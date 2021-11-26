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​Виталий Щербаков: «Ко мне пришли с обыском, хотя я не являюсь фигурантом никакого уголовного дела»

Бывший журналист и член избирательного штаба Александра Клишина – о прошедшем у него дома обыске

​Виталий Щербаков: «Ко мне пришли с обыском, хотя я не являюсь фигурантом никакого уголовного дела»
Фото vestniksr.ru

Сегодня, 26 ноября, стало известно об обыске, который прошел в квартире у бывшего журналиста, сотрудника и руководителя пресс-служб администраций Сургута и Сургутского района Виталия Щербакова. Эта история связана с его работой в избирательном штабе кандидата в думу Югры Александра Клишина («Справедливая Россия»). Виталий рассказал СИА-ПРЕСС о произошедшем.

– Сперва я бы хотел сказать, что информация о якобы моем статусе фигуранта уголовного дела – это ложь, которая наносит ущерб моей репутации и моей семье. Пусть ее распространение останется на совести тех, кто это сейчас публикует.

– Расскажи об обыске.

– В прошлый вторник, 16 ноября, около 22 часов, ко мне пришли примерно семь человек, двое из которых предъявили удостоверения сотрудников УВД. Остальные ничего не показали, но меня заверили, что это тоже сотрудники правоохранительных органов. Они сказали, что пришли с обыском, видимо, как к фигуранту некоего дела. В полутьме подъезда продемонстрировали некие документы о разрешении провести обыск.

Тут я хочу отметить – в квартире в это время находились моя жена и трое маленьких детей. Они были очень напуганы. Дети до сих пор задают мне вопросы о событиях того вечера, хотя прошло почти две недели.

В ходе обыска сотрудники изъяли мой телефон, который необходим для работы, а также ноутбук, который нужен дочери для дистанционных занятий в школе. При этом мне не дали никаких документов, только сказали, что буквально завтра можно будет прийти, и тогда все объяснят.

И вот прошло почти две недели, но никаких следственных действий в моем отношении так и не было. Никто меня не вызвал, не объяснил мой процессуальный статус – подозреваемый я, свидетель, или кто еще. Никто, разумеется, не вернул изъятую технику. У меня возникают резонные вопросы – насколько это вообще правильно и правомерно?

– Ты связываешь произошедшее со своей работой на штаб Клишина и историю с листовками против Урванцевой?

– Мне было сказано, что этот обыск связан, в частности, с этими листовками.

– Чем ты занимался в штабе Клишина?

– Медийкой.

– Ты что-нибудь слышал про эти листовки?

– Я ничего про них не слышал, и никакого отношения к ним не имею.

– Контактировал ли после того случая с Клишиным?

– Нет, я с ним не контактировал, хотя, судя по всему, он в курсе этой ситуации.


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Сегодня в 14:54, просмотров: 370, комментариев: 2
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 16:09
Выборы прошли, осадочек остался.
Работать с оппозиционными партиями - опасно..
Флудер Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 16:16
В данном случае не в партиях дело.
Идёт "зачистка" и "профилактическая работа" в отношении команды бывшего мэра. Это обычная практика.
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