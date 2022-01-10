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​«Глядя на этот монумент, приятно осознавать, что сохраняется память о чудесах героического труда»

Родственник скульптора-монументалиста Юрия Дехто – о том, как был построен знаменитый сургутский куб

​«Глядя на этот монумент, приятно осознавать, что сохраняется память о чудесах героического труда»

Для сургутян монумент «Первым Строителям Нового Города», построенный в 1975 году, служит памятным знаком в честь тех, кто осваивал Север большой Советской страны. Авторство объекта было установлено редакцией газеты «Новый город» более десяти лет назад в ходе журналистского расследования – знаменитый куб создал советский художник-монументалист Юрий Дехто. Работа выполнена в редкой сегодня технике «майолика» (глазурованная обожженная глина), и это единственный объект в Сургуте, изготовленный подобным образом и в стиле соц-арт. О том, как проходила работа над значимым для города памятником – рассказал корреспондентам siapress.ru племянник Юрия Александровича Владимир Лях.

– Как Юрию Дехто пришла идея создать монумент «Первым Строителям» в Сургуте?

– У Юрия Александровича был брат Виктор Дехто, который в ту пору работал заместителем управляющего треста «Сургуттрубопроводстрой». Идея о создании монумента была подсказана именно им. Он хотел увековечить память о том, как строился город, что объединение такое существовало. С Юрием Дехто также приехали два художника. Я не помню их имена. Сам проект утверждал Виктор Александрович и Геннадий Рубанко, который тогда был главным инженером этого треста.

– Сколько времени ушло на создание и установку монумента? Как проходила работа над проектом?

– Монумент был создан довольно-таки быстро. Где-то весной 1975 года художники начали работу над проектом, а осенью ее уже закончили. Меньше, чем за полгода. Решение о создании монумента приняли еще раньше. Составляющие скульптуры были сделаны в мастерской Юрия Дехто в Москве, а потом их доставили сюда самолетом. Потом в Сургуте они собирались в цельную композицию. В самом городе ничего не высекалось.

– В 2014 году монумент «Первым Строителям Нового Города» отреставрировали. Как к этому отнеслись родственники Юрия Дехто?

– Я этого не знал, меня не было в городе в тот год. А насчет остальных родственников - никого не осталось с фамилией Дехто. Даже мои два брата пропали без вести в Москве. Владимир, сын Юрия Александровича, тоже неизвестно где. Какое-либо отношение выражать к этому было некому.Мне же отрадно видеть обновленный, свежий монумент. Как к этому можно относиться? Только положительно. Начиналось-то все с людей, которые работали в суровом климате, на морозе. Глядя на этот монумент, приятно осознавать, что сохраняется память о тех чудесах героического труда. Я думаю, что все родственники Юрия Дехто, будь они живы, меня в этом очень поддержали.

О том, как siapress.ru торжественно открывали обновленный монумент «Первым Строителям Нового Города» - в фоторепортаже


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Сегодня в 17:20, просмотров: 175, комментариев: 1
Комментарии:
йося
Сегодня в 19:27
А еще был куб, назывался
ГУБ
КИНУ

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