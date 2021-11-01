Депутат Госдумы – об электоральных проблемах ЛДПР, судьбе «матрешки» и иностранных агентах

Итоги парламентских выборов 2021 года в наибольшей степени оказались печальными для ЛДПР – ранее партия Владимира Жириновского делила второе-третье место по статусу с коммунистами, но прошедшая кампания привела ее к существенной просадке по поддержке и количеству кресел в Госдуме. О причинах этой ситуации, расколе (мнимом или нет) партии в Югре и Тюменской области, а также резонансных законопроектах СИА-ПРЕСС поговорил с депутатом Госдумы от тюменской региональной группы Евгением Марковым.

– Для начала поговорим об итогах выборов. Как вам сама процедура, ее честность, прозрачность? Как оцениваете выкладки о вбросах примерно 12 миллионов голосов по всей стране?

– Это традиционный вопрос по итогам каждой кампании. В минувший понедельник у нас было заседание фракции, на котором Владимир Вольфович привел глубинные выводы о выборах на уровне всей России, эту аналитику ему готовили не только наши специалисты, но и независимые политологи и эксперты. Если говорить в целом, то ЛДПР выборы признала, хотя прошедшая кампания была тяжелейшей за все время существования партии. На нас оказывалось серьезное внешнее давление, о котором распространяться не могу, а также против ЛДПР сыграл ряд внутренних факторов.

– Каких, например?

– Приведу два самых ярких. Первый – ситуация вокруг нашего губернатора Сергея Фургала (экс-глава Хабаровского края, член ЛДПР, обвиненный в заказных убийствах – прим. авт.), в которой мы заняли правильную, на наш взгляд, государственную позицию. То есть мы защищали однопартийца всеми законными способами, но для некоторых избирателей наши усилия показались недостаточными, и на этом сыграли наши главные оппоненты из КПРФ. Они начали «топить» за Фургала и забрали часть голосов ЛДПР. Но, мне кажется, что мы правильно поступили, когда не пошли на поводу у эмоций и не стали играть в опасные игры, хоть и потеряли из-за этого часть электората.

Второй фактор – наша риторика на тему коронавируса. ЛДПР жестко призывает ставить прививки, что не понравилось критически настроенным к вакцинации избирателям. В то время как наши конкуренты из КПРФ и «Справедливой России» говорили о добровольности в вопросах вакцинации. Но посмотрите, что мы наблюдаем теперь – огромное количество смертей и снова недельный карантин. Тем не менее, за свою риторику мы поплатились голосами.

Если говорить о вбросах – то да, в масштабах страны они были, но не так много, как в предыдущие кампании лет десять назад. Определенно, перегибы были в ХМАО – нельзя не замечать, как в очередной раз отличился Нефтеюганский район. Там кураторы, которые ведут избирательные кампании, из года в год соревнуются, кто больше наберет голосов за партию власти, и при этом активно жульничают.

– Насколько я понимаю, там большой вклад сделали надомники.

– Да, это все было сделано через надомное голосование, особенно в Нефтеюганском и Кондинском районах. Также мы понимаем, какую работу вели работники внутренней политики ХМАО – они настолько активно боролись с ЛДПР и помогали КПРФ, что даже для «Единой России» не набрали нужный процент. Мы всю эту ситуацию отразили в записке для Владимира Жириновского, а он эти данные передал в администрацию президента.

– А что касается ваших собственных результатов?

– Если говорить о тюменской «матрешке», то ЛДПР там показала пятый результат по стране. То есть мы не так провалились, как многие другие регионы. В итоге региональную группу Тюменской области, ХМАО и ЯНАО поддержали около 183 тысяч человек, и в Госдуму попали четыре человека – это много. С учетом того, что федеральный список нам дал 15 мандатов.

В ХМАО мы не признали результаты выборов и написали особое мнение, где отразили все те негативные факторы, которые видели глазами наших наблюдателей и членов избирательных комиссий.

– Ну, хорошо, вы обсудили факторы, которые привели к просадке партии на выборах. А как будете хотя бы восстанавливать предыдущий статус-кво – определились?

– Сначала нужно подвести итоги и понять, что привело нас к текущему результату. Это мы сделали, выводы озвучили и договорились, что в ближайшее время переосмыслим произошедшее и проведем некую внутрипартийную перезагрузку с точки зрения выработки стратегии и тактики на ближайшую пятилетку.

Еще Владимир Вольфович отметил, что ЛДПР стала более мягкой. Действительно, по многим знаковым и важным для наших избирателей проблемам мы заняли лояльную позицию, не такую жесткую, как было раньше. Это нужно признать.

– То есть избиратель стал более радикальным, чем вы.

– Да. Избиратель стал более радикальным, и весь этот радикализм на себя забрали коммунисты.

– Что случилось у вас в Югре? Много разговоров было о внутрипартийном расколе и конфликте между тюменскими и ханты-мансийскими членами ЛДПР.

– Нет никакого раскола, все это придумывают и нагнетают. Это не раскол, а разные мнения отдельных членов партии. Как бы то ни было, у членов ЛДПР есть свои точки зрения, и у некоторых она такова – наша жесткая риторика мешает развитию ХМАО, поэтому нужно быть более лояльными и сговорчивыми. Но это ошибка – мы не можем, особенно в Югре, демонстрировать мягкую позицию к власти, чей антирейтинг превышает 40 процентов. Потому что та оппозиция, которая использует в политической борьбе этой антирейтинг, получает больше голосов. Даже из тактических соображений лоялизм в этой ситуации выглядит ошибочным.

Поэтому мягкими мы не будем. Яркий пример – нижневартовская больница-долгострой. Сколько нас не третировали и не призывали к лояльности, мы все равно понимаем, что на этом объекте жесть что происходит. Это просто рассадник коррупции, и мы об этом говорили честно и, наверное, не до конца жестко. Сейчас уже точно займем жесткую позицию.

Я по этому поводу написал письмо на Мишустина (Михаил Мишустин, премьер-министр России – прим. авт.), который недавно был в Орле и видел точно такой же объект. В ближайшее время напишу письмо руководителю ФСБ – вижу, что ведомство уже ведет работу в Нижневартовске, а у нас есть по этой теме дополнительная информация, на которую раньше не обращали внимания.

Но это – не радикализм, а просто жесткая критическая позиция по отношению к власти. И таких кейсов у нас много. Может, конечно, у кого-то из партийцев в ХМАО есть личные интересы или им не нравится жесткая риторика, но я считаю неприемлемым ставить себя выше интересов партии.

– Обсудим актуальную законотворческую повестку. В последние недели много разговоров о законопроекте Клишаса-Крашенинникова о переустройстве региональных и муниципальных органов власти. В частности, он может сломать всю внутреннюю систему работы тюменской «матрешки». Будете что-то с этим делать?

– Знаете, что скажу – этот закон писали студенты, а руководители, которые подмахивают своими подписями документ, просто просмотрели.

– У нас в администрации президента уже студенты работают?

– К сожалению, у нас в стране многие процессы так устроены – например, идешь на операцию к известному доктору, а после наркоза тебя начинают резать обычные студенты. Так и с законами. Авторы не учли реальные нюансы сложнопостроенных субъектов, и это совершенно точно будет исправлено, я это знаю. Ко второму чтению эту часть приведут в соответствие реальному положению дел.

– Еще один резонансный закон – об иностранных агентах. Что вы о нем думаете и нужно ли, по-вашему, как-то его менять?

– На Валдайском форуме вопрос президенту по этому поводу задавал наш нобелевский лауреат (речь о главном редакторе «Новой газеты» Дмитрии Муратове, получившим нобелевскую премию мира – прим. авт.), и ответ главы государства был правильным. Он четко дал оценку действующего законопроекту и тому, что он существенно отличается от аналогичного закона в США и ЕС, так как более лоялен к фигурантам.

– Это не так.

– Президент подчеркнул, что мы не ограничиваем тех, кто объявлен иноагентом, мы даем избирателям понимание, что эти люди финансируются из-за рубежа. Но при этом был прав и нобелевский лауреат – что иностранными агентами назначаются люди и организации без суда и следствия, чего быть не должно. Человек должен иметь возможность защитить свою позицию, и президент обозначил намерение пересмотреть закон и сделать его границы более четкими. Поверьте – эта работа будет проведена.

– Это хорошо. Но слова президента о том, что в России закон более лоялен к назначаемым иноагентами, чем закон в США или некоторых странах Европы – это неправда. Я вам точно могу сказать.

– Это субъективная точка зрения.

– Это объективная точка зрения. Я читал в оригинале американский закон FARA и российский закон, и наш – намного более размыт, намного более репрессивен и куда сильнее усложняет жизнь людям.

– Мы же тоже не со слов питаемся информацией. Чтобы нам поспорить – вы можете черкнуть мне аргументы, я приведу контраргументы.

– Как-нибудь, не в рамках этого разговора. Расскажите лучше, какие у вас имеются законотворческие идеи на ближайшую пятилетку?

– Говорить можно много и долго, скажу самое главное. Первое – мы хотим провести блок законов, которые будут способствовать борьбе с бедностью через систему социальных налоговых вычетов. Эта система в принципе хорошо отработана налоговой службой, поэтому ее можно донастроить законодательно, чтобы помочь россиянам. Сейчас они, если работают, могут раз в год вернуть часть затрат на медицину, образование, занятия спортом и многое другое, из уплаченного подоходного налога. Мы хотим расширить эти возможности.

Люди, зарабатывающие меньше прожиточного минимума, должны вообще весь свой уплаченный НДФЛ компенсировать. К тому же нужно внести в список возмещаемых расходов все то, что касается коронавируса – справки, ПЦР-тесты, лекарства, на которые мы тратим деньги.

Второе – скорректировать систему имущественных вычетов для граждан. Сейчас при покупке квартиры можно возместить до 270 тысяч рублей, но в стране достаточно много людей, которые этой опцией не воспользовались. Наша идея – позволить родителям получать вычет за купленную детьми квартиру. Условно, если дети приобретают жилье, но еще не набрали достаточное количество налогов для вычета, а кто-то из родителей до сих пор правом на вычет не воспользовался – нужно, чтобы он мог это сделать в отношении квартиры ребенка. Это поможет многим.

И третье – некоторые изменения в избирательном законодательстве.

– В какую сторону вы хотите его корректировать?

– Нужно отстоять нынешнюю пропорцию на выборах в региональные парламенты – половина по партспискам и половина по одномандатным округам. «Единая Россия» хочет эту систему изменить в свою пользу – уменьшить долю партийных списков и увеличить одномандатников, которых она проводит более успешно. Плюс еще нужно донастроить систему в городах, где главы назначаются думой по конкурсу. Вспомните ситуацию в Сургуте в январе-феврале – позорище, а не выборы. Наша идея в том, чтобы кандидаты выдвигались парламентскими партиями, а если кто хочет отдельно – пусть собирает подписи.

– То есть исключить роль комиссии, которая просто отсеивает всех подряд и направляет в думу двух кандидатов, один из которых «нужный», а второй – никакущий?

– Конечно. Потому что то, что сейчас происходит – это чистый волюнтаризм. Это просто нецивилизованно. Но эта наша позиция пока не прижилась и нам отказывают в поправках, но мы продолжим дискуссию на эту тему.