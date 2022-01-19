Директор МКУ «Ритуал» о расширении сургутского кладбища и модернизации крематория

На кладбище в Сургуте из муниципального бюджета в 2022 году выделят 109 миллионов – об этом в декабре уже прошлого года рассказал на слушаниях в муниципальном парламенте глава департамента городского хозяйства Кирилл Киселев. В связи с этим редакция siapress.ru расспросила директора МКУ «Ритуал» Игоря Фурива о том, планируется ли расширение некрополя и колумбария, введение нумерации улиц, и существуют ли в Сургуте очереди на кремацию. Более подробно – читайте в нашем интервью.

– Игорь Лукьянович, планируется ли реконструкция кладбища?

– Это не реконструкция. С 2015 года ведется строительство Чернореченского кладбища-2. На данный момент построено четыре этапа, каждый этап – три сектора. На 10, 11 и 12 ведутся захоронения. В августе-сентябре 2022 года сдается пятый этап, в 2023 начинается возведение шестого. Еще по проекту утвержденному планируется семь этапов в сторону улицы Заводской. Все зависит от финансирования, чем больше будет денег выделяться, тем быстрее построятся эти карты захоронения.

– На что пойдут деньги, выделенные в 2022 году из городского бюджета?

– На строительство шестого этапа, который в этом году разыграет муниципальное учреждение, которое занимается строительством кладбища. После того, как они сдадут объект, мы начнем производить захоронение и содержание.

Но я вам объяснил, что это не реконструкция, а строительство проекта, утвержденного государственной экспертизой. Да, возможно в процессе будут изменения в планировке, но для этого также необходимо проводить проверку.

– Могут ли на сургутском кладбище появиться улицы?

– Естественно, работа уже ведется. На въезде будет план-схема проезда, нумерация каждого сектора. Она есть, если взгляните чертеж. Но я думаю, что к лету мы завершим. По тому на данный момент разрабатывается проект. Мы хотим переименовать сектора, чтобы не было «0», «0х», а все шло по порядку.

Как только погода позволит, установят указатели. К нам люди приходят, в зданиях администрации и крематория есть план-схемы проезда к секторам, местам захоронений. Также в случае необходимости смотрители или рабочие МКУ «Ритуал» помогает с установлением и розыском мест захоронений.

– А что насчет колубария?

– У нас есть колумбарная стена. Есть утвержденный проект. Но я не думаю, что по нему будут строить, так как он разработан лет 10 назад, он уже не эффективный, надо по-другому подходить к решению этого вопроса: строить колумбарные ниши, чтобы можно было в ячейке хранить не одну урну с прахом, а несколько. Эта работа на контроле, она будет производиться.

Пока в существующей колумбарной стене есть места, потому что большинство, все-таки, предпочитает прах захоронить к уже существующим родственным могилам или увезти в другие регионы или на большую землю. Такая тенденция есть. Бывали случаи, когда люди несколько лет назад разместили урны в стене, а по прошествии некоторого времени извлекли и перевезли.

– Существуют ли очереди на кремацию?

– Сургутский крематорий – один в Тюменской области. Естественно, что этой услугой пользуются не только горожане, а также жители ЯНАО, Томской области… Только за 2021 год из других регионов и ХМАО было кремировано 538 тел.

На данный момент очереди есть небольшие. Почему? Мы же не знаем, сколько людей завтра умрет, дай бог всем здоровья, конечно. Может 10 человек умереть, а с учетом других регионов число может увеличиться. Кроме того, мы не можем предположить, сколько пожеланий будет на кремацию. Например, завтра поступит заявка на 5-6 кремаций, мы можем это спокойно сделать. А бывает шквал звонков, допустим, сразу на 17. Конечно, мы не можем сделать это сразу, поэтому приходится выстраивать очереди.

В декабре мне докладывали работники, что поступила 21 заявка на кремацию, не только из Сургута, из других городов тоже. Пришлось делать поэтапно. Очередь у нас на 3-4 дня расписана. Все в плановом порядке.

В 2022 году планируется полный капитальный ремонт крематационной линии, скорее всего в третьем квартале. После модернизации мы можем увеличить число выполнения заявок за сутки, то есть, не 7 кремаций, а около 12-13.

– То есть, нет такого, что люди подолгу ждут?

– Такого не было. А как они могут так долго ждать и где хранить тело? Бывает, когда у нас производится плановая остановка крематационной линии для проведения ремонта и других регламентных работ, это занимает 7-9 дней. Но люди ожидают, хранят тела умерших в холодильниках в зданиях морга, а потом привозят на кремацию. Нужно понимать, что печь – это тоже машина, ее нужно обслуживать, она может сломаться. Максимально люди могут ждать 5-7 дней.