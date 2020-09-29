Десять площадок для воркаута появилось в Сургуте в этом году на территории местных школ благодаря депутату Михаилу Селюкову

Десять площадок для воркаута появилось в Сургуте в этом году на территории местных школ: средства на их установку были выделены из фонда депутата Тюменской областной думы Михаила Селюкова. О том, как был реализован этот проект и каковы дальнейшие планы по привлечению населения к ЗОЖ, мы поговорили с парламентарием.

— Почему вы решили профинансировать именно воркаут-площадки?

— Необходимо культивировать интерес сургутян к здоровому образу жизни — я вижу, что сейчас он высок, а мест для занятий спортом не так много: часто бываю в парке «За Саймой», спортивные площадки там постоянно заполнены.

— Но в итоге новые площадки появляются на территориях городских школ. Почему выбрали именно школы, а не, например, те же парки?

— Пока установлены не все десять площадок, а семь — ограничения, связанные с пандемией коронавируса, внесли свои коррективы в нашу работу. Это территории школ № 19, 5, 44, лицея им. В.И. Хисматуллина, гимназии им. Ф.К. Салманова, гимназии № 2 и Сургутской технологической школы — как видите, они находятся в разных районах города, чтобы обеспечить возможностью заниматься спортом максимальное количество горожан. Деньги выделены, но опять же из-за ограничений по коронавирусу установка планируется в следующем году еще в трех школах — № 45, 31, 4.

Школьные территории были выбраны неслучайно: требуется, чтобы у каждой площадки был ответственный, который должен поддерживать их в нормативном техническом состоянии, необходимо освещение, желательно также и видеонаблюдение. С этой точки зрения территория общеобразовательных учреждений подходит для размещения спортивных площадок идеально.

— Но в связи с требованиями антитеррористической безопасности школы закрываются во внеучебное время — значит, и площадки доступны ограниченное время?

— Нет, по нашему техзаданию, площадку необходимо устанавливать на краю территории учебного учреждения, она должна быть огорожена и иметь два выхода — с внешней стороны и со стороны школы. Таким образом, когда необходимо провести занятие по физкультуре, внешний вход должен закрываться, внутренний будет открыт. А когда школа закрыта, наоборот: доступен только внешний вход для жителей близлежащих домов.

— С какими сложностями вы столкнулись в процессе работы в этом направлении?

— К сожалению, департамент образования, который курировал вопрос строительства воркаут-площадок, делегировал обязанности по принятию решений директорам школ — в итоге площадки на территории каждой школы разные. Мы же считаем, что лучше было бы создать некий унифицированный проект площадки, в котором указаны параметры оборудования, требования к покрытию (оно тоже везде разное — где-то резиновое, где-то бетонное, где-то земляное), и использовать его на всех территориях. Впрочем, этим вопросом мы продолжим заниматься, потому что установкой этих десяти площадок ограничиваться не намерены.

— Где появятся следующие?

— Мы прорабатываем вопрос установки комплексов для воркаута на общественных пространствах — в парках и скверах. Хорошее место, например, сквер Газовиков на бульваре Свободы. Недавно была открыта Центральная площадь — вероятно, и там можно найти место для установки. Мы будем изучать этот вопрос, причем привлекаем к работе общественность, включая спортсменов, активистов, неравнодушных горожан; вероятно, проведем опросы в социальных сетях — где необходимо установить новые спортобъекты. Наша задача — максимально эффективно использовать средства из депутатского фонда, чтобы они работали на благо горожан.

— Воркаут-площадками ограничитесь?

— Нет. В том же парке «За Саймой» работает скейт-парк. Опять же, переполнен молодежью, увлеченной скейтами, самокатами; на сегодня он уже изношен, поскольку является едва ли не единственным доступным скейт-парком. Мы уже провели расчеты — на его ремонт требуется порядка 600 тысяч рублей, будем работать в этом направлении.

А вообще, инфраструктуру необходимо развивать: если подобрать место, то создание еще одного скейт-парка — дело вполне реальное. На эти цели потребуется не более двух миллионов рублей.

— Что останавливает?

— Ничто не останавливает, но вопрос участия городской администрации в этом проекте стоит остро. Если город согласится софинансировать этот проект и поможет определить место для строительства такого скейт-парка, он появится достаточно быстро.

Но и участие города в финансировании можно исключить, кстати. В Сургуте не один депутат областной и окружной думы — у каждого есть депутатский фонд, даже этими средствами можно добиться многого, вплоть до строительства крытого скейт-парка, который будет работать круглый год: для нашего города это более чем актуально. Мы работаем в этом направлении — к каким бы результатам ни пришли, одно могу сказать точно: средствами из депутатского фонда мы намерены распоряжаться во благо развития спорта в городе.