Замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Сургута о реализации новых механизмов в покупке квартир для детей-сирот

Ситуация с обеспечением жилья детей-сирот в Сургуте улучшилась. В следующем году планируют передать 175 квартир. Теперь городские власти применяют не только выкуп готового жилья, но и вложение средств на покупку жилых помещений в новостройках, пока дома еще находятся на этапе возведения. О реализации новых механизмов в приобретении квартир, защите вложенных средств и ликвидации очереди – рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Андрей Романов.

– В этом году сдвинулась с мертвой точки программа по предоставлению жилья детям-сиротам. Расскажите, благодаря чему?

– В этом году сдвинулась с мертвой точки программа по приобретению жилья детям-сиротам, благодаря применению администрацией всех возможных механизмов. На сегодня используют долевое участие приобретения жилья с помощью счетов из ЭСКРОУ, покупку имущества в будущем и покупку по рыночной стоимости готового жилья. При помощи этих механизмов у нас появилась возможность покупать больше квартир для детей-сирот.

– Очевидно, что приобретение жилья в строящихся домах позволяет сэкономить деньги и купить больше квартир. Не было ли юридических препятствий?

– Как таковых препятствий не заметили, но необходимо было привести все в соответствии нормативно-правовых актов. Администрация города проработала эти мероприятия. Также, 15 сентября, мы выходили на думу с этим вопросом, что позволило сейчас более расширенно применять вышеназванные механизмы и приобретать жилье для данной категории граждан.

– Покупка жилья на стадии строительства – всегда риск. Дом могут не достроить. Как защищены вложенные в строительства деньги?

– Когда администрация приобретает жилье по тем или иным механизмам, мы вступаем в участие долевого строительства, то есть с применением счетов из ЭСКРОУ. В этом случае деньги полностью защищены банком. Застройщик на этапе строительства получает проектное финансирование, и администрация перечисляет деньги непосредственно на счет в банк, который выступает гарантом. В случае возникновения банкротства, или, если вовремя дом не будет введен в эксплуатацию, нам полностью возместят денежные средства, которые мы перечислили на счет ЭСКРОУ. Что касается механизма покупки вещи в будущем, здесь мы также защищены 100 процентной банковской гарантией.

– Через год квартиры должны будут получить 175 детей-сирот. Сколько человек останутся в очереди? И за какой срок планируется ее ликвидировать?

– Действительно, на начало года планировалось обеспечить квартирами 175 детей-сирот, на следующий – еще порядка 80 человек, они становятся в очередь. На сегодняшний день у нас есть возможность приобретать квартиры разными механизмами, и это уже применено на практике. Мы заключили контракты по всем трем направлениям, о которых я говорил. И в следующем году перед нами задача, поставленная главой города – полностью ликвидировать всю задолженность, которая у нас образовалась и на 2021 год, и та которая будет в 2022.