Эколог Глеб Кукуричкин — о трехлетней истории битв вокруг парка «За Саймой» в Сургуте

Три года назад – 27 декабря 2018 года – было подписано распоряжение главы города Сургута Вадима Шувалова о создании проектной группы по разработке и реализации концепции развития парка «За Саймой» как Экопарка. Три года. Вполне достаточный срок для разработки концепции и даже для начала реализации (учитывая, что горожане активно проголосовали за Экопарк, чем привлекли в город большие деньги из окружного и федерального бюджетов). Можно подводить некоторые итоги этой деятельности.

Об этом Елена Гончарова беседует с активным участником проектной группы, научным руководителем проекта СурГУ «Сургутский ботанический сад», кандидатом биологических наук Глебом Кукуричкиным. Интервью будет выходить в нескольких частях.

Пролог. Экопарк начинается с туалета

– Давайте вспомним предысторию. С чего вдруг появилась потребность в этом проектировании?.. С чего все начиналось?

– А началось все с туалета. Да-да, с того самого туалета, что был установлен осенью 2017 года в Ботаническом саду, близ детской площадки «Фантазия».

Туалет в парке нужен, это, конечно, даже не подлежит обсуждению. Но для работы туалета нужен свет – электропитание. Где взять точку подключения?.. Ее нашли быстро, ибо на всей Сайме она такая одна – подходящая по техническим параметрам, находится она в «зоне интродукции» Ботанического сада и предназначена для электропитания поливочного устройства. А установлена эта точка была в 2016 г. в рамках муниципального контракта «Обустройство (строительство) линии наружного освещения парка «За Саймой». Ботанический сад» (подрядчик – ООО «СветоДизайн-Югра», сумма муниципального контракта 7 033 784,32 руб.).

Так вот, рано утром 28 сентября 2017 года, «без объявления войны», рабочие Лесопаркового хозяйства принялись расчищать «заросли» и копать канавку для прокладки электрокабеля от ботсадовского электрощитка к будущему туалету. Казус в том, что эти специалисты лесопарковой (!) отрасли были не особо подготовлены по части ботаники и при прокладке кабеля вместе с ивняком вырубили несколько коллекционных деревьев, в том числе шесть дубов и два экземпляра липы мелколистной, внесенной в Красную книгу Югры. И разразился скандал.

Первые жертвы:

Дуб монгольский

Липа сердцевидная

Потом к безобидной и даже полезной, по сути, идее общественного туалета прибавились другие начинания: в недрах горадминистрации родилась идея на месте Ботанического сада разместить коммерческий центр развлечений – с аттракционами, объектами общепита, детскими и спортивными городками. При этом настойчиво предлагалось убрать все коллекционные посадки (даже не поленились пересчитать: «отсадке подлежат 2173 саженцев и сеянцев различных пород») и вообще похоронить саму идею Ботанического сада. Противостояние продолжалось больше года. Усилиями общественности и депутатов муниципалитета эти прожекты были остановлены. Важную роль сыграла поддержка нашего Ботанического сада со стороны Совета ботанических садов России, Русского ботанического общества, научных, учебных, природоохранных организаций Югры и России и, конечно, СМИ, в первую очередь, «Русского радио в Сургуте». Удалось отстоять Ботсад от разрушения. Первая, самая нахальная атака была отражена.

Но покорители природы не унимались, придумывали разные новые креативные идеи рекреационного освоения Ботсада и парка, например, катание на хаски вдоль кладбищенского забора, порядка 20 торговых точек и даже банный комплекс… Освоенческие амбиции сместились от Ботсада в центральную и западную часть парка «За Саймой». А Ботанический сад как бы оставили в покое. Но именно «как бы»: его урезали в 10 раз по площади, обозвали этот клочок земли «садом экзотических растений» и вознамерились превратить его в коммерческий объект. Началась вторая атака на парк и Ботсад – теперь уже не нахрапом, а через проектирование (ООО АПК «Аппарат», Москва, сумма муниципального контракта 2 195 000,00 руб.).

И тогда, в ноябре 2018 года инициативная группа, в которую, в частности, вошли зампредседателя городской думы Артем Кириленко, главный эколог ПАО «Сургутнефтегаз», депутат думы Югры Любовь Малышкина, директор «Русского радио в Сургуте» Елена Гончарова, научный руководитель Ботанического сада Глеб Кукуричкин и др. товарищи, обратилась к губернатору Югры Наталье Комаровой с просьбой о встрече для решения стратегических вопросов по Ботаническому саду.

13 декабря 2018 года состоялось совещание, на котором Н.В. Комарова признала значимость Ботанического сада в Сургуте как стратегической площадки для развития и туризма, и новых технологий, но предложила комплексный, ландшафтный подход к проектированию и обустройству территории и поручила создать Экопарк «За Саймой» на основе самого парка «За Саймой», Ботанического сада и еще нескольких небольших смежных земельных участков. Причем сразу было оговорено, что это будет не кулуарное проектирование, а общественное.

Для участия в общественной проектной группе губернатор предложила пригласить любых заинтересованных граждан и «соотечественников, которые найдут решение, и сформулируем парадигму, и соответствующим образом застолбим это в нормативно-правовых актах, где статусом, где земельными отношениями, где расходами на проектно-сметную документацию, где на формирование лабораторий и научно-исследовательского материала».

И еще было дано поручение представить к февралю 2019 года согласованную администрацией, общественностью и наукой презентацию Экопарка.

Часть 1. Проектирование Экопарка

– Получилось ли организовать подлинно общественное проектирование?

– Под конец уходящего 2018 года, в свете поручения губернатора, главой Сургута была создана проектная группа. Не скажу, что состав этой группы был сбалансированный, да и поручение губернатора относительно включения всех желающих граждан и «соотечественников» было выполнено лишь отчасти. Окончательное решение о списочном составе группы принимал глава города Вадим Шувалов. Количественный состав группы почему-то ограничили – 20 человек, с долей чиновников горадминистрации – 35 процентов. Позже, в 2021 году при главе города Андрее Филатове предельный размер группы был увеличен до 23 человек, но доля чиновников возросла до 40 процентов, и еще в группе загадочным образом появилось аффилированное с подрядчиком лицо – Рустем Юсупов; все наши попытки усилить группу действительно заинтересованными активными гражданами и профильными специалистами пока не увенчались успехом. Но, тем не менее, в группе версии 2018 года был представлен довольно широкий спектр мнений. Фактическое руководство группой взял на себя замглавы Алексей Жердев.

22 февраля 2019 года презентация Концепции Экопарка была продемонстрирована участникам Международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица» в г. Ханты-Мансийске. Это было компромиссное «предэскизное» видение ситуации, составленное в условиях жесткого временного регламента. Концепция была одобрена окружной властью, и с этого момента проектная группа приступила к доработке деталей Концепции и формированию технического задания на проектирование Экопарка.

Был объявлен тендер сразу на эскизное и рабочее проектирование. Победителем конкурса стало ООО «Среда комфорта» (сумма муниципального контракта – 17 950 000 руб.). Представители «Среды комфорта» участвовали в заседаниях группы, презеновали свои наработки. В бурных обсуждениях рождались компромиссы. И вот к марту 2020 года в общих чертах был согласован эскизный проект Экопарка.

– Как раз к началу пандемии.

– Да, кстати, коронавирусом потом оправдывали «кулуарщину», которая и сопровождала всю стадию рабочего проектирования.

Спустя полгода удалось выудить у заказчика (УКС) позволение познакомиться с проектной документацией. В результате этого знакомства были выявлены многочисленные ошибки в проекте. Письма с замечаниями направлялись как прежней администрации, так и новой. В последнем (июль 2021 г.) письме было сформулировано почти 60 вопросов и замечаний. Но адекватного ответа так и нет. Обсуждение этих замечаний на проектной группе бесконечно переносится. Видимо, ответить нечего...

– Какие ошибки были обнаружены в проекте Экопарка?

– Во-первых, технические ошибки: просто цифры не бьются в разных томах проектной документации, небрежно оформлены графические материалы, ошибки в условных обозначениях и т.п.

Во-вторых, проект Экопарка – подчеркиваю «ЭКО» – носит чисто технократический характер. Никакой экологической составляющей в нем нет. Ни подеревной съемки, обязательной перед проектированием чего бы то ни было в насаждениях, ни полноценных предпроектных изысканий, которые бы выявили природный фон, на котором будут реализованы проектные решения, ни проекта озеленения, ни программы ухода за насаждениями, ни противоэрозионных мероприятий, ни образовательных программ, ничегошеньки… Есть в проекте экотропы. Но это не экология, а просто технология. Экотропу сначала наполняют смыслом, а потом уже проектируют технические аспекты ее строительства. Но тут все перевернули с ног на голову: сначала построим, а там видно будет… Такой проект можно было бы разработать для пустыря. Но у нас территория, на 75 процентов покрытая лесными насаждениями! Причем с очень высоким для города биоразнообразием.

В-третьих, были нарушены договоренности относительно Ботанического сада. Проигнорировано существующее функциональное зонирование, придуманы какие-то совершенно новые, ничем не обоснованные зоны. Вопиющим образом нарушены те проектные решения, что были согласованы в эскизе по детской площадке «Ботаника». Вопрос о водоснабжении «зоны интродукции», который мы обсуждали как приоритетнейший, был перенесен на неопределенный срок. Да не то, что договоренности, а обычные СНиПы были нарушены, например, по совмещению подземных коммуникаций и живых изгородей.

– Насколько мне известно, дорогущая плитка, использованная на детской площадке «Ботаника», не отвечает СанПиНам именно для мест детских развлечений. Покрытие на детских площадках должно быть другое, как и предусматривали в эскизном проекте…

– Да там еще очень много-много чего… Нарушения в осмечивании демонтажных работ, чудовищные по эстетическим параметрам хайтек-МАФы и проч. Но главнейшее нарушение – в процедурном вопросе. В ТЗ было четко прописано: «В ходе разработки проектной документации подрядчиком предоставляются на рассмотрение и обсуждение проектной группы все разрабатываемые проектные решения». Увы, ни одно (!) из проектных решений не было вынесено на заседание проектной группы. Некоторые объекты начали уже строить (подрядчики по муниципальным контрактам: ООО «Среда комфорта» – 46 154 708,58 руб., ООО «Горизонт» – 108 524 971,09 руб., ООО «Полимедсоюзстрой» – 17 001 527,05 руб.), не согласовав проектную документацию ни на проектной группе, ни на общественных слушаниях.

– Это несовершенство проекта сразу дало о себе знать. Кроме ваших замечаний, поднялась волна общественного возмущения по поводу разрушительного преобразования парка под видом его «благоустройства». Получается, что проектная группа работала неэффективно?

– Несмотря на три года дискуссий, творческих поисков и компромиссов, единого понимания, каким должен быть Экопарк и куда дальше двигаться, так и нет. Есть свобода интерпретации и самого эскиза, и термина «экопарк». Но это не значит, что проектная группа плохо работала. Просто так называемая «Концепция Экопарка» представляет собой не документ, а набор слайдов из презентации ООО «Среда комфорта», то есть, не был оформлен ни один нормативно-правовой акт, не была сформулирована та самая «окончательная бумажка»… Помните, как у классика: «… такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!! Броня!!!» (Михаил Булгаков. Собачье сердце).

– Так каким же должен быть Экопарк? Что в нем главное?

– Каким должен быть «экопарк» вообще, никто вам не скажет. Ибо нет такого термина в законодательстве. Поэтому надо решать «по месту».

У экопарка «За Саймой» есть три системообразующих элемента, без сохранения и поддержания которых любые мероприятия теряют смысл исходного целеполагания, это:

1. Река Сайма (точнее, водохранилище Сайма), омывающая(ее) примерно 65 процентов периметра Экопарка.

2. Естественный лесной массив, занимающий примерно 75 процентов площади Экопарка.

3. Ботанический сад, занимающий около 23 процентов площади Экопарка и ставший первопричиной самого проектирования Экопарка.

Продолжение следует. Читайте также предыдущие интервью Елены Гончаровой с Глебом Кукуричкиным – про вырубку деревьев в парке, а также про несбывшееся назначение этой территории особо охраняемой природной территорией.