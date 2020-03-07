Восток – дело тонкое (03.07.2020) - Интервью
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Восток – дело тонкое

Интервью с руководителем школы восточного танца «Фирюза» Ферузой Абиновой

Несмотря на то, что Сургут известен как холодный и суровый край, здесь нашлось место и для необычного по своей грации и красоте восточного танца belly dance. Руководитель школы восточного танца «Фирюза» с тридцатилетним стажем, легенда belly dance Феруза Абинова в своем интервью для СИА-ПРЕСС расскажет о том, как стать успешной, почему танец полезен для женщин и как каждая девушка может стать профессиональной танцовщицей.

-Как вы пришли в belly dance?

-Как говорит моя мама, я начала танцевать еще в колыбели. Я всегда хотела танцевать. Моя преподавательская деятельность началась с бальных танцев, позже обучала и народным танцам, и танцам в стиле хип-хоп. Работала с цыганами из «Ромэна». Но когда я впервые столкнулась с belly dance, я поняла, какие возможности несет этот стиль – он меня полностью захватил. Все дело в том, что там идет не только физическое развитие. Да, у танцовщиц после долгих занятий появляется красивая осанка, хорошая фигура, но если ко мне приходят с вопросом «можно ли похудеть?», я отвечаю: «нет, ко мне «похудеть» не надо». Belly dance очень важен и для духовного мира – это танец чисто женский, благодаря которому можно самовыразиться.

Выступление юных танцовщиц из младшей группы:

- В каком коллективе вы начали свою деятельность?

- Я начинала репетитором в восточном коллективе Узбекистана. Позже я приехала в Уфу и работала также репетитором у цыганского ансамбля. Уже здесь, в ДИ «Нефтяник» я устроилась на полноценную работу преподавателя.

- Как к вам пришел успех?

- Успех ко мне пришел еще в Узбекистане. Там я также создала коллектив восточных танцев, тамошние девушки буквально рождены для этого, у них получается все естественно. На конкурсе в Ташкенте я выставила троих девчонок, они сразу заняли первое место. Если говорить про округ, то в 2001 году из Сургута мы поехали на «Кубок России». Дети заняли первое место, но, я считаю, тогда настоящего belly dance не было, они выиграли благодаря постановке и технике.

Ольга Войтик, одна из лучших учениц школы:

- Вам приходилось выступать за рубежом?

- Конечно. Когда мы выступали в Египте, никто не поверил, что в России могут так хорошо исполнять этот вид танца.

- Сколько человек в вашей группе?

- Сейчас, в Сургуте, человек 20. Но это практически ничего для меня, до этого было за 200. Когда я уехала в Москву для участия в проекте, ученицы стали рассеиваться, отдача уже была не та. Вообще, я очень требовательный преподаватель и не все это могут выдержать.

- То есть, для того, чтобы обучаться у вас, нужно пройти отбор?

- Ни в коем случае. Я против, чтобы была отборка. «Бесталанная» девушка может стать звездой, если будет упорно работать. Моя ученица, чемпионка мира Валерия Путицкая, была без слуха, без хорошей фигуры, но благодаря упорным тренировкам добилась многого.

Выступление Валерии в шоу "Танцы" на канале ТНТ:

- Вы указали, что максимальный возраст участника вашего коллектива – 99. Почему так?

- Я считаю, что этот танец приемлем для всех абсолютно. Мне 65 лет, но я считаю себя еще девочкой и, пока буду жива, буду танцевать. Возраст – он в душе, а танец – это вечная молодость.

- Расскажите о вашей семье. Сложно ли совмещать семью и работу?

- Я никогда не была замужем. У меня есть мама, ей 90 лет, она ветеран войны и труда, заслуженный учитель. Но у нее артроз, ей сложно передвигаться, поэтому я не могу переехать из Лянтора в Сургут. Ради работы и семьи я пожертвовала личной жизнью в первую очередь, для меня работа – это моя жизнь и я никогда не жалела об этом.

- По вашему мнению, что именно дает занятие танцами женщине? Почему оно так популярно среди дам?

-Танцы – это чисто женский вид искусства. Женщина в танце может забыть о своих проблемах, а также это улучшает здоровье и повышает настроение. Кроме того, танцы помогают избавляться от комплексов. Ко мне приходят зажатые девочки, но они раскрепощаются через год, начинают чувствовать себя уверенно.

Танцовщицы из старшей группы:

- Что вообще вас интересует помимо семьи и танцев?

- Путешествия. Очень люблю путешествовать. В Египте я была раз 15. Также была в Сирии, Тунисе, а сейчас я хочу поехать в Доминикану, в мае там будет всемирный танцевальный фестиваль.

- Расскажите, что нужно сделать, чтобы стать успешной в своем деле женщиной?

- Для этого нужно поверить в себя, ничего не бояться и идти вперед.

- Что вы можете пожелать сургутянкам в день 8 марта?

- Желаю, конечно, личного счастья, здоровья, красоты и уверенности. Путешествуя по разным странам и городам, я поняла, что нет нигде таких женщин, как в Сургуте. Поэтому, кроме всего прочего, хотелось бы, чтобы они никогда не падали духом и чтобы на жизненном пути всегда было только самое светлое.


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Сегодня в 14:09, просмотров: 149, комментариев: 0


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