре, внешний вход должен закрываться, внутренний будет открыт. А когда школа закрыта, наоборот: доступен только внешний вход для жителей близлежащих домов.

— С какими сложностями вы столкнулись в процессе работы в этом направлении?

— К сожалению, департамент образования, который курировал вопрос строительства воркаут-площадок, делегировал обязанности по принятию решений директорам школ — в итоге площадки на территории каждой школы разные. Мы же считаем, что лучше было бы создать некий унифицированный проект площадки, в котором указаны параметры оборудования, требования к покрытию (оно тоже везде разное — где-то резиновое, где-то бетонное, где-то земляное), и использовать его на всех территориях. Впрочем, этим вопросом мы продолжим заниматься, потому что установкой этих десяти площадок ограничиваться не намерены.

— Где появятся следующие?

— Мы прорабатываем вопрос установки комплексов для воркаута на общественных пространствах — в парках и скверах. Хорошее место, например, сквер Газовиков на бульваре Свободы. Недавно была открыта Центральная площадь — вероятно, и там можно найти место для установки. Мы будем изучать этот вопрос, причем привлекаем к работе общественность, включая спортсменов, активистов, неравнодушных горожан; вероятно, проведем опросы в социальных сетях — где необходимо установить новые спортобъекты. Наша задача — максимально эффективно использовать средства из депутатского фонда, чтобы они работали на благо горожан.

— Воркаут-площадками ограничитесь?

— Нет. В том же парке «За Саймой» работает скейт-парк. Опять же, переполнен молодежью, увлеченной скейтами, самокатами; на сегодня он уже изношен, поскольку является едва ли не единственным доступным скейт-парком. Мы уже провели расчеты — на его ремонт требуется порядка 600 тысяч рублей, будем работать в этом направлении.

А вообще, инфраструктуру необходимо развивать: если подобрать место, то создание еще одного скейт-парка — дело вполне реальное. На эти цели потребуется не более двух миллионов рублей.

— Что останавливает?

— Ничто не останавливает, но вопрос участия городской администрации в этом проекте стоит остро. Если город согласится софинансировать этот проект и поможет определить место для строительства такого скейт-парка, он появится достаточно быстро.

Но и участие города в финансировании можно исключить, кстати. В Сургуте не один депутат областной и окружной думы — у каждого есть депутатский фонд, даже этими средствами можно добиться многого, вплоть до строительства крытого скейт-парка, который будет работать круглый год: для нашего города это более чем актуально. Мы работаем в этом направлении — к каким бы результатам ни пришли, одно могу сказать точно: средствами из депутатского фонда мы намерены распоряжаться во благо развития спорта в городе.


нравится (3) не нравится (2)
Сегодня в 12:06, просмотров: 129, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 3365
  2. Здоровый микроклимат в Фёдоровском набирает силу 2244
  3. Из-за COVID-19 в Сургуте закрыли 75 классов школ и 8 групп детских садов 2113
  4. Назначен новый директор сургутской ГРЭС-2 1756
  5. ​В Югре началась эпидемия ОРВИ 1680
  6. У федоровчан появилось больше возможностей гулять с пользой 1421
  7. ​Цирк недели 1365
  8. Для привитых от коронавируса граждан на Госуслугах появился дневник самоконтроля 1221
  9. ​Бюджет Тюменской области недосчитался 40 миллиардов налогов 1218
  10. ​Сургуту обещают теплый декабрь 1125
  1. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 14915
  2. ​Из ЛИУ-17 в Сургуте сбежал грабитель 12283
  3. ​Школьников сургутской гимназии №2 использовали вместо гардеробщиц 8653
  4. ​«До пандемии моих детей никто не лапал»: сургутские родители включились в войну против термометрии в школах 7221
  5. ​В Сургуте силовики выломали дверь не той квартиры, узнали, кого обидели, и вернулись с цветами 7010
  6. ​Замглавы Сургута извинился перед горожанами за равнодушие чиновников 6892
  7. Афиша Сургута на выходные 26-27 сентября 5037
  8. Будет жарко! В Сургуте батареи в двух крупных микрорайонах нагреют до максимальной температуры 5006
  9. ​Беременная сургутянка смогла восстановиться на работе и получить декретные только после вмешательства силовиков 4853
  10. ​Из-за вартовчанина, нарушившего ПДД, в автоаварии пострадали три человека 4792
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 645700
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270282
  3. ​Кто такой Зятек? 60818
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 53806
  5. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32180
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 32110
  7. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24252
  8. Слишком много истории?.. 24244
  9. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23790
  10. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 20299

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика