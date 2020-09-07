Директор сургутского Городского культурного центра Ванда Болотнова — о нынешнем и будущем здании учреждения

Тема реконструкции Городского культурного центра оказалась горячей: в одном из выпусков «Особого мнения» журналист Эдуард Иваницкий рассказал о вопросах к проекту нового здания. Руководитель ГКЦ Ванда Болотнова в интервью siapress.ru последовательно осветила все нюансы, которые вызывают интерес у аудитории нашего портала.



О том, почему «Строитель» — не «Нефтяник»

ДК «Строитель» нельзя сравнивать с ДИ «Нефтяник», говоря о масштабности и роскоши. При строительстве Городского культурного центра никто не претендует на такую масштабность.

Техническое требование для проектировщиков нового здания ГКЦ основывается на потребностях посетителей, студийцев, на претензиях к современному учреждению культуры, на нормах СНИПа, строительных нормах и многих других нюансах. Конечно, техническое требование, сформированное нами как будущим эксплуатантом здания, отличается от техтребования на ДИ «Нефтяник». Даже если говорить о площади: 47 тысяч квадратных метров и семь тысяч — большая разница!

Если же говорить о том, нужен ли городу еще один ДИ «Нефтяник» с точки зрения не квадратуры, а наполнения; с точки зрения удовлетворения потребностей и пожеланий жителей, скажу: нужен! И не один. Их как минимум еще штук пять нужно, потому что город растет — посмотрите на улицу Маяковского, на бурное строительство многоэтажек, дающих серьезный прирост людей, которыми будут востребованы услуги ГКЦ. В музыкальные и хореографические коллективы у нас конкурсы — мы не можем брать всех детей, кто к нам хочет попасть. Хотели бы, но не можем: элементарно нет места.

Об отличии нового здания ГКЦ от старого

Проектно-изыскательские работы только начались, на финише они приобретут вид проекта. Мы озвучили проектировщикам свои пожелания: каким должен быть концертный зал, малый зал, какими должны быть кабинеты для занятий хореографией, вокалом, для звукозаписывающей студии. Проект должен отражать сегодняшнюю потребность — с небольшим запасом на будущее.

О парковке

Наши проектировщики озабочены тем, чтобы разместить парковку под землей. Исходя из норм, при строительстве досугового учреждения площадью семь тысяч квадратных метров необходимо обеспечить 300 парковочных мест. Мы планируем подземный паркинг — это и удобно, и тепло, и в целом правильно. Строители уже пробурили несколько мест на территории ГКЦ — без ущерба для зеленых насаждений — чтобы понять, насколько это возможно; как можно расположить парковку под землей.

О летней сцене в сквере

Мы говорим не о летней сцене, а о возможности ее установки. То есть это не должно быть стационарным объектом, что очень неудобно. Это модульная конструкция, которая собирается под определенные мероприятия и разбирается.

О том, снесут ли сквер

Изначально сквер «Строитель» разбивался на месте рынка, чтобы эта территория осталась территорией ГКЦ и ничего другого здесь никто не мог построить.

Это действительно территория ГКЦ, но следует понимать: когда мы говорим о строительстве культурного центра, мы предполагаем не возведение какой-то бетонной коробки. Мы предполагаем и строительство здания, и благоустройство прилегающей территории, где людям будет приятно находиться.

В техническом требовании указано, что все зеленые насаждения, поврежденные при строительстве, должны быть восстановлены. Сквер мы сохраним, чтобы людям было где гулять, чтобы им было приятно идти в Городской культурный центр.

О прочих объектах на территории ГКЦ

На нашей территории находятся общественный туалет и открытая площадка для воркаута. Оба объекта нам не принадлежат.

Туалет давно закрыт, при строительстве этот объект будет снесен.

Площадку для воркаута установили строители, которые строили сквер. При демонтаже ее можно будет разместить в другом месте: конструкции разборные. Это не наше имущество, мы на него не претендуем.

Об износе и не-аварийности нынешнего здания ГКЦ

Аварийность здания должна подтверждаться соответствующей экспертизой, после которой всегда идет четкое предписание — покинуть здание. Так это было с театром актера и куклы «Петрушка», который получил такое предписание и оперативно выехал из здания бывшего кинотеатра «Аврора», которое было признано аварийным. У ГКЦ такого предписания нет: экспертиза не гласит, что здание аварийное.

Аварийность и износ здания — это разные вещи. У нас износ одних конструкций составляет 60 процентов, других — 70 и более процентов. Общий износ здания — 65 процентов. Угрозы обрушения здесь нет, и мы находиться в этом здании можем.

Помещения, у которых износ 70 и более процентов, закрыты — к ним нет доступа. К ним относится, например, бывший хореографический класс. Там по стенам расставлены маячки, мы по ним постоянно проходим и фиксируем: увеличиваются ли трещины. Не увеличиваются.

То есть склады ГСМ в 1968 году строились на совесть.