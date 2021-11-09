Интервью о работе учреждений культуры Сургута в пандемию, введении QR-кодов и успехе проекта «Пушкинская карта»

Культурные организации Сургута подстроились под правила пандемии – обратили внимание на интернет-платформы и изменили формат многих мероприятий на онлайн. О том, насколько популярными оказались прямые трансляции концертов и спектаклей, распались ли коллективы в сургутских центрах культуры, и как помогает правительство города в этот непростой период просветительским организациям, рассказала начальник отдела мониторинга и оценки качества муниципальных услуг комитета культуры администрации Сургута Ирина Семковская.

– Учреждения культуры уже второй год живут в режиме ограничений разной степени. Как это сказалось на них – удалось ли сохранить коллективы или есть потери? Может быть, наоборот, появился дефицит кадров?

– Мы уже полтора года живем в режиме жестких ограничений. И, надо сказать, что учреждения культуры пережили этот период достойно. Администрация города приложила значительные усилия, чтобы сохранить весь творческий потенциал нашей отрасли. Проблемы были связаны с тем, что из-за отмены культурно-массовых мероприятий, учреждения понесли потери внебюджетных средств. Не проводилась платная деятельность, и соответственно, не поступали деньги.

Администрация Сургута компенсировала выпадающие доходы из-за отмены мероприятий, чтобы организации смогли выплатить зарплаты сотрудникам и выполнить санитарно- эпидемиологических требования – приобрести дезинфицирующие средства, маски и многое другое. Благодаря этой поддержке у нас не утрачены специалисты, не распались коллективы. Мы сохранили полностью весь потенциал, и сейчас частично возобновили деятельность, хоть и с ограничениями. Учреждения культуры и их специалисты готовы к работе.

Конечно, дефицит кадров есть: в частности, нам не хватает музыкантов, играющих на различных музыкальных инструментах, дирижеров, библиотекарей. Одним словом, специализированно узких работников, которых не хватает в большей степени по другим причинам, не из-за пандемии. Эта потребность периодически появляется из-за миграции, изменений в организациях. В целом, у нас очень хорошо обеспечены учреждения кадрами. Пандемия на этот процесс никак не повлияла.

– Театр «Петрушка» получает престижные награды, горожане любят его. Сейчас театр располагается в ТЦ и ждет нового здания. Как продвигается работа? Строительство уже началось?

– Действительно, театр известен и у нас в городе, и за его пределами. Он показывает уникальные проекты и спектакли. Театр «Петрушка» располагается в арендованном здании фактически более 30 лет. Работа по появлению в нашем городе нового объекта культуры продвигается, но строительство еще не началось. В этом году произошли серьезные изменения в решении этого вопроса. Определен земельный участок в ядре города, ведется корректировка генплана.

Новый объект – театр «Петрушка» расположат в районе главной площади и государственного сургутского университета (Ленина, 1). Запланированы деньги на 2022 год на проектные работы. Работа над таким серьезным объектом скорее всего займет более одного года. И мы ожидаем, что в середине, может быть, 2023 года проект будет готов. Говорить о том, когда будут начаты строительные работы, пока что рано, но очень рассчитываем на то, что этот процесс не будет продолжаться 30 лет. Говорить о конкретных сроках строительных работ, к сожалению, мы не можем.

– Популярны ли прямые эфиры мероприятий среди сургутян? В целом, удалось ли освоить социальные сети? Есть яркий пример успеха?

– Мы считаем, что прямые эфиры нашли своего зрителя. Такой формат достаточно популярен среди горожан, тем более что мы достаточно долгое время жили в режиме ограничений и полного закрытия учреждений. Цифры говорят сами за себя. По 2021 году мы пока окончательных итогов не подводили, но в прошлом году было проведено более 1,5 тысячи онлайн-мероприятий, которые набрали свыше 1 200 000 просмотров.

Понятно, что разные события разное количество людей привлекают. Но есть то, что пользуется большим спросом и в этом году. У нас есть и такой опыт, когда мероприятия традиционные, очные перешли в онлайн-формат и оказались востребованы. Даже после снятия ограничений прямые эфиры продолжают работать. Это и выставки, и экскурсии по музеям. Те люди, которые не могут выйти из дома и посетить учреждение по тем или иным причинам, имеют такую уникальную возможность – приобщиться к культурной жизни.

Востребован среди пользователей традиционно культурно-просветительский проект «Волшебная гора», посвященный творчеству молодых художников, музыкантов. Фестивали «Зеленый шум» и «60 параллель» — это известные брендовые мероприятия, они у горожан на слуху, и поэтому большое число пользователей хотели посмотреть их в онлайн-формате. Популярными стали практически все мероприятия, посвященные Дню Победы, особенно в прошлом году в 75-летие годовщины Победы. В этом году у нас были и флешмобы, и спектакли, и конкурсы, и различные обзоры – богатый набор форм. Познавательные программы для детей разного возраста тоже оказались интересными жителям нашего города. Еще бы хотелось сказать, что мастер-классы музеев, проведенные в рамках акции «Ночь музеев», по изготовлению кукол, оберегов, игрушек, в том числе и новогодних, тоже были востребованы в онлайн-формате.

Вся наша жизнь в виртуальном пространстве активно осуществляется учреждениями и находит своего слушателя и зрителя. И мы уверены, что, даже если мы начнем функционировать в штатном режиме, то онлайн-проекты продолжат работать, потому что работники культуры увидели, что это востребовано людьми разных возрастов. И по рейтингу мы смотрим, какие мероприятия наиболее любимы в городской среде, часть из них я назвала.

– Как думаете, скажется введение QR-кодов на количестве посетителей культурных учреждений? Стали ли отказываться горожане от билетов после введения QR-кодов?

– На сегодняшний день мы не имеем фактов отказа от билета. Сейчас мониторинг осуществили по нашим муниципальным учреждениям, таких фактов практически нет – люди не отказываются от билетов.

Исходя из того, что мы видим в социальных сетях после той информации, которую разместили наши учреждения о новых требованиях к допуску на мероприятия, – а это некий негативный посыл от горожан, что им очень не нравятся эти новые правила, – то вполне вероятно, что из-за них отчасти снизится количество посетителей культурных организаций. Однако, я достаточно оптимистично настроена и полагаю, что люди, которые преданы нашим культурным мероприятиям и хотят быть эмоционально наполненными, сделают выбор в пользу посещения и соблюдений всех необходимых требований. Я не думаю, что отказ будет массовым. Сейчас пока сложно делать какие-либо выводы. Мне кажется, что горожане не будут отказываться от билетов, у нас большая часть жителей достаточно сознательная, правильно понимающая ситуацию.

– Какие есть меры поддержки для сферы культуры? Были ли они вообще?

– Меры поддержки остаются такими же, как и в прошлом году. Это, во-первых, компенсация выпадающих доходов. Например, театру «Петрушка», который является автономным учреждением, предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания. Такие учреждения имеют меньшую возможность зарабатывать деньги, потому что зал наполняется на 50 процентов и есть иные ограничения. Это мешает нашим культурных организациям полностью выполнить план по внебюджетной части доходов, поэтому администрация города из бюджетных средств компенсирует эти недостающие средства, выплачиваются заработная плата и коммунальные платежи автономных учреждений. Это главные составляющие для того, чтобы места культуры могли функционировать даже в условиях таких ограничений в полном объеме: осуществлять свою деятельность и проводить плановые концерты, спектакли, другие мероприятия. Поддержка в этом плане остается прежней. И, соответственно, дополнительное финансирование выделяется на организацию и выполнение санитарно-эпидемиологических требований. И сейчас все, что связано с обеспечением доступа в учреждение при предъявлении QR-кода и других документов, успешно решается при поддержке администрации города, независимо от организационно-правовых форм. Учреждения есть автономные, бюджетные, и, соответственно, с разной степенью бюджетного финансирования.

– Проект «Пушкинская карта» популярен? Подводили промежуточные итоги больше молодежи стало окультуриваться?

– Мы подводили промежуточные итоги, и говорить о популярности «Пушкинской карты» достаточно сложно, потому что у нас, пока что невелик отчетный период. Семь учреждений города принимают участие в этом проекте, и на 22 октября, когда мы подводили итоги, 649 билетов было продано на мероприятия этих организаций. Мы считаем, это вполне неплохо, учитывая, что проект длится всего около двух месяцев. К тому же, ограничения немного мешают.

Большая часть билетов, приобретенных по «Пушкинской карте», приобретены на мероприятия Сургутской филармонии. В ней проходят масштабные мероприятия в рамках «60 параллели», интересные премьеры различных программ, поэтому они так востребованы. В программе фестиваля есть и классика, и джаз, и концертная программа «Время выбирать», и моноспектакль «Метель», и «Симфонические странствия» — симфонический оркестр с приглашенными артистами.

И это выбирают молодые люди в рамках проекта. Наблюдая за динамикой по приобретению билетов, мы понимаем, что проект востребован среди молодежи. Приятно видеть, какие спектакли и программы они выбирают, в том числе и классические серьезные постановки. Я думаю, что это хорошее начало проекта, которые даст возможность молодым людям увлечься культурой. Будем на это надеяться.