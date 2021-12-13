Популяризатор науки Алексей Водовозов – про «омикрон», бесплодие от вакцин, прививки детям и лекарства от коронавируса

Коронавирус и вакцинация по-прежнему вызывает массу самых разнообразных вопросов, сомнений, кривотолков и мифов. Совместно с «Интеллектуальным клубом» корреспондент СИА-ПРЕСС задал наиболее распространенные вопросы на эту тему известному популяризатору науки, врачу-терапевту высшей категории Алексею Водовозову.

– Начнем с актуального – убьет ли нас всех «омикрон»? Или, напротив, мы видим миграцию вируса в сторону более заразного, но менее смертельного, и в итоге получим новый аналог гриппа?

– Действительно, сейчас разговор идет в две противоположные стороны – с одной «кошмар, новая Эбола», с другой – «все, теперь это ОРВИ, пандемия закончилась, можно снять маски и бить прививочников». Но нет. Пока с «омикроном» у нас больше неизвестности, знаем мы про него исчезающе мало, и все это знание – из южной Африки, то есть региона проблемного с точки зрения доступа к широким данным.

На сегодня (интервью было записано 2 декабря – прим. авт.) у нас нет четкого понимания, откуда взялся «омикрон», что это вообще такое и как оно появилось, потому что все думали – раз «дельта» сейчас доминирующий вариант коронавируса, то что-то новое вырастет из нее. Но мы получили совершенно иной, развивавшийся по другой линии вариант вируса, и не понимаем, как он зародился.

Одно из предположений – что он тихо сидел и развивался в южной Африке, где есть проблемы с тестированием и отношение к здоровью не очень, возможности медицины низкие, и он там лавировал и созревал. Вторая гипотеза – что мы попали в твиндемию, то есть двойную пандемию. Потому что многие забывают – у нас помимо коронавируса на планете продолжается пандемия ВИЧ, в Африке она работает в полный рост. Таким образом, люди с иммунодефицитом столкнулись с ковидом. Были описания случаев, когда коронавирус жил в одном человеке очень долго – месяцами, и, возможно, таким образом мутировал и набирал мощь. Но это только гипотеза.

Что мы понимаем точно – судя по данным из ЮАР и Ботсваны, «омикрон» очень быстро, почти моментально вытесняет «дельту». Можно только представить, что будет, если эта ситуация явится в Старый или Новый свет в промышленных масштабах.

– А вытеснение «дельты» – это хорошо или плохо?

– Это вопрос. Мы не знаем характеристик «омикрона». «Дельта» клинически сильно отличалась от предыдущих вариантов коронавируса. Мы можем только следить за южной Африкой. Пока там идет взрывной – на 400 процентов – рост заболеваемости, и существенный прирост госпитализаций. Самое неприятное – что десять процентов заболевших – дети.

– Давайте комплексно про детей. Сначала – про информацию, которая распространяется в некоторых кругах, что вакцины от коронавируса не дадут будущим детям появиться, то есть вызовут бесплодие.

– У этого мифа, как и всего антипрививочного движения, большая история. Вообще с определенного момента абсолютно на каждую новую вакцину навешивался ярлык стерилизующей. При этом вакцины эти кололи всем, и человечество продолжало размножаться со страшной силой.

Вообще надо задуматься – если бы некий препарат имел стерилизующее действие, то это было бы огромным и очень продаваемым достижением медицины. Потому что есть люди, не планирующие потомство, и они для этого идут на довольно неприятные и болезненные хирургические операции. А тут, представьте – один укол – и все проблемы решены. Это стало бы золотым дном для любой фармкомпании.

Попытки найти такие способы были. Проблема в том, что наши белки, отвечающие за репродукцию, не воспринимаются иммунными клетками как чужие, поэтому они их просто не атакуют. Исследователи пытались придумать – к чему бы прикрутить эти белки, чтобы заставить иммунитет их уничтожать, и пытались использовать для этого столбнячный анатоксин. Тогда ничего не получилось, и эту работу прекратили.

Но когда в Кении в 70-х годах начали колоть женщинам вакцину со столбнячным анатоксином, чтобы сократить смертность во время родов, начался вой. Какая-то местная христианская община вспомнила про исследования, о которых я говорил выше, увидела, что в них применялся столбнячный анатоксин, и в вакцине он тоже есть – и сделали вывод, что местных женщин пытаются стерилизовать. С тех пор началось – этот миф прикручивают к любой вакцине. Конечно же, никакого отношения к реальности это не имеет.

Впрочем, проверить все равно надо. Есть разные исследования, в том числе, российских ученых, публикующихся в иностранных научных журналах (редкое сочетание фактов), в которых изучалась мужская фертильность под действием вакцины от коронавируса. Вывод простой – прививка не влияет на это никак.

– А сам коронавирус влияет?

– Вот! Это важный вопрос, и по нему у нас есть данные, хоть и противоречивые. Как минимум в сперме коронавирус находят, равно как и в яйцеклетках. Другое дело – мы пока не знаем, что он там делает. Но проникает – точно. А вот аденовирус, который применяется в «Спутнике», даже теоретической возможности попасть в репродуктивную систему не имеет – у него просто нет соответствующих рецепторов.

Мы не можем говорить, насколько коронавирус влияет на фертильность мужчин, но точно можем говорить про женщин. Потому что у них есть такое прекрасное состояние, как беременность. И про нее мы точно знаем – коронавирус еще как влияет, и влияет крайне негативно. Есть метаданные по 200 качественным исследованиям, сравнившим по нескольким показателям переболевших и неболевших беременных.

Риск смерти у болевших в три раза выше. Риск попадания в реанимацию – в 19 раз выше. Риск преждевременных родов – в 1,5 раза выше. Риск мертворождения – в 2,84 раза выше. Риск смерти ребенка почти сразу после рождения – в 2,77 раза выше. Понимаете, да?

Прививая беременных, мы снижаем эти риски. К тому же зачастую дети при этом рождаются с антителами к коронавирусу, то есть мы сразу защищаем двоих. Отсюда вывод – вакцина не может навредить репродуктивному здоровью человека, а коронавирус – может.

– Теперь про тех, кто уже родился и подрос. Есть вакцина для детей 12-17 лет «Спутник М». Нужно ли прививаться?

– С приходом дельты мы за год увидели десятикратный рост госпитализаций среди детей. При этом есть летальные исходы – например, в моем ближайшем окружении, к сожалению, такие были у трехлетнего и даже полуторалетнего ребенка. То есть ковид до детей добрался точно. Не дай бог, если еще «омикрон» с его показателями заболеваемости среди детей окажется у нас.

«Спутник М» получил регистрацию, в нем в пять раз меньше антигенов, чем во взрослой вакцине, в исследовании участвовали три тысячи детей – в основном, детей медиков, как оно обычно и бывает. У 98 процентов после вакцинации развился иммунный ответ. Так что препарат работает, и прививать детей можно, и даже нужно. Потому что вирус к ним активно перебирается.

– В среде скептиков есть популярный тезис о том, что «Спутник V» так и не был полноценно протестирован перед выходом на массовое использование.

– Это зависит от того, что люди вкладывают в слово «тестирование». Любая вакцина не может в принципе появиться в обороте, даже в условиях пандемии, если она не прошла несколько стадий. Сначала invitro – на живых клеточных культурах. Потом invivo – на животных. Потом идет первая фаза исследований на людях – чтобы гарантировать безопасность вакцины для здоровых. И потом вторая фаза – чтобы убедиться в выработке иммунного ответа.

Конечно, есть еще третья фаза исследований, в которой изучаются нюансы профилактической эффективности – это не значит, что вакцина не изучена – она уже точно безопасна и дает иммунный ответ. Третья фаза позволяет изучать тонкости и шлифовать детали, и она всегда проводится в ходе массовой вакцинации. На данный момент третью фазу еще не прошла ни одна из вакцин в мире.

– Когда мы сможем рассчитывать на взаимные признания вакцин между странами?

– Сложный вопрос. Пока вся неофициальная информация, которая у нас есть, говорит о том, что комбинирование «Спутника» и одной из мРНК-вакцин, то есть Pfizer или Moderna, дает великолепный иммунный ответ. Показатели антител у людей, которые смогли поставить две разные прививки, улетают в небеса, иногда оказываются даже выше границы чувствительности тестов. То есть их комбинирование, судя по всему, это то, что нужно человечеству.

Но есть большая политика и экономика. Pfizer нацелился на $100 млрд прибыли и едва ли хочет кого-то пускать на европейский рынок. С другой стороны, есть регуляторы, и люди частенько говорят: «Давайте признаем другие вакцины». Но это так не работает. Во всем мире система такова: производитель приходит, просит признать его вакцину, регулятор изучает документы и дает (либо не дает) регистрацию. Нельзя России просто сказать: «Эй, Pfizer, мы тут вашу вакцину признали, завозите!» Так не бывает. И на данный момент ни Pfizer, ни Moderna заявки в Минздрав России не подавали.

К счастью, на уровне стран есть некоторые телодвижения в нужную сторону. Отдельные правительства понимают, что политика-политикой, а выбираться из пике нам нужно вместе, поэтому пускают к себе людей, привитых тем же «Спутником», чтобы они могли на месте получить мРНК-вакцину.

Невероятная эффективность «Спутника» в сочетании с Pfizer / Moderna – это такая ситуация, как будто кто-то наверху над нами посмеялся. Типа: «Пока вы не договоритесь – будет пандемия. А раз не договариваетесь – получайте «омикрон», потом будет характерная для России буква «пи», а там и до «омеги» недалеко».

– Как обстоят дела с лекарствами от коронавируса?

– Тут тоже интересная ситуация. Если задать антиваксерам вопрос: предположим, что прививки – это вообще ужас и они убивают, если это так – то какие альтернативы? Не признавать вирус бесполезно, он-то нас признает. Значит, надо лечить. А чем лечить? Лекарства нет.

Почему так. Возьмем ВИЧ – с ним мы можем неплохо бороться при помощи антиретровирусной терапии, но там уникальная ситуация. Дело в том, что этот вирус привозит с собой один фермент, который у нас в организме фактически не используется. Называется это «обратная транскриптаза». Если мы по ней ударим – нам ничего не будет, а вирусу кранты. Поэтому антиретровирусная терапия позволяет людям с ВИЧ доживать до Альцгеймера.

С коронавирусом сложнее – у него тоже есть уникальные точки, по которым можно ударить, но они находятся внутри клеток, и добраться до них очень сложно. Конечно, есть идеи с моноклональными антителами или коктейлями из них, но это будет стоить, как самолет. Очень дорого. Кроме того, их нужно ввести в строго определенный этап попадания вируса в организм – иначе никакой эффективности не будет.

Недавно был разговор про «Молнупиравир» – что волшебная таблетка стоимостью $800 за курс нас спасет. Изначально заявлялось, что снижение риска госпитализации и смерти составляет 50 процентов. А совсем недавно после ряда исследований выяснилось, что не 50, а 30. И еще с кучей разных побочек. И нельзя беременным и детям. В общем, масса оговорок. Есть еще «Паксловид» от Pfizer, который может «выстрелить», но посмотрим, как он покажет себя в клинической практике.

Вообще традиционно против вирусов у нас нет лекарств. Два исключения – ВИЧ и гепатит С, но это просто повезло. Обычно с вирусами мы хорошо справляемся при помощи вакцин.

– Почему в некоторых хорошо привитых странах мы видим существенный прирост заболеваемости и смертности? Например, в той же Чехии.

– Для этого давайте посмотрим на график Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Мы видим, что отсечка, после которой начинается более-менее стабильная ситуация в стране – это 75 процентов привитого взрослого населения. Как видите, Россия по эти данным находится на третьем месте снизу, и по смертности тоже далеко не в лучшей позиции.

Почему идет подъем заболеваемости – потому что у «дельты» самой по себе есть уникальные свойства, которые позволяют пробивать вакцинный иммунитет полугодовой давности, особенно, если у человека есть разные хронические болезни. Так что, к сожалению, есть кому болеть, есть кому умирать.

Но вот еще один график – из сервиса Financial Times.

Я туда поставил три страны из верхней части предыдущего списка и три страны из нижней части. Тут явно прослеживается – чем больше привитых, тем меньше летальных случаев. Там, где вакцинированных много, тоже есть существенный подскок заболеваемости, но привитые переносят коронавирус легче, поэтому в госпитализацию и смертность это не конвертируется.

– Но на предыдущей картинке есть Польша и Словакия. Привито не так много, а смертность ниже других.

– А вы посмотрите на второй график, где я специально поставил Словакию. Там пошел катастрофический прирост смертности. Природа берет свое.

– В завершение – как вы думаете, сколько еще у нас времени уйдет на победу над коронавирусом?

– Это зависит от того, как мы все будем себя вести. Если поймем, что проблема глобальная, и объединимся – то быстрее. А если не поймем и будем дальше сидеть в режиме песочницы по углам, играться своими игрушками, не делясь с другими, а то и бить друг друга регулярно – то пандемия может длиться бесконечно. Потому что вирус «умный», он всегда оставляет себе калитку, через которую сможет вернуться к переболевшему человеку.

Ответы на другие вопросы — в видеозаписи этого разговора, сделанной в рамках проекта «Предпринимательский университет» при поддержке Фонда президентских грантов.