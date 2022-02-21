Эколог Глеб Кукуричкин – про то, каким может стать Ботанический сад и экопарк «За Саймой» в Сургуте

В предыдущем интервью Елены Гончаровой с научным руководителем проекта «Сургутский ботанический сад» Глебом Кукуричкиным шла речь о том, что сегодня представляет собой Сургутский ботанический сад. Разобрались, что, по сути, Ботсад ЕСТЬ: в нем присутствует главная составляющая – коллекция растений. Что нужно, чтобы Ботанический сад в Сургуте стал таким, как мы себе это представляем?

– Вы настаиваете на том, чтобы землю под Ботсадом необходимо передать университету. Зачем?

– СурГУ – хоть и не производственное, но градообразующее предприятие. Созданное городом и для города. И идея, и проект Ботсада – плод совместной конструктивной созидательной деятельности горадминистрации и университетской науки.

Но администрация постоянно меняется, приходят новые люди, с новыми представлениями о жизни, о перспективах города, с новыми амбициями, часто перечеркивающими сделанное прежними управленцами. За прошлый год сменилось три замглавы, курирующих Экопарк: Алексей Жердев, Валерий Фомагин, Григорий Невоструев. И, что любопытно, все они не местные: Кострома-Лангепас-Пермь. И каждому приходится все объяснять и рассказывать с нуля! Рассказывать о долгосрочных планах по эковоспитанию, о сохранении биоразнообразия…. Тяжела ноша наших государевых людей – сегодня ты рулишь в Сургуте, а завтра тебя ждет теплое место в Москве или, наоборот, – голова с плеч… Как им сконцентрироваться на проблемах Ботсада, Экопарка, вообще на чем-то не сиюминутном?..

А Университет – это оплот традиции. Изначально, еще при проектировании Ботсада, предполагалось, что он станет структурным подразделением СурГУ. В ТЗ на проектирование Ботсада было особое требование: согласование всех проектных решений с СурГУ. И на каждой странице проекта до его чистовой распечатки ставилась подпись научного руководителя – профессора Юрия Титова.

Проект оранжереи с автографом Ю.В. Титова

И все эти годы, невзирая на ухудшающуюся финансовую обстановку, на бесконечную чехарду городских управленцев, сотрудники и студенты университета последовательно создавали главное, что есть в Ботаническом саду, без чего он немыслим, – ботаническую коллекцию.

– И мэр Александр Сидоров это понимал и поддерживал, почему и подписал с университетом в 2010 году «Соглашение о совместной деятельности по вопросу развития Ботанического сада в Сургуте».

– Да. Но с одной администрацией легко договориться о совместной деятельности, с другой – сложно, с третьей – невозможно. В такой нестабильной обстановке нормально работать, видеть перспективу очень трудно. Это первое.

Кроме того, согласно законодательству о разграничении полномочий власти разных уровней, муниципалитет не может (даже если захочет) вкладываться в науку, в сохранение биоразнообразия, это не его функции. А университет может. Если мы будем рассчитывать только на муниципальные деньги, то далеко не продвинемся в плане развития Ботсада. У города есть на что потратить бюджет – на новые школы, например. А СурГУ – региональный вуз, питается из окружного бюджета.

В округе денег гораздо больше, чем в городе. Позиционируя Ботсад только как рекреационную зону городского значения, можно рассчитывать, в лучшем случае, на привлечение нескольких миллионов из бюджетов вышестоящих уровней, если напряжемся и массово проголосуем за благоустройство. Так было сделано в рамках акции «100 городов». Привлекли, получили дополнительные средства на благоустройство Экопарка. Итог: две площадки – детская и спортивная, набережная, выхолащивание всякой экологической идеи из проекта Экопарка и куча проблем с той частью общественности, которая против дикого, несогласованного «благоустройства»; а для Ботсада – ноль, даже минус, учитывая подход, что был реализован при обустройстве «Ботаники».