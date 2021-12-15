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Алексей Коновалов: «Иной раз слышишь кашель из зала, и думаешь: «Господи, живые зрители!». Даже если пришли три человека, мы должны сыграть»

Актер Малого театра о специфике провинциальной публики, о неугасающем интересе к театру и выходе из образа после спектакля

Алексей Коновалов: «Иной раз слышишь кашель из зала, и думаешь: «Господи, живые зрители!». Даже если пришли три человека, мы должны сыграть»
Фото: www.maly.ru

Ковидные ограничения никак не повлияли на интерес к культурным мероприятиям у сургутян. Особенно, когда приезжают столичные артисты и особенно театр...

В ноябре труппа Государственного академического Малого театра на сцене Сургутской филармонии давала пьесу Островского «Красавец мужчина». Одну из ролей исполнил Алексей Коновалов, совершено очаровавший публику еще в спектакле «Недоросль». Тот случай, когда веришь исполнителю безоговорочно! Корреспондент siapress.ru не упустил возможности встретиться с актером в антракте. Алексей с участием обсудил отличия провинциальной публики от столичной, поделился сложно ли выйти из образа после спектакля, поразмышлял о будущем классического театра в эпоху тик-тока и хайпа.

– Алексей, какие ключевые роли вы сами выделяете в своем послужном списке? Эти образы совпадают с мнением зрителя?

– Наверное, разные роли… разные по жанру. Например, Митрофанушка в «Недоросле», Михаил в «Последнем сроке» и, я думаю, Олешунин в «Красавце мужчине». Три важных для меня роли. А еще я очень люблю спектакль «Таинственный ящик» в постановке Юрия Соломина – это водевиль, где актеры поют под аккомпанемент оркестра Малого театра.

– Ваша роль в спектакле «Красавец мужчина» нетипичная, лирическая. Долго ли пришлось к ней готовиться?

– Да, мы репетировали два месяца и очень долго искали, как сыграть Олешунина, уйдя от того шаблона – такого водевильного героя. Я хотел спрятать все эмоции внутрь. Чтобы мой герой был серьезным человеком. Ну нельзя же, когда в жизни говоришь «я тебя люблю», быть несерьезным. Значит, ты говоришь это неискренне, с какой-то другой целью.

«Скажите пожалуйста, Зоя Васильевна, а Вы меня любите?» - спрашивает мой герой. А Островский же гениальный автор. Мы играем эту сцену очень серьезно. Но чем серьезнее мы ее берем, тем эта искренность больше вызывает смех в зале. Это и смешно и не смешно. У моего героя просто земля из-под ног уходит после этой сцены. Как ему жить дальше? Переломный момент… Он любит, признается, но его обманывают.

И тут уж его становится жалко. И я, как актер, на стороне своего героя.

– То есть, Вам удалось прочувствовать?

– Прочувствовать, только прочувствовать. Ты не имеешь права раскрыть на сцене рот, если слово автора не твое слово. Если ты не присвоил себе текст своего персонажа. Вот этим театр и интересен.

– Сложно ли отойти от роли предыдущего спектакля, чтобы сыграть в другом?

– Театр это работа. Спектакль закончился, ты делаешь выводы для себя и выходишь из роли. Потому что театр всегда заканчивается - начинается жизнь.

Я очень люблю репетиционный период, особенно когда дают сложную, драматическую роль… Такую, «вкусную», ты репетируешь, пробуешь, естественно, много читаешь, ищешь, погружаешься в материал. Иногда так увлекаешься, что занимаешь своим героем все свое свободное время. Например иногда в метро я могу уехать не на свою остановку, потому что в голове постоянно прокручиваю вопросы. Почему мой герой так говорит? Почему он так действует? Что им движет? И этот процесс очень увлекает.

И чужие судьбы прикладываешь на этот образ. Копаешь в себе что-то, что близко к этой роли. В копилку идет все. Чтобы зритель не сидел и смотрел на твой костюм, а понимал, что происходит с героем, сопереживал ему. И когда зритель верит - это дорого стоит.

– Вы уже в полной мере освоили «вахтовый метод» в Когалыме и Сургуте. Правда ли, что провинциальная публика менее подготовленная?

– Чувствуется... Не буду скрывать. Иногда бывает, что холодком таким из зала веет. Но это простительно, потому что публика северная, очень скромная. Наш московский зритель уже настолько избалован, что может смеяться, как в КВН, только дай повод. А зритель в небольших городах так не делает, потому что больше ценит труд актёра и реже имеет возможность бывать в театре.

Но не надо путать вежливое молчание зала с тишиной непонимания. Энергетика все равно чувствуется. То, что зрители молчат –они думают. Значит есть обмен энергией между артистом и зрителем. Мы так отвыкли сейчас за время ограничений всевозможных от реакции, от ощущения полного зала, что иной раз слышишь робкий кашель из зала, и думаешь: «Господи, живые зрители. Ну все! Полет нормальный».

Каждый раз спектакль нужно играть так, как будто все в первый раз. А зритель должен за этой жизнью подглядывать, тогда будет контакт, тогда все получится.

– Интерес у людей к театру из года в год увеличивается или уменьшается? Почему так происходит?

– Мне кажется, театр любят. По многим причинам. Во-первых, посмотрите, что сейчас показывают по телевизору. Во-вторых, посмотрите, что творится в мире. Для меня было бы большим счастьем красиво одеться, зная, что в шесть часов я пойду в театр и посмотрю спектакль, хорошую комедию или драму, посмеюсь и поплачу, отдохну душой.

– Ну, то есть, интерес не пропадает?

– Нет. И никогда! Театр будет жить вечно.

– Ковидные ограничения в очередной раз коснулись культурных мероприятий. Что собирается предпринять коллектив театра, чтобы не прерывать свою работу?

– Большинство людей в театре уже давно привиты, мы ходим в масках, моем руки, у нас измеряют температуру. Но самое важное – внимательнее относится к себе и друг другу. Понимать, что если ты простыл, лучше отложить поход в театр.

– Как сильно ограничения влияют на гастроли?

– Влияют сильно, конечно. В зале очень мало зрителей сейчас. Хоть по нынешним меркам это и есть 100% заполненный зал. Сначала заполняемость была 25%, потом 50 %, шахматная рассадка. Это ощутимо, у нас в Малом театре очень красивый зал. Но сейчас зал не полон и мы все очень ждем, когда театр наполнится и загудит как прежде.

Мы привыкли играть в полном зале и вот уже второй год играем в неполном. Но мы не имеем права не играть. Мы не должны зависеть от того, сколько зрителей в зале и как на нас смотрят. Даже если на спектакль пришли три человека, мы должны сыграть так, как будто на тебя смотрят тысячи. Нас так учили.


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Сегодня в 09:29, просмотров: 181, комментариев: 0
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