Сургутский общественник – про свою петицию против строительства дома в пойме Оби

В Сургуте собирает голоса петиция против строительства домов «Симпромстроя» в пойме Оби. На сегодня ее подписали даже больше людей, чем, в свое время, петицию против передачи теплосетей в частные руки (2 660 человек против 2 620). СИА-ПРЕСС поговорил с автором документа, сургутским активистом Сергеем Глинских, о том, что происходит в пойме Оби и как жители города могут на это повилять.

– Какова сейчас диспозиция по поводу этой стройки?

– В настоящий момент вообще ничего не понятно. О том, что этот дом вообще строится легально, в публичном поле информирует только паспорт объекта. Правда, телефоны, указанные на нем, либо не работают – там даже женский голос предлагает купить эти номера, когда на них звонишь, и только на один отвечает человек, который ничего не знает и предлагает обращаться куда-то в другое место.

А для того, чтобы думать и действовать дальше, я бы хотел понять – что там вообще будет? Может, там появятся прекрасные современные дома с отличной инфраструктурой и общественными пространствами – мы понимаем, что вероятность не очень высокая, но она все же есть. А для этого нужно посмотреть дизайн проект, проект межевания территории и прочие документы – я их запросил в администрации города, пока жду.

– Неужто совсем ничего нет, и не дают?

– Кое-что от администрации я все же получил – официальное разрешение на строительство. Можете на него тоже посмотреть. Из него следует, что строительство дома городская власть согласовала 26 августа, подписал документ на тот момент замглавы Сургута Валерий Фомагин (ныне ушел с должности, предположительно, чтобы стать главой Нижневартовска – прим. авт.), также стоят подписи главного архитектора Владимира Астраханцева и замдиректора ДАиГ Юрия Валгушкина.

При этом разрешение выдано некоей управляющей компании «Центр Менеджмент», зарегистрированной в Москве. Вероятно, некая аффилированная с «Сибпромстроем» структура.

– Обсуждали ли этот вопрос с депутатами городской думы?

– Пока нет. Я планирую обратиться к депутатам и главе города с вопросом о том, считают ли они происходящее нормальным или нет, но чтобы спрашивать – нужно самому представлять себе, что там вообще будет. Потому что я обращусь к депутату, мол, «как вы к этому относитесь», а он спросит: «К чему?» Ничего ж не понятно до сих пор.

Конечно, я также хочу задать руководству администрации вопрос – как оно видит комплексное освоение большого пространства поймы Оби? Есть ли вообще какое-то общее и объемлющее понимание этого вопроса? Далее – у нас береговая линия в Сургуте довольно длинная – девять километров. Есть ли понимание и комплексный подход по развитию этой территории?

Насколько я знаю, набережные – дорогое удовольствие. Проектировка одного километра обойдется не менее чем в 25 млн рублей, а строительство – под миллиард и более. Понятно, что таких денег ни в городе, ни в округе не найдется. Но найдется в федеральном бюджете. Для этого нужно иметь проект. То есть если бы у нас нашлось порядка 200 млн рублей на проектирование полноценной набережной и сопутствующих коммуникаций, то город мог бы попробовать включить расходы на строительство в какой-нибудь нацпроект или федеральную программу.

В общем, главное, что хочется понять – есть ли у городской власти конкретный план или понимание, что со всей этой территорией делать.

– Как вы оцениваете эффективность петиции как инструмента, особенно с учетом того, что ее подписали немало людей на уровне Сургута, но все же не поразительное количество?

– Я планирую выйти с ней в соцсети и попробовать донести информацию до более широкой аудитории. Это будет интересный эксперимент – если сургутяне проигнорируют эту проблему, значит, вопросы поймы и застройки их не интересуют. Так или иначе, петиция – один из инструментов привлечения внимания к ситуации, а также возможность выразить гражданскую позицию. Потратить минуту, чтобы подписать петицию – не так уж и много.

– А какие еще инструменты вы видите?

– К этой теме нужно подходить комплексно. Нужно втягивать в публичную дискуссию наших местных и окружных политиков – спрашивать их об отношении к этому формату застройки, чтобы они открыто выражали свое мнение. Подключать общественность через петиции и таким образом оказывать гражданское давление на власть. Еще есть вероятность, что эта стройка в пойме, как и любая другая, проходила, проходит или будет проходить с некими нарушениями нормативов и правил. Для этого нужно привлекать внимание контролирующих органов, что тоже может привести к определенным инфоповодам.

И если уж после получения всей документации мы увидим, что итоговый продукт абсолютно неприемлем с архитектурной или концептуальной точки зрения – писать письма губернатору и президенту и таким образом еще раз привлекать внимание к проблеме.