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​Кирилл Киселев: «Если есть возможность включить всех перевозчиков в единую систему – мы пойдем этим путем»

Про «умные» светофоры, реформу транспортной системы и перспективу платных парковок в Сургуте

​Кирилл Киселев: «Если есть возможность включить всех перевозчиков в единую систему – мы пойдем этим путем»
Фото siapress.ru

В Сургуте давно назрела большая реформа транспортной системы, и городская администрация плотно взялась за этот принципиальный проект. В чем он будет заключаться, какие перспективы введения выделенных полос для автобусов, что нам дадут «умные» светофоры и появятся ли в Сургуте платные парковки – об этом корреспондент СИА-ПРЕСС поговорил с директором департамента городского хозяйства Кириллом Киселевым.

– Насколько я знаю, недавно администрация Сургута заключила контракт на разработку транспортной реформы. В чем его суть?

– Начну с самого начала – в 2021 году глава города подписал дорожную карту по развитию транспортной системы с корпорацией ВЭБ.РФ. В рамках этой работы был проведен анализ существующего положения вещей, намечены параметры комплексной модернизации и развития общественного транспорта. В ходе подготовки дорожной карты появилась необходимость доработать действующие документы транспортного планирования города. И вот для этого администрация провела конкурс, в котором 20 января был определен победитель – компания OTS Lab.

– Откуда она?

– Из Санкт-Петербурга. Цена контракта – 17 млн рублей. Договор мы подписали 31 января, срок исполнения – до 31 мая. Перечислю основные пункты, которые должны быть проработаны за это время.

Разработка новой тарифной политики, тарифного меню и тарифных планов по пассажирским перевозкам. Заранее отвечу на вопрос: «Будет ли повышение цены на проезд?» – пока не знаю. Но общероссийская тенденция идет в эту сторону. Мы в начале 2022 года повысили цену на проезд, но всего лишь на один рубль – до 28 рублей.

– Это не много. В Тюмени столько же, а в Москве сейчас – 46 рублей.

– Да. Следующее – выработка новых требований к качеству транспортных услуг при выполнении перевозок. Мы хотим сделать это одним из акцентов нашей работы, с посылом, что человек должен вовремя добраться из точки А в точку Б с максимальным комфортом.

Далее – мониторинг и пересмотр маршрутов таким образом, чтобы люди имели возможность удобно добираться до важных медицинских и социальных объектов.

Мы также рассматриваем возможность создания единого оператора перевозок, который будет нести ответственность за качество и регулировать деятельность всех компаний, которые оказывают сургутянам транспортные услуги.

– Будут ли в эту систему включены маршрутки? Как это сделано в той же Москве.

– Мы хотим, чтобы это было примерно как в Москве. По крайней мере, мы на это настроены. Если есть возможность включить всех перевозчиков в единую систему – мы пойдем этим путем.

Также хотим пересмотреть систему льгот. Сейчас она выглядит так – пенсионеры и другие льготники получают на проезд 600 рублей в квартал живыми деньгами. Мы хотим предложить переход на «натуральное» предоставление перевозок. Условно – сейчас выделяемых из бюджета денег льготникам хватает на 20 поездок, а мы повысим это количество до 40, но деньги давать будем не людям, а напрямую перевозчикам. Возможно, с созданием в Сургуте аналога московской «Тройки» (единая транспортная карта, которой оплачивается проезд – прим. авт.).

– С бесплатными пересадками?

– Да, с созданием удобных пересадочных узлов, это тоже прописано в качестве задач заключенного контракта.

Резюмируя эту часть – задача компании-исполнителя заключается в анализе ситуации, проработке плана мероприятий и разбивке его реализации по срокам. Далее мы все это будем обсуждать и согласовывать с жителями.

– А как же выделенные полосы для автобусов? Ведь они, по сути, являются единственным способом, создания предсказуемого и надежного расписания для наземного транспорта.

– Выделенные полосы для автобусов – наиболее эффективный способ с точки зрения скорости. А с точки зрения пунктуальности и своевременности прибытия – тут мы рассчитываем на внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая будет выводить на табло, установленное в каждом из остановочных павильонов, актуальное время прибытия автобуса с учетом пробок. Кроме того, мы ставим задачу по созданию мобильного приложения, которое позволит каждому желающему видеть движение общественного транспорта и, например, ставить напоминание о том, что через определенное время приедет автобус, поэтому пора выходить. Тогда и требования к остановкам будут ниже – они станут местом непродолжительного ожидания транспорта.

– И все-таки – выделенки для автобусов. Есть у вас и главы понимание, готовность и политическая воля, что рано или поздно придется несколько ограничить пространство для личного транспорта ради создания преференций и комфорта пользователям общественного транспорта?

– Мировой опыт показывает, что есть два пути. Либо вы создаете такие полосы в рамках существующей дорожной сети, либо строите дополнительную полосу и делаете ее выделенной. Оба имеют право на жизнь. Каким путем мы пойдем – покажет математическое моделирование. Наш город достаточно сильно автомобилизирован. Говорить, что мы можем ухудшить положение одних ради других – наверное, придется. Но где, сколько и как – покажут результаты научного исследования, которое мы проводим.

– В городе идет перенастройка светофоров. В чем техническая суть этого процесса, и есть ли какие-то результаты?

– «Умные» светофоры – это как раз один из элементов ИТС. Сейчас мы оборудовали такими 43 перекрестка, они находятся в режиме обучения и адаптации к сложившейся дорожной ситуации, на полную настройку им нужно порядка трех месяцев. То есть ориентировочно в марте они должны начать работать полноценно.

– Их задача – устранять складывающиеся заторы через изменение времени «красного» и «зеленого» для разных потоков?

– Да, они будут увеличивать или уменьшать горение того или иного света в реальном времени.

– Что вы думаете о введении платных парковок в Сургуте?

– Концепция платных парковок понятна и она входит в концепцию развития интеллектуальных транспортных систем, но пока меня лично никто не убедил в необходимости их внедрения в Сургуте. Мы изучали широко распиаренный опыт Москвы в этом плане, и там задача понятна – не пополнение бюджета, а ограничение поездок на личном транспорте в центр города. У нас такой задачи пока нет. Но, возможно, появится, для этого мы будем продолжать анализировать текущую ситуацию. Опять же, открытый вопрос – будут ли платные парковки пользоваться спросом и насколько они разгрузят город.

– Они, как минимум, будут создавать стимул поехать куда-то на автобусе.

– Не факт. Можно поехать на машине и припарковаться где-нибудь на придомовой территории неподалеку. Ведь такое тоже может быть, согласитесь? Надо понять, зачем и где парковки могут стать платными. Это вопрос дискуссионный. И он точно должен быть вынесен на общественное обсуждение.

– Каково ваше отношение к велосипедам как альтернативе машинам?

– Скажу свое субъективное мнение – я очень положительно отношусь к этому явлению и к идее создания велосипедного каркаса города. Тогда мы сможем, по сути, создать альтернативу автомобилям. Надеюсь, что в ближайшее время у нас это получится. История эта живая, необходимая и перспективная, несмотря на северное расположение нашего города, и она должна найти отклик у сургутян.


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Сегодня в 12:19, просмотров: 97, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
Сегодня в 12:42
Уважаемый Дмитрий! Спасибо за интервью. Актуально.Особая благодарность (моё мнение) за заключительное высказывание.. Одним предложением всё сказано!

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