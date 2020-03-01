«Двигатель прогресса – ты сам. Если ты интересен, ты можешь двигаться дальше»

По итогам января ТикТок стал самым популярным приложением в мире – за месяц его скачали 104 миллиона раз. Всего пользователями площадки уже стали 1,82 миллиарда человек. Россияне только за прошлый год выложили в социальную сеть более 20 миллионов роликов.

Неподготовленного пользователя китайская соцсеть, куда выкладывают короткие видео, пугает и… неожиданно затягивает. Некоторые ролики поражают откровенной глупостью. Но, несмотря на нестандартный и не всегда несущий смысловую нагрузку контент ТикТок стал самой быстрорастущей соцсетью. Авторов видео он привлекает простотой использования, а опытных блогеров – огромной аудиторией. Именно за ней в ТикТок идут и различные эксперты, которые разбавляют развлекательный контент полезным. Гуру онлайн-заработка утверждают, что сейчас, осваивая интернет-профессию, стоит обратить внимание именно на китайскую площадку.

О личном опыте успеха в ТикТок я поговорила с блогершой из Алапаевска Юлей Тако, которая известная пользователям китайской площадки, как баба-слесарь. Юля за несколько месяцев в соцсети собрала аудиторию в десятки тысяч человек и начала неплохо зарабатывать.

В ТикТок привели дети

- Расскажи, почему решила выбрать эту площадку и как добилась успеха?

- История банальная. Дети у меня смотрели ролики различных детских блогеров на YouTube. И я как-то спросила: зачем вы это смотрите? Мы начали рассуждать на эту тему, дети говорят: «Да ты что! Они такие великие блогеры, а ты – просто человек». И в тот момент я подумала: я тоже стану блогером, чтобы они смотрели только на меня. Так и началась моя блогерская карьера.

Сначала я выкладывала ролики юмористического плана, которые мы придумывали вместе с детьми. Потом начались каникулы, и они заявили, что им неохота ничего делать. И я решила, что просто буду снимать свою работу, свою жизнь.

Почему именно ТикТок? Потому что для YouTube очень сложно монтировать, для инстаграма тоже нужен достаточно качественный монтаж, а ТикТок такая площадка, в которой можно снимать, тут же редактировать и ролики загружать. Мне это очень понравилось и показалось самым простым вариантом.

- Ты выбрала нетипичный образ. Баба-слесарь, которая, как показалось в начале, в одиночку воспитывает детей.

- «Баба-слесарь» я только потому, что я баба и слесарь. И мне проще было снимать в этом образе свою реальную жизнь. Я посмотрела – это заходит! Люди начали сразу: ой, это так тяжело заниматься мужской профессией. На самом деле, женщин с мужскими профессиями много. Просто снимаю, наверное, только я одна.

И я, конечно, не воспитываю детей одна. У меня есть муж. Просто он напрочь отказался от блогерской жизни, сказал: снимай все, что хочешь, кроме меня.

- Я как-то упустила, что у тебя есть муж. Мне даже, грешным делом, показалось, может, это вообще твоя глобальная цель – найти вторую половинку. Замуж уже предлагали?

- Особенно в начале блогерской карьеры такие кастинги проходили! Писали каждый день с утра до ночи о том, что женились бы на мне, осыпали комплиментами, предлагали встретиться. Сейчас этого немного. Все знают, что я замужем… Вернее, не сомневаются, что я замужем. Или думают, что я не замужем, а просто вру, потому что моего мужа никто не видел (смеется – прим.ред.). И это хорошо. Пусть не видят.

- Ты много говоришь о семейном образовании, дети в школу не ходят. Можно по пунктам: в чем преимущества отказа от школы?

- Семейное образование позволяет получать российское образование, находясь даже в другой стране, аттестоваться онлайн, выбирать для обучения любую литературу, в том числе и советскую, что очень интересно. Самое главное, проходить тесты. Все остальное ты можешь выбрать для себя сам.

В чем преимущество отказа от школы. В школе моя старшая дочь проучилась два класса, младшая – один класс. Два года я была в родительском комитете. Каждый день я ходила в школу, я там жила: каждый день надо было зачем-то прийти, учителю что-то надо, надо купить что-то в класс, сдать деньги, что-то сделать.

И потом я не скажу, что дети в классе добрые и милые.

В школе своеобразная лесенка дедовщины. Как учителя могут невзлюбить ребенка или возвысить его над другими, так и сверстники могут принять или оттолкнуть его, сделать его изгоем. И все его таланты, достоинства, предначертания будут подавлены. Он не будет думать об учебе, как ему выучиться. Когда он будет в «банде», он будет думать: скорей бы уроки закончились, где бы побегать с ребятами. Если он будет изгоем, он будет думать о том, как ему выжить в этом обществе, а не как раскрыть свои таланты. Да, родители могут заставить ходить в кружки, но это все временно. У меня были такие друзья в детстве, которые прошли через все кружки в городе. И в итоге не имеют ни к чему этому никакого отношения.

А что с мамой? Мама же не может стать плохим ребенком, который может тебя побить, зачморить при других. Можно быть сердитой, наказывать. Главное в обучении дома соблюдать режим. Семейное образование – самый мягкий, самый лояльный вариант для обучения ребенка.

- Я, по большому счету, разделяю твою точку зрения. И тоже думала оставить сына на семейном обучении. Но меня пугает то, что, не пройдя школу, он столкнется со реалиями нашего общества в более зрелом возрасте, когда принять и понять их будет гораздо сложнее.

- Конечно, когда-то в жизнь их окунет. Но появится корсет, нарастет «масса», которая поможет им противостоять. Ну столкнётся твой ребенок с реальной жизнью в более зрелом возрасте, и что? Зато он уже будет понимать, что такое норма. Ведь люди, которые живут в этом обществе, им кажется ненормальное нормой. Они становятся одинаковыми, как серая масса. А что в этом хорошего? Индивидуальность – самое главное для человека.

- А как же социализация?

- Социализация – это не только школа и садик, это – общение со сверстниками. И его вполне достаточно на прогулках и секциях. Мы ходим на плавание, в художественную школу. Отказ от посещения школы абсолютно ничего не означает. Дети не замкнутые, они не наполнены теми комплексами, которые уже привиты другим детям в школе сверстниками и старшеклассниками. Мои девчонки спокойно могут в торговом центре подойти к какой-нибудь девчонке и познакомиться с ней.

- Судя по тому, что я о тебе читала, ты смелый человек. Из бухгалтеров ушла в слесари. Не страшно было? Довольна выбором?

- Официально я была трудоустроена бухгалтером, но выполняла больше юридическую работу. Занималась в строительной компании подготовкой документов для тех или иных работ, получала разрешения, составляла договора, делала по мелочи бухгалтерскую работу. Образование у меня высшее юридическое, педагогическое. И средне-специальное – я училась на портного после девятого класса.

Я никогда ничего особо не боялась. И перемены для меня всегда означали лишь новый шаг, новый виток, расцвет. Ведь только новые впечатления делают жизнь человека яркой. А если все однообразно, какое тут может быть веселье. Когда я стала работать слесарем, когда каждый день мне приходилось познавать новое, я просто была в восторге. А сейчас я хочу быть в восторге от путешествий.

- Твоя мечта: построить дом на колесах, чтобы путешествовать. Когда планируешь ее осуществить?

- Постоянно коверкают мою мечту. Моя мечта – совершить кругосветку. И не важно на чем. Просто я выбираю для себя самые бюджетные варианты. И это для меня на данном этапе – дом на колесах. Как будет дальше, как будет продвигаться моя кругосветка и на чем я буду передвигаться после машины – пока под вопросом, но мечта именно путешествовать, объехать весь мир.

А дом на колесах к лету поедет.

Публика жаждет «реальной реальности»

- У тебя десятки тысяч подписчиков. Какое видео набрало больше всего просмотров?

- Много роликов набрали около трех миллионов просмотров. Один – около пяти миллионов. И, в основном, это ролики, касающиеся либо домашнего обучения, либо того, что я баба-слесарь, либо какие-то лайфхаки для простых людей, которые я снимаю в обычной обстановке, но делаю что-то своими руками.

- Неискушенному пользователю, привыкшему к красивой жизни красивых женщин в соцсетях, непросто, наверное, тебя принять.

- Я считаю, наоборот. Приелись уже эти красотки, которые на одно лицо, которые кроме ногтей, волос и поездок в Турцию ничего не показывают. Люди хотят смотреть реальную жизнь, как некое реалити-шоу. Обычный человек живет обычной жизнью. Пусть не самой обычной – бабу-слесаря каждый день на улице не встретишь. Плюс у меня еще такая идея: я хочу построить дом на колесах из старого «Баргузина» и гонять по всему миру. Возможно, это тоже цепляет. Мало того, что работа не совсем обычная, так еще и идеи не совсем стандартные для простого человека. Люди же привыкли, что путешествовать могут только богатые. А я хочу доказать, что путешествовать может каждый человек – абсолютно простой среднестатистический россиянин может взять недорогую машину, сделать из нее дом на колесах и погнать на ней по всему миру. И для этого не быть суперуспешным и богатым.

- Как близкие реагируют на твой успех?

- В самом начале некоторые посмеивались. В глаза, конечно, никто ничего не говорит. Кто хочет связываться с бабой-слесарем? Никто не хочет. А сейчас, наоборот, так уважительно. Встретишь в магазине знакомых, а они так смотрят, будто увидели самого Путина (смеется). Шучу. Нет, все в меру. Интеллигентные люди в интеллигентной провинции ведут себя интеллигентно.

- Я слышала, что хейтеров надо любить, как «двигателей прогресса». У тебя как с ними складываются отношения? За что банишь?

- Я нормально отношусь к нормальной критике. Пусть она будет даже немного оскорбительной. Я все всегда перевожу в шутку. Если меня спрашивают: а ты че такая страшная? Я могу сказать: а ты покажи свое лицо, и мы обсудим твою нереальную красоту.

Когда идут жесткие оскорбления личности с матерками, я такие комментарии блокирую. Смысл мне марать мои комментарии негативом. Причем, такие комментарии обычно оставляют с аккаунтов «без лица». У меня иногда складывается впечатление, что это какие-то знакомые завистники, которые не могут тебе в глаза ничего сказать и таким образом реализуют себя.

Ну какие они двигатели прогресса? Двигатель прогресса – ты сам. Насколько ты интересен, настолько ты можешь двигаться дальше.

- А любят тебя подписчики за что?

- Я считаю, меня любят зрители за то, что обычная хрупкая женщина может выполнять тяжелую работу. Слесарь - это, действительно, тяжелый труд. Плюс у нас еще на работе твердотопливное отопление. Соответственно, я пилю дрова, колю их. Это же непросто. Особенно для городских жителей. Это же экзотика! Поэтому любят, скорей всего, за нестандартную для девушки профессию.

ТикТок не только для развлечения

- С точки зрения профессионала, расскажи – как в ТикТоке черпать полезный контент? И вообще, есть ли смысл искать на развлекательной площадке какую-то пользу?

- На самом деле, все просто. Я разделяю несколько ниш в ТикТоке. Первая – развлекательный контент, когда надо быть чистым тиктокером: петь, танцевать, открывать рот под песни, просматривать рекомендации и повторять за топовыми тиктокерами-миллионниками.

Второй тип контента – сериальность. Я себя туда определяю. Я могу снимать все, что угодно. Как я пошла в магазин, как я делаю завтрак, работаю на работе, как я рассуждаю на любую тему.

Есть еще полезный контент. Это, когда люди в каждом видео рассказывают полезные вещи. Юрист рассказывает про кредиты, бухгалтер – про налоги и так далее.

Я думаю, что те, кто думает, что ТикТок тупо развлекательная площадка его недооценивают. На самом деле, нет. Очень многие сейчас зарабатывают благодаря ТикТоку. Юристы очень сильно поднимают свои консультации благодаря этой площадке. Они записывают свои ролики в ТикТок, люди переходят к ним в инстаграм, покупают консультации, курсы. И взлететь заработок может до небес. И такие случаи я уже знаю.

Это единственная сегодня площадка, у которой очень много зрителей и которая абсолютно бесплатно тебе может выкинуть тебя в топ, в рекомендации. И ты без вложений станешь популярным. Как я, например. Я не вкладывалась ни в какую рекламу, просто благодаря своему контенту, своей подаче я попадаю в рекомендации. И все.

- Ты, и многие другие тиктокеры поднимают важные социальные темы. Как публика реагирует?

- Естественно, когда поднимаешь острые социальные темы люди начинают бунтовать. Это как бросить ложку соды в бочку уксуса. Начинается битва. В итоге, они не к автору претензии имеют, а друг с другом цепляются и начинают мусолить. У всех разные точки зрения. А блогер просто выносит свою позицию, не пытается никого учить. Я придерживаюсь своей позиции по тому или иному вопросу. И в большинстве случаев, у взрослого человека мнение изменить невозможно. Но реально повлиять на молодежь. Я не призываю никого бросать работу и становиться блогерами. Я, наоборот, призываю осваивать профессию, ремесло, то, что можно делать руками. Потому что такое ремесло всегда в цене.

- Ты сейчас продвигаешь курсы по освоению ТикТока: приходите, учитесь, все получиться. Серьезно? То есть ты, правда, разгадала алгоритм успеха на этой площадке? Поделись секретами.

- Я была в чате по ТикТоку, и меня пригласила одна онлайн-школа. Им понравилась моя подача, харизма. Я сама накидала им темы, записала несколько уроков. Они сказали: вау, круто! 20 уроков моих из 30 в курсе. Остальные десять записывают маркетологи, я записываю именно фишки по ТикТоку. Как редактировать, как выбрать тему и развить ее и так далее.

Самое главное в ТикТоке - интрига в ролике. Надо вести зрителя до конца. Если ты раскрываешь в самом начале свою идею, скорей всего, он не зайдет в рекомендации, соответственно, будет мало просмотров и все вытекающие их этого проблем. Успех, в основном, зависит от подачи. Я считаю, что в данном случае харизма играет большую роль. Плюс – интрига.

- Сколько зарабатываешь на этой площадке?

- Нормально я начала зарабатывать на четвертом месяце. В декабре я заработала 98 тысяч, благодаря проектам, рекламе, донатам и бонусам от ТикТока. В январе поменьше, потому что были праздники. Первые две недели была тишина. Но я заработала 70 тысяч.

- ТикТок изменил твою жизнь. Ты говорила, что в Питере тебя узнают люди (что ты там делаешь, кстати). Приятно? И что дальше – надо же как-то удержать планку.

- Сейчас я в Питере с важной миссией. Не могу раскрыть ее, но могу сказать, что прохожу некое обучение, которое даст мне категорию, которой ни у кого в Алапаевске точно нет. Поэтому я здесь.

ТикТок изменил мою жизнь. Стало больше общения, появился заработок дополнительный. Узнают на улицах. Причем, они такие довольные, когда меня видят, не могут сдержать улыбки, хотят сфотографироваться. Это забавненько.

А дальше все будет по плану. Я все-таки доделаю дом на колесах, когда закончу дела в Питере, сяду на него и поеду путешествовать. И буду рассказывать о своих путешествиях, на чем можно сэкономить в дороге, где какие места интересные есть, где в какой магазин сходить, где дешевое топливо. Это нескончаемая тема, кладезь идей.