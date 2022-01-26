Почетный гражданин Сургута и ХМАО-Югры Вера Панасевич накануне своего юбилея вспоминает…

Невозможно отделаться от мысли, что это было совсем недавно. Словно, год, другой назад. На самом деле полвека уже позади! Что же такое «это»? Это время, когда звенели, как первая капель, обрушивались, как внезапный ливень, три слова – «комсомольско-молодежная бригада». В них – радость побед, горечь неудач и откровенного поражения. Крайнее напряжение физических и душевных ресурсов. Но именно те три слова, три буквы КМК и выводили трудовую победную формулу Сургута. В то время было широко организовано соревнование среди комсомольско-молодежных коллективов. Только в Сургуте их насчитывалось 148, а наиболее именитые: Эдуарда Евграшкина, Николая Савельева, Владимира Соловьева, Вера Панасевич… гремели на весь Советский Союз.

Моя сегодняшняя собеседница в особом представлении не нуждается. Веру Ивановну Панасевич сургутяне знают и гордятся, что им выпала честь жить, а некоторым и трудиться с ней в одно время. И ласково называют «Наша Вера».

- Вера Ивановна, здравствуйте! А слабо запустить «машину времени» и вернуться на 50 лет назад, в 1971 год?

- Да запросто! Помню, в 1971 году на пускорезервной ТЭЦ нужно было выкрасить плиты, подкрановые грузы – трудное и ответственное дело. И пришлось этим мне, как бригадиру, заняться. Из поселка до строительной площадки и обратно везли на огромной машине (мы ее называли «дурмашиной»). Набивалось в нее до ста человек, дышать было нечем. Выйдем из автомобиля, казалось, от усталости руки не поднять, а девчата начинают песни распевать. Вот такие заводные были…

В те годы бригаде приходилось работать в три смены. Отработаю первую и домой скорее – деток проведать. Накормлю и снова уезжаю, на ночь оставались. Как же мало тогда все спали! И усталость наваливалась, и трудностей хватало, а люди, несмотря ни на что, были добрые. Мы в бригаде относились друг к другу, как сестры. Помню, как перед пуском первого блока приехал на стройку министр энергетики и электрификации СССР Петр Степанович Непорожний. Начался осмотр объектов, все идут за ним. Мы тоже любопытство проявили. Иосиф Наумович Каролинский, начальник строительства, увидел нас, представил министру: «Это наша Вера и ее девчата». Непорожний остановился, улыбнулся, поинтересовался делами.

Прохожу сейчас мимо пускорезервной ТЭЦ, и тепло становится на душе – наших рук дело, как и химводоочистка, другие объекты.

- Расскажите, как строили первый энергоблок. Бытует мнение, что на нем многие учились строить такие станции. Это так?

- Конечно. А мы, отделочники, работали на «головке» котла. Это 43 метра от нуля. Котел уже опробовали, температура держалась высокая. Так мои девочки красили там, наверху, в одних купальниках. И ниже нулевой отметки мы тоже работали. На минус шесть. В кабельных тоннелях. Я бы и сейчас могла с закрытыми глазами пройти по ним. Потом был и второй блок, третий, пятый….

Кстати: Трудовая деятельность Веры Панасевич отмечена высокими государственными наградами: Почетный гражданин города Сургута и ХМАО-Югры, Герой Социалистического труда, Почетный энергетик СССР, Отличник энергетики и электрификации. Имеет ордена «Знак Почета», Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Ленина и медали. Избиралась членом Тюменского областного комитета КПСС. Делегат XXVIи XXVIIсъездов КПСС. По выходу на заслуженный отдых – руководитель культурно-досуговым центром пенсионеров Негосударственного пенсионного фонда «Профессиональный».



- Ваша бригада строила не только производственные помещения, но и жилые дома. Что конкретно?

- Много чего мы строили. Например, административный корпус для нефтяников. И опять же – жилье, школы, детские сады, магазины. Все, что нужно большому городу. Девчонки из моей бригады давно уже стали бабушками, но для меня они все равно остаются девчонками. Потому что лица у них по-прежнему улыбчивые, а в глазах – отсвет того самого замечательного в нашей жизни дня, когда мы сдавали первый блок.

- Известная московская поэтесса Римма Казакова, автор нескольких сборников и популярных песен, начиная с 1971 года, приезжала в Сургут в составе делегаций в рамках Дней культуры и искусства. И всякий раз увозила по несколько исписанных блокнотов. На протяжении ряда лет она встречалась с вашей бригадой. Помните?

- Конечно. Первая встреча была летом 1971 года. И вот, спустя несколько лет, в 1996 году, во время последней встречи в Сургутском речном порту, когда ей показали снимки, на которых она четверть века назад беседует со строителями ГРЭС, с нами, отделочницами, Римма Федоровна воскликнула: «Боже, как молоды мы были! И я-то, какая симпатичная…. Как Сургут вырос, изменился! Как поживает Вера, как дела у девчат? Наверное, уж и детки у них выросли за эти годы…». К сожалению, в 2008 году Римма Федоровна скоропостижно скончалась, но мы продолжаем в своем хоровом коллективе петь песни на ее щемящие душу слова.

- Как восприняли новость о том, что вам, как бригадиру отделочниц, Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся производственные достижения, досрочное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки и проявленную трудовую доблесть присвоено звание Героя Соцтруда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и молот»?

- Это было очень неожиданно! В 1986 году наша бригада работала на строительстве универсама. В вагончике раздался телефонный звонок, и женский голос из трубки просил пригласить меня. Услышав новость, я даже не вникла, в суть сказанного. А потом, когда уже вышла из вагончика, посмотрела на свою форму и заплакала: «Господи, какой я герой? Меня поздравляют, а я вся в цементе…»

- О вашей трудовой деятельности, неутомимой и полной энергии жизни написано огромное количество статей, репортажей, сняты фильмы. И вот очередной, большой, я считаю, серьезный творческий труд: книга «Вера Панасевич. Дотянуться до звезды», презентация которой состоялась в июне 2021 года в Сургутской центральной библиотеке им. А.С. Пушкина. Автор – ваша внучка Вера Макушева. Чья была идея издать сборник?

- Идея полностью принадлежит моей внучке Вере. Все началось три года назад, когда Вера стала расспрашивать меня и записывать воспоминания, начиная с детства, со времен войны. Я рассказала о себе все, что могла вспомнить. Она все это, оказывается, собирала, корректировала. И однажды сказала: «Я тебе принесу свои записи, ты почитай, может, что-то добавишь, что-то еще вспомнишь». А что добавлять? Детство у меня было, как и у всех тогда, не очень сытое. Мне было четыре года, когда началась война. Отец ушел на фронт. Мать осталась с четырьмя детьми – мал-мала меньше. В хозяйстве корова была, кормилица наша, курочек держали. Так и жили. В семь лет я уже в поле на прополке была, так что к труду привыкла с малолетства. Фуфайки стеганные – помню до сих пор. Спали на печи, на соломе. В школу ходили, но учебников не было. Учительница рассказывала, а мы слушали. Помню, ходили по нашему селу молдаване, те же цыгане, и одна молдаванка сказала маме: «У тебя муж живой». Мама не поверила ей, к тому времени похоронок на папу было уже две.

- И все же провидица сказала правду? Отец вернулся с фронта?

- Да, в 1946 году папа пришел домой.

- Когда состоялось ваше главное профессиональное самоопределение?

- Я когда окончила семь классов, решила поступать в техникум, но недобрала один балл. Вернулась в школу, занималась легкой атлетикой. Девять классов закончила, папа заболел, мама заболела. Пошла учиться на агронома. Пришла, а там одни мужики. Говорю сестре: «Катя, ты оставайся, а я ушла». Пришла домой, маме говорю: «Я буду строителем».

- В 1994 году вы вместе с другими представителями комитета «Женщины Сургута» находились в зоне боевых действий в Чечне с гуманитарной помощью для солдат-сургутян. Вашей заботой окружены люди, которые идут к вам, чтобы поделиться радостью и горем, и для каждого вы находите доброе слово. Многих поражает скорость, с которой вы живете. Хотя бы иногда жмете на тормоз?

- Пока здоровье позволяет, пока мои ноги ходят, моя голова еще соображает, надо работать. Остановиться всегда можно, а потом не достичь того, чего ты захочешь. А сегодня мне хорошо. Я людей уважаю, всегда к ним отношусь с добром. Знаешь, я всю жизнь старалась, чтобы мои дочери никогда ни в чем не нуждались. Много работала. И сейчас вижу результат: мои дети и внуки очень внимательны ко мне, относятся с большой заботой. Время от времени устраивают мне увлекательные путешествия, оздоровительные процедуры.

- Дорогая Вера Ивановна, Наша Вера! Мы, журналисты редакции газеты «Новый Город» поздравляем вас с днем рождения! Здоровья вам! И, конечно же, неиссякаемой энергии, которой вы заряжаете окружающих, еще на долгие годы! Мы вами гордимся!

- Спасибо вам большое за добрые слова.

Справка: Вера Понасевич родилась 26 января 1937 года в селе Ново-Шульга Восточно-Казахстанской области. С 1955 года работала в целинном сельхозе «Коростели» Семипалатинской области. В 1963 году – рабочей на строительстве железной дороги Абакан – Тайшет, в 1964-м – на стройке Красноярской ГЭС. В 1966 году приехала в Сургут в составе Мостопоезда-442. В 1968 году возглавила женскую бригаду на строительстве Сургутской ГРЭС. Вся ее производственная деятельность в нашем городе связана со строительством сначала в Мостопоезде, а затем в тресте «Сургутэнергострой». Руководимая ее бригада отделочников неоднократно побеждала во всесоюзных конкурсах и соревнованиях, устанавливая новые рекорды.