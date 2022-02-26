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​Максим Трудолюбов: «Ничего даже близко похожего на повторение крымского эффекта мы сегодня не видим»

Журналист и эксперт – о реакции общества на войну и стратегии поведения в ситуации, когда все запрещено

​Максим Трудолюбов: «Ничего даже близко похожего на повторение крымского эффекта мы сегодня не видим»
Фото znak.com

Военная операция России в Украине привела к огромному взрыву в СМИ и социальных сетях. Люди с разными мнениями относительно этих событий ожесточенно сталкиваются в перепалках, споры разворачиваются на десятки и сотни комментариев. Что это значит для российского общества, куда мы движемся, в чем можем потерять свою идентичность, и что можем сделать в условиях, когда публичная общественная активность фактически находится под запретом – обозреватель siapress.ru обсудил с журналистом, редактором рубрики «Идеи» в издании «Медуза» (считается российскими властями иностранным агетом) Максимом Трудолюбовым.

– В последние дни мы увидели, как в социальных сетях столкнулись два мира, два подхода: люди, которые выражают негативное отношение к войне, и люди, которые либо ее оправдывают, либо активно поддерживают. И без того поляризованное общество поляризуется еще сильнее. К чему это может привести?

– Я бы сказал, что поляризация – вещь естественная. Важно, скорее, чтобы она имела выражение в каких-то реальных действиях в структуре политических партий или общественных организаций. Если это когда-то будет возможным, то выражение полярных мнений перестанет быть таким болезненным, выйдет за пределы соцсетей и поводов для драк.

Понятно, что в такой ситуации, как сегодня, Россия не оказывалась, вообще-то говоря, никогда. Президент начинает полномасштабную войну с соседней страной – понятно, что это разделяет общество, но люди могут думать разные вещи, и, повторюсь, было бы хорошо, чтобы они могли не только думать и выражать свои мысли в социальных медиа, но и что-то делать. Поддержать свою партию, сделать членский взнос, принять участие в агитационной кампании.

– Выйти на законный митинг.

– Да, конечно. То есть выразить свое мнение в действии, вместо того чтобы просто сидеть дома и мучать близких тем, что в голове крутится. Я просто уверен, что сейчас в огромном количестве семей в России и вообще всех, кто говорит на русском языке, происходят конфликты. Кто-то думает так, кто-то иначе, кто-то больше связан с Украиной, кто-то меньше. Понятно, как украинцы сейчас относятся к русским. Русские, в свою очередь, могут думать о мире и говорить, что происходят ужасные вещи, а могут считать, что все круто и что Россия сейчас что-то важное продемонстрировала миру. Было бы прекрасно, если бы сторонники этих разных взглядов могли себя выразить не только в своей голове или социальных сетях.

– Но ведь вы понимаете, что этого не будет. Скорее мы увидим еще более закрученные гайки в политическом пространстве, и возможности как-то реализовать себя у сторонников что одного, что другого мнения, не предвидится. Что означает для общества увод этой проблематики глубоко внутрь?

– Накопленный эффект будет значительным. События только развиваются, мы находимся в начале этой истории, и сейчас люди только пытаются понять, что происходит. Но мы уже видим, что в верхушечных слоях общества, в части деятелей культуры – музыкантов, художников, литераторов, – по большому счету, есть сформированная позиция, и она абсолютно антивоенная. Соответственно, есть люди, которые слушают представителей культуры, и тоже задумываются. В этом нет и не будет ничего похожего на то согласие, которое в 2014 году было в обществе и поразило тогда многих, включая меня.

Разворачивающиеся события вообще стали сломом идентичности для меня как русского человека, который вырос в культуре, осознающей свою роль в большой мировой войне. Это то, что на самом деле связывает нас всех – в большинстве ситуаций с большинством жителей России мы не будем спорить о роли нашей страны в Великой Отечественной войне – войне вынужденной, оборонительной и поэтому справедливой. Нам с этим все ясно, мы по этому поводу друг с другом согласны. А то, что сделал Владимир Путин, начав наступательную войну, подрывает эту идентичность.

Это для меня самого стало открытием последних дней. Для меня все происходящееявляется трагедией. Во-первых, в Украине гибнут люди. Но я переживаю и за мою идентичность как русского человека, выросшего в культуре, которая подразумевает защиту от агрессии, пришедшей извне.

– Мне кажется, что мы впервые оказались в ситуации, когда россияне начали довольно массово декларировать то, что им стыдно за свою страну. Восемь лет назад мы действительно не видели ничего подобного. Что это может говорить о нас как об обществе?

– На мой взгляд это означает, что российское общество растет и становится более взрослым. Оно смелее может выражать свои мысли. В 2014 году все было иначе, сейчас критически другая ситуация. Тогда был только замах и, в общем-то, в некотором роде удачная военная операция по аннексии Крыма, проведенная при огромной поддержке общества. Сейчас происходит по-настоящему агрессивная война со стороны России, с чем мне как русскому человеку невозможно смириться. Не могу себе представить, каким образом я мог бы найти хоть какие-нибудь аргументы, которые бы оправдали действия нашей страны.

– Что теперь делать людям, которые против войны, но, может быть, обнаружили себя вокруг соотечественников, оправдывающих и поддерживающих действия власти? Как пережить этот внутренний раскол?

– В нынешней ситуации в российских реалиях у нас нет организаций или партий, которые могли бы превратить это понимание во что-то практическое. Нужно это понимать и признавать. Поэтому остается только собственное самосознание и общение. Пока тот контроль над институциональным развитием, который установлен федеральной властью, существует, мы нормальных партий и организаций не увидим, но это не повод замыкаться в себе, семье или узком кругу друзей.

Россия, несмотря ни на что, до сих пор довольно свободная страна – тут все еще есть свободный интернет, который всем доступен, и можно собираться, пусть даже виртуально, и неформально общаться или создавать организации, которые не требуют какой-то регистрации.

– Наконец, происходящие в эти дни события укрепят или ослабят действующую коллективную власть? Или, может, в случае быстрой победы укрепят, а при затягивании – ослабят?

– Это совершенно невозможно предсказать. В таких случаях обычно говорят, что в краткосрочной перспективе последует укрепление, а в долгосрочной – ослабление. И я склонен с этим согласиться. В течение восьми лет политическая стратегия российского руководства заключалась в том, чтобы накопить возможности, в первую очередь, финансовые, для противостояния санкциям. Выстроить такую автономную структуру, которая выдержит давление извне.

Самое мощное, что есть у США – возможность более-менее контролировать мировую финансовую систему и интернет. Проблема в том, что Россия, в отличие от Китая, например, в них достаточно сильно интегрирована. И если бы люди, которые сейчас развязали войну, подумали, они должны были посчитать, насколько Россия готова к тому, что у нее возникнут проблемы с финансовыми связями и интернетом. Судя по всему, они об этом думали плохо. И готовы к этому они плохо. Так называемый «суверенный интернет» не готов, и у нас не хватает собственных технологий, чтобы его сделать.

В Кремле, видимо, решили опираться не на ту группу элиты, которая интегрирована в мир и хочет пусть авторитарной, но модернизации, а на ту, которая транслирует фрустрацию, обиды и долгую историю унижений, которым в глазах Владимира Путина подвергалась Россия. И теперь он решает эту проблему совершенно чудовищными методами.


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26 февраля в 10:25, просмотров: 2387, комментариев: 10
Комментарии:
Аванес
26 февраля в 12:28
Да ты сам фрустрация.
sst
26 февраля в 13:25
вот до чего автократия доводит....
tdn
26 февраля в 15:16
Нужно просто напомнить всем, то что происходит в Украине сейчас, военное преступление. Тот кто развязал эту войну, кто способствовал ей, кто информационно прикрывал будут найдены и осуждены. Да, это произойдет не раньше чем плешивый покинет этот бренный мир. Но это все равно произойдет. Вспомните трибунал над Милошевичем, его выдала своя же страна, как военного преступника. Тоже самое будет и с вами!
Dochimacho tdn
26 февраля в 15:22
Нужно напомнить всем, что то, что происходило до этого 8 лет- это и есть преступление. И виновные понесут наказание. Это будут украинские националисты и сочувствующие им.
Аванес tdn
26 февраля в 16:01
Тебя и выдадим
444 Dochimacho
26 февраля в 16:10
В России запретили слово война: "Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов сообщил, что РКН требует удалить материалы, где «спецоперация» называется «войной»"
Путину и его банде главный враг - русский язык. А это, извините, смертный приговор всему его воровскому режиму. Раз приходится отменять русский язык, то это ... не может быть жизнеспособно.
testimonium paupertatis 444
26 февраля в 16:37
жопа есть, а слова нет
Dochimacho 444
26 февраля в 17:28
Запретили и запретили. Значит пусть пишут "спецоперация". А Венедиктову бы жопу надрать. Давно просит.
444 Dochimacho
26 февраля в 17:59
Русский язык никакому злобному карлику не запретить.
tdn Аванес
26 февраля в 18:05
Диванных разжигателей войны, не спросили.
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