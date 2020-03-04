​Что такое ВПЧ, чем инфекция грозит и где ставят прививку в Сургуте

Сегодня, 4 марта, отмечается Всемирный день борьбы с вирусом папилломы человека (ВПЧ). О том, что это за инфекция, как с ней бороться и нужна ли в России национальная программа вакцинации корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала главный врач Сургутского клинического перинатального центра, Заслуженный врач России Лариса Белоцерковцева.

— Что такое ВПЧ? Как передается и к чему приводит?

— Вирусы папилломы человека (ВПЧ) — самая распространенная инфекция, передаваемая половым путем. Распространенность ВПЧ в мире составляет около 10%.

Основные пути передачи ВПЧ – половой путь, заражение происходит при любом виде полового контакта, при этом, многочисленные исследования показали, что мужские презервативы могут способствовать снижению вероятности инфекции, но не обеспечивают полной защиты. Так же возможен контактно-бытовой путь и передача инфекции от инфицированной матери ее плоду во время беременности и в родах.

ВПЧ является причиной широкого спектра серьезных заболеваний, как у мужчин, так и у женщин, включая рак и предраковые поражения шейки матки, вульвы и влагалища, аногенитальной области и анального канала, полового члена, ротоглотки, а также играет решающую этиологическую роль в развитии аногенитальных бородавок у обоих полов.

Аногенитальные (венерические) бородавки являются наиболее распространенным клиническим проявлением ВПЧ-инфекции. Более 90% всех случаев аногенитальных бородавок вызваны 6 и 11 типами ВПЧ. Эти типы ВПЧ также ответственны за развитие рецидивирующего респираторного папилломатоза.

— Насколько заболевания, вызванные ВПЧ, распространены? Это опасные болезни?

— Наиболее часто встречающаяся патология, обусловленная вирусом папилломы человека – это предраковые поражения и рак шейки матки. Рак шейки матки является социально-значимым заболеванием, занимает II место в структуре онкологической заболеваемости женской репродуктивной системы в Югре и I место среди раков у женщин в возрасте до 30 лет. Несмотря на внедрение современных методов скрининга и ранней диагностики заболеваемость не имеет тенденции к снижению и отмечается рост заболеваемости среди молодых женщин.

Проблема ВПЧ-ассоциированных заболеваний связана не только с вышеперечисленными заболеваниями, но и с целым рядом проблем. Существует риск развития ларингеального папилломатоза гортани младенцев, повышение риска младенческой смертности, увеличение количества оперативных вмешательств на шейке матки по поводу тяжелых дисплазий у молодых женщин с риском осложнений для последующей беременности — самопроизвольных абортов и преждевременных родов.

— Как узнать, заражен ли ты? Какие симптомы?

— Само по себе инфицирование ВПЧ не имеет клинических симптомов. Предраковые поражения шейки матки и даже рак шейки матки на ранних стадиях не имеют ярких клинических симптомов. Клинические симптомы инвазивного раза шейки матки – кровотечения и боли внизу живота. Необходимо 1 раз в год проходить профилактический осмотр у гинеколога, который дополнительно включает взятие мазка на онкоцитологию из шейки матки. Комбинация цитологического исследования с ВПЧ-тестированием повышает чувствительность диагностики рака шейки матки до 93,6%. Тестирование на ВПЧ у женщин обосновано начинать с 25 лет.

Аногенитальные кондиломы проявляются бородавчатыми разрастаниями в области половых органов, которые могут сопровождаться местным зудом, жжением, дискомфортом. Данное заболевание так же диагностируют при осмотре врача с проведением тестирования на ВПЧ.

Рак полового члена и анальный рак проявляется появлением опухолевых разрастаний в указанных областях, болезненностью, кровотечением.

К сожалению, скрининговых методов диагностики рака ротоглотки на сегодняшний день не существует, и рак ротоглотки как правило диагностируют в запущенных стадиях.

При папилломатозе гортани у маленьких детей появляется осиплость голоса, затруднением дыхания и приступами удушья.

— Насколько опасен ВПЧ, когда его только обнаружат?

— Если у человека обнаружен вирус папилломы человека на стадии до появления клинических признаков инфекции – требуется динамическое наблюдение, так как у здорового человека высока вероятность самопроизвольной элиминации инфекции. Но следует помнить, что после перенесенной инфекции не остается иммунитета и возможность повторного инфицирования сохраняется.

— Мальчиков называют переносчиками ВПЧ. Для них вирус не опасен?

— Мужчины, в равной степени как и женщины, могут инфицироваться и быть источником вируса папилломы человека для своей партнерши. Мужчины страдают такими ВПЧ-ассоциированными заболеваниями, как аногенитальные бородавки, рак полового члена и анального канала, ларингеальный папилломатоз и орофарингеальный рак.

— Насколько остро эта проблема стоит для России?

Ежегодно в мире регистрируется более 600 тысяч новых случаев ВПЧ-ассоциированного рака, приблизительно 90% из которых приходится на рак шейки матки. Согласно статистическим данным Российского центра информационных технологий и эпидемиологических исследований в области онкологии МНИОИ имени Герцена, в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями населения РФ в 2015 раки, ассоциированные с ВПЧ-инфекцией, составляли около 10% от общей заболеваемости раком, и их общее количество составило около 32 000 случаев.

В структуре женской онкологической заболеваемости раки аногенитальной области представлены по-разному. Так рак шейки матки в РФ занимает 5-е ранговое место (5,2%), рак прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса — 6-е место (4,6%), рак вульвы – 20-е место (0,6%), рак глотки (0,2%) и рак влагалища (0,2%) — 25–26-е место, и рак гортани – 28-е место (0,1%).

Однако, если рассматривать структуру онкологических заболеваний женской репродуктивной системы – рак шейки матки занимает 2-е место по распространенности среди злокачественных новообразований женщин до 45 лет и 1-е по количеству потерянных лет жизни (продолжительность жизни заболевших женщин снижается в среднем на 26 лет). Заболеваемость цервикальным раком неуклонно растет и за последние 10 лет увеличилась в среднем на 28%.

— Правда, что у 50 процентов подростков, ведущих половую жизнь, встречается вирус папилломы человека? Почему это так?

— Доказано, что до 80% сексуально-активного населения, в том числе сексуально активных подростков, рано или поздно инфицируются, причем для инфицирования достаточно даже одного полового контакта. Чем больше половых партнеров было у человека в течение его жизни, тем выше риск заражения. Наши исследования подтверждают, что до 60% наших девушек, начавших половую жизнь в подростковом возрасте, к 18 годам уже становятся инфицированными ВПЧ, у более половины из них определяются вирусы высокого онкогенного риска.

— Как защитить себя?

— Сегодня есть возможность первичной профилактики — вакцинация против ВПЧ. Наибольшую пользу от вакцинации можно получить при условии, что прививка поставлена до начала половой жизни. В более старшем возрасте проведение вакцинации также будет полезно.

— Зачем нужна вакцинация? Кому стоит ее применять? В каком возрасте? Сколько процентов населения вакцинировано сейчас?

— Согласно инструкции, вакцина разрешена к применению у девочек и женщин в возрасте от 9 до 45 лет, у мужчин в возрасте от 9 до 26 лет и позволяет защитить от таких заболеваний, как рак шейки матки, рак вульвы, рак влагалища, анальный рак, аногенитальные кондиломы. В связи с тем, что вирус папилломы человека вызывает серьезные заболевания и у мужчин, а методик скрининга для выявления ВПЧ-ассоциированных поражений анального канала и пениса на сегодняшний день не существует, универсальная вакцинация подростков обоих полов 4х-валентной вакциной против ВПЧ, единственной разрешенной к применению у мальчиков, позволит достичь значительных результатов в снижении уровня ВПЧ-ассоциированных заболеваний и стремительного распространения ВПЧ инфекции в мире.

— Где можно получить вакцину от ВПЧ? Как происходит вакцинация? Сколько это стоит для детей и для взрослых?

— В Сургуте для проведения вакцинации можно обратиться в медицинский центр «НАДЖА».

Вакцинация является самой эффективной инвестицией в Здравоохранение. Стоимость лечения одного случая рака шейки матки в РФ в среднем составляет 1 млн рублей, стоимость вакцинации профилактической прививкой Гардасил – 15 тысяч рублей. При массовой иммунизации подростков 12 лет в масштабах страны была рассчитана фармакоэкономическая эффективность внедрения вакцины, которая показала сумму предотвращенных затрат в количестве 15 млрд рублей, причем в течение первых пяти лет только 1 млрд рублей будет предотвращен за счет снижения генитальных кондилом.

— Насколько действенна вакцина?

— Снижение заболеваемости аногенитальными бородавками общей популяции было зарегистрировано в США, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Швеции, Германии, в тех странах, где проводится массовая вакцинация и прививка против ВПЧ входит в Национальный календарь прививок. Сегодня в Австралии, через 12 лет от начала Национальной программы вакцинации против ВПЧ, заболеваемость аногенитальными бородавками стремится к нулю, а заболеваемость предраковыми поражениями и раком шейки матки значительно снизилась, особенно в группе молодых женщин. Степень снижения заболеваемости четко коррелирует с охватом вакцинацией. Максимальный эффект отмечался в странах с высоким охватом. Однако, необходимо помнить, что даже если вы привиты от ВПЧ, необходимо проходить медицинские ежегодные осмотры и сдавать мазки на онкоцитологию.

— Если вакцинация безопасна, действенна и защищает от онкологических заболеваний, почему в России она не обязательна для всех подростков? Было бы полезно ввести обязательную вакцинацию?

— Отсутствие национальных программ вакцинации против ВПЧ сопряжено не с отсутствием актуальности профилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний, а с отсутствием достаточных финансовых ресурсов, необходимых для ее внедрения. Мы надеемся, что в ближайшие годы вакцинация против ВПЧ будет включена в Российский Национальный календарь прививок.