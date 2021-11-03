Как представители десятков этносов разнообразят культурную жизнь Сургута

Когда в одном городе живет большое количество людей разных национальностей — это не может не сказаться на культурной составляющей. Сургуту повезло — огромное количество разных народов, исторически собравшихся на небольшой территории, особым образом трансформируют культурную среду и создают уникальные продукты. В рамках спецвыпуска ко Дню народного единства «НГ» поговорил об этом с председателем комитета культуры администрации Сургута Антоном Акуловым.

— Какие сейчас существуют большие массовые мероприятия с национальным колоритом в Сургуте?

— Понятно, что культура как таковая носит национальный характер. Невозможно представить себе деятельность в этой сфере в отрыве от взаимодействия с этническими объединениями, носителями языка и традиции. Тут можно обозначить два направления — непосредственно крупные публичные события и планомерная текущая работа, которая идет в постоянном режиме. С точки зрения развития национальной культуры они равнозначны.

Начнем с мероприятий. Из них самые яркие, значимые и имеющие наиболее богатую историю — фестиваль национальных культур «Соцветие» и праздник «Сабантуй». При проведении второго взаимодействие строится с объединениями татар и башкир, а «Соцветие» — это все без исключения представители этносов, которые живут в Сургуте и желают показать землякам свою культуру.

— Я сколько себя помню — в Сургуте все время были «Соцветие» и «Сабантуй». Они вообще как-то за эти долгие годы трансформировались?

— Именно в этой части мы рады, что находим взаимопонимание с национальными организациями — в развитии мероприятий. С одной стороны, эти события транслируют свои традиции — фольклор, эпос, обряды, объекты материальной культуры, жилище, одежду, орудия труда и так далее. В этом смысле менять контент невозможно, поскольку это все и есть корневая основа культуры. С другой — для сохранения актуальности и привлекательности мероприятий необходимо менять подходы к представлению этого богатого материала, находить новые формы и форматы работы.

И тут мы находим общий язык с национальными объединениями. Например, придумали новацию для «Соцветия», которую пока не успели реализовать из-за коронавирусных ограничений, но обязательно сделаем в будущем — это отдельная детская площадка. Мы ее так и назвали — «Детское соцветие». Там будут своя сцена, свои выступающие, своя программа и своя музыка — в общем, мир детства в этом большом мероприятии, фестиваль внутри фестиваля. Мы уже подготовились с точки зрения материальной базы — купили сценическую площадку, но пока не смогли показать.

Другое усовершенствование касается выставочной деятельности в рамках «Соцветия». Мы приобрели мобильные площадки, которые позволят каждому национально-культурному объединению представить свою экспозицию в рамках общей площади, где проходит фестиваль. И показать там все, что они посчитают нужным.

— А сколько там участвует объединений?

— Примерно 18-19, и довольно часто появляются новые желающие. Хочу рассказать про еще одну идею — при нашем содействии каждое этническое объединение, участвующее в «Соцветии», изготовило ростовую куклу полностью в своем национальном колорите. Сейчас они ждут своего часа, когда ограничения будут сняты, чтобы мы могли провести мероприятие. Это будут не какие-то недоступные экспонаты, а гуляющие среди праздника ростовые куклы, одетые в соответствии с традициями определенного народа. Их можно будет трогать, фотографироваться, как-то взаимодействовать — это сделает фестиваль интереснее.

— Насколько популярны среди жителей Сургута большие массовые праздники с культурным колоритом?

— Мне кажется, что это одни из наиболее популярных и посещаемых культурно-массовых событий в городе.

— А почему?

— Много факторов. Ключевым я бы назвал саму историю города. С момента основания в XVI веке в числе первых поселенцев Сургута уже были представители разных национальностей. На протяжении долгого времени город был местом ссылки, куда вынужденно приезжали представители интеллигенции разных национальностей — например, представители польского освободительного движения, декабристы и прочие.

КСТАТИ: Если говорить об институте ссылки как предтече сургутского национального разнообразия, то стоит сказать, что только в XVII веке в наш город ссылали: черкасов, участников Томского восстания и восстания Степана Разина, старообрядцев, пленных литовцев, поляков и шведов (по итогам Русско-польской и Северной войн).

Безусловно, огромную роль сыграли середина и вторая половина XX, когда в рамках всесоюзных ударных комсомольских строек и промышленного освоения Западной Сибири сюда съезжались представители всех народов СССР. То есть национальная тема для Сургута важна имманентно, ввиду самой истории развития города.

Кроме того, национальная культура — яркая, интересная, наглядная. Особенно, если посетителей «Соцветия» или «Сабантуя» активно вовлекают в действо — превращение пассивного зрителя в активного участника создает совершенно иной эмоциональный фон, интерес принципиального нового уровня.

Думаю, что посетители таких национальных праздников задумываются и о том, к какой культуре они относятся, кто их предки, чем они занимались, во что верили — это важно и с просветительской точки зрения, и с позиции воспитания детей и молодежи.

— Но ведь присутствие наших этнических объединений в культурном поле не ограничивается «Соцветием» и «Сабантуем»?

— Конечно. Есть целый ряд других важных мероприятий, например, связанных с календарными праздниками. Только «Общество русской культуры», которое, к слову, в декабре будет праздновать 30-летие со дня основания, участвует в проведении таких событий, как Масленица, православной Рождество и многое другое. Есть праздники хозяев югорской земли, ханты и манси — Вороний день, День обласа, международный день коренных народов.

Есть замечательное мероприятие, которое направлено на историческую составляющую — особенно моделирование и реконструкцию — «Мангазейский ход». Он отражает взаимодействие различных народов, не только ханты, манси и ненцев, но и, например, татар, которые жили в Среднем Приобье и Западной Сибири после раскола Золотой Орды, с пришедшими в XVI веке русскими во времена фронтира, освоения новых земель.

Но есть и важное второе направление культурной деятельности с этнической составляющей на постоянной основе.

Есть музейный проект «Россия многоликая», реализованный Сургутским краеведческим музеем. Он объединяет сразу несколько продуктов. Например, выставка «Костюм Российской Империи. Сургутский уезд». Название говорит само за себя — там отражены особенности народов, населявших нашу страну и конкретно нашу территорию в XIX веке. Эту выставку посетили 1 800 человек, причем большинство — в режиме онлайн, так как экспозиция выпала на период коронавирусных ограничений.

У этого проекта есть продолжение — интерактивная карта «ЦЕЛЬный Сургут», которая отражает состав национальностей, живущих в городе, и особенности миграционных процессов. При помощи хронологических слоев вы можете посмотреть, кто в какие годы жил в наших краях, когда и откуда приезжал, и, что важно — какую роль представители разных народов сыграли в истории, развитии и становлении нашего города. Например, как на судьбу Сургута повлиял уроженец Азербайджана Фарман Курбанович Салманов и многие другие, кто приезжал в город в разные годы. Эта карта работает и сейчас, можете прийти и посмотреть.

Если говорить про досуговые учреждения, то можно рассказать про Городской культурный центр, или, если по-старому, «Строитель». На его базе работают шесть национальных творческих коллективов: дагестанский, татарский, башкирский, украинский, чувашский, и отдельно ансамбль народного танца «Кавказ». Даже с учетом всех ограничений, которые действовали в этом году, они смогли дать восемь концертов.

Еще есть проект «Сказки народов мира», который реализует МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр» (под его началом работают культурный центр «Порт», галерея «Стерх» и художественная студия имени Виталия Горды — прим. авт.). Суть такова — дети знакомятся со сказками разных народов и на основании этого создают мультфильмы. Только в 2021 году ребята сделали семь таких мультипликационных сказок — казахскую, осетинскую, киргизскую, узбекскую, молдавскую, таджикскую и туркменскую. Эти мультфильмы размещаются в сети, либо их можно посмотреть в «Порту».

В Сургуте есть учреждения, которые выступают ресурсными центрами для развития национальной культуры. Самый яркий пример — «Старый Сургут», где есть Дом коренных народов севера. Там работают непосредственно носители культуры ханты и манси. Их цель — сохранение традиций хозяев югорской земли. Там занимаются этническими ремеслами, причем и женскими, и мужскими, проводят познавательные мероприятия с детьми как в рамках национальных праздников, так и в ежедневном формате.

— Замечательно. А что у нас планируется в культурном плане на День народного единства и в принципе до конца года?

— К этому празднику будет подготовлен концерт, который пройдет в онлайн-формате. В нем существенную роль сыграет национальная тема. Организовывать и транслировать это будут коллективы Сургутской филармонии, посмотреть это можно на сайте учреждения и ресурсах администрации города.

Также ко Дню народного единства пройдет торжественное открытие обновленного Мемориала Славы с плитами, на которых, благодаря исследовательской работе музейщиков и историков, появились 288 фамилий сургутян-фронтовиков. Это знаковое событие, потому что в войне с нацизмом участвовали представители всех национальностей, примером чему служит и Сургут, родина двух Героев Советского Союза — русского Ивана Королькова и казаха Тулебая Ажимова.

Важное событие, которое будет в декабре — как я уже говорил, 30-летие «Общества русской культуры». По этому случаю запланирован ряд мероприятий, среди которых научно-практическая конференция — опять же, по всей видимости, в «гибридном» режиме, то есть часть спикеров будет находиться в одном помещении, а широкая аудитория, включая учреждения образования и культуры, присоединится в качестве слушателей и выступающих в режиме онлайн. Ну, и, разумеется, так же пройдет праздничный концерт.

— Какие планы на ближайшее время? Будут какие-то перемены в области национально-культурных событий?

— Мы планируем вводить новые форматы и фестивальные мероприятия, а также, если позволят обстоятельства, работать над новыми площадками проведения. Чего бы хотелось — так это единения содержания мероприятия, национально-культурного контента и окружающей среды. Когда мы попробовали перенести «Мангазейский ход» в парк «За Саймой» — был совершенно другой эффект. И мы будем стараться применять это при организации других со­бытий.

Хотим расширять не только форматы, но и географию, в том числе — участников. Чтобы приезжали и выступали новые люди и коллективы из разных регионов, привносили с собой новое содержание и смыслы. Обсуждая новое «Соцветие», мы прорабатываем идеи, кого и из каких субъектов федерации сможем пригласить в следующем году.

— А как будете отмечать объявленный президентом год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России?

— Будем концентрироваться на теме народных ремесел — именно на это будет нацелен предстоящий год. Народное искусство — это и есть в своей сути народные ремесла и промыслы, как раз направление деятельности «Старого Сургута». Будем развивать соответствующие проекты и выносить их на максимально широкую ауди­торию. То же самое — с краеведческим музеем. А также заниматься нематериальным культурным наследием — языки, обряды, верования. Все это предусматривает широкие возможности для развития имеющихся проектов и создания новых.

СПРАВКА НГ:

По официальным данным, в Сургуте и районе проживают представители порядка 120 национальностей. Последняя перепись населения, которая была в 2010 году (более актуальные данные появятся по итогам переписи, которая идет прямо сейчас) показала, что в Сургуте около 65 процентов русских, на втором месте — украинцы (почти шесть процентов), далее татары (5,25 процента), башкиры (1,77 процента), азербайджанцы (1,4 процента). Все остальные национальности — менее процента.