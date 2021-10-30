Про «честность выборов», силу протестного голосования и развилку, на которой стоит КПРФ

Прошедшие парламентские выборы, помимо предсказуемой победы «Единой России», принесли определенные политические дивиденды КПРФ. Как большой прилив протестных голосов воспринимается внутри партии, пойдет ли она за все более недовольным положением вещей избирателем или предпочтет не ссориться с Кремлем, и при чем тут «Умное голосование» – СИА-ПРЕСС обсудил с главным политическим советником председателя ЦК КПРФ Вячеславом Тетекиным.

– Закрепим материал о главном политическом событии года. Как вы оцениваете итоги выборов с точки зрения их прозрачности, честности и отражения воли избирателей?

– В России за многие годы выстроена всесокрушающая система манипуляций и фальсификаций выборов, поэтому сказать, что они отражают волю народа, абсолютно невозможно. В некоторых регионах все проходит более-менее честно, в других сложились так называемые «электоральные султанаты», где власть получает 80-90-95 процентов, хотя могла бы получать и 110-150 процентов – никто бы не пикнул. Где-то приличия есть, где-то их отбросили.

В этой кампании появились такие важные элементы фальсификации, как трехдневное голосование и электронное голосование. Три дня выборов позволяют сгонять бюджетников и подменять бюллетени. Электронные выборы, как показал московский опыт, придуманы для чистой и откровенной фальсификации результатов. После этой истории вообще никто не поверит, что подобный тип голосования хоть как-то отражает настроения людей.

Еще один важный элемент – изменение принципа формирования Госдумы на «50 процентов партийные списки / 50 процентов одномандатники». Судите сами – «Единая Россия» не набрала 50 процентов по спискам, и при этом получила конституционное большинство. Это как? Потому что из 225 одномандатников 198 оказались единороссами. То есть по спискам меньше 50, а по округам около 90 процентов – так не бывает. Значит, работали такие факторы, как фальсификации, административное давление и подкуп.

Мы видим целый клубок разнообразных нарушений и подтасовок, которые не позволяют расценивать прошедшие выборы как честные и свободные. Если интересно – послушайте или почитайте речь первого зампредседателя ЦК КПРФ и первого зампредседателя Госдумы Ивана Мельникова на пленуме партии 23 октября. Он там представил подробный анализ всех фальсификаций.

– Тем не менее, КПРФ оказалась среди бенефициаров прошедшего голосования. Вы праздновали?

– Мы считаем, что это успех. Когда я во время выборов находился в избирательной комиссии в Нижневартовске и смотрел на первые результаты, то понял – мы являемся свидетелями тектонических сдвигов в настроениях россиян. Это не какие-то локальные и ситуационные изменения, а сильнейшие перемены в головах наших соотечественников.

К этой же опере относится поражение ЛДПР, которая некогда претендовала на роль второй в стране силы, но теперь безнадежно и безвозвратно проиграла борьбу за этот статус. «Справедливая Россия» тоже проиграла. Мы видим, как происходит то, о чем наша партия давно говорила – неизбежное «полевение» россиян, восстановление симпатий к СССР и социализму.

Думаю, если бы не махинации, то по итогам выборов КПРФ получила бы не меньше 30-35 процентов по партийным спискам – примерно столько же, сколько реально набрала «Единая Россия».

– Но ведь вы понимаете, что определенную роль в успехе КПРФ сыграли протестные избиратели и «Умное голосование». Зачастую это люди, которые едва ли разделяют политическую платформу вашей партии, но голосовали за нее как за главную на данный момент оппозиционную силу. Как вы с однопартийцами расцениваете этот фактор своей победы?

– Это совершенно справедливый вопрос. В немалой степени полученный КПРФ процент стал результатом протестного голосования – я бы отделил его от «Умного голосования», позже скажу, почему. Конечно, когда у народа нет способов выражения несогласия с происходящим в стране, он начинает голосовать, как говорят, «хоть за черта лысого, только не за «Единую Россию». Мы, правда, на роль «лысого черта» не годимся – у нас с причесоном все в порядке, но вы помните – это протестное голосование раньше поддерживало, в том числе, ЛДПР, которые шли с нами ноздря в ноздрю.

А сейчас они проиграли. Как и «Справедливая Россия». Еще было много спойлеров – малых партий, которых выдвинули, чтобы распылить протестные голоса. В итоге получилось только подтянуть «Новых людей» до 5,3 процента – судя по всему, им в этом помогли.

Но протестное голосование в основном шло к КПРФ. Например, бывший мэр Москвы и один из «героев» 1991 года Гавриил Попов – голосовал за нас. Горячий сторонник Ельцина и его министр Михаил Полторанин – тоже за нас. Сплошь и рядом люди, которые не испытывали к КПРФ симпатий, голосовали за нас. Это не значит, что они внезапно прониклись любовью к нашей партией, они таким образом выражали протест – это вполне естественно.

Потому что КПРФ, кто бы что ни говорил, единственная парламентская партия с репутацией последовательной оппозиции к нынешней власти. Мы голосовали против пенсионной реформы, против «поправки Терешковой» об обнулении сроков президента и других непопулярных мер. Люди делали осознанный выбор за нас, хотя выбор им был представлен широкий – только мнимых коммунистических партий было две, плюс экологи, «зеленые», «Новые люди» и так далее.

– А про «Умное голосование»?

– Да, организаторы «Умного голосования» во многих случаях поддержали представителей нашей партии. Но переоценивать это не стоит. Расскажу про мой конкретный случай.

Я баллотировался в Госдуму по сургутско-нижневартовскому округу. «Умное голосование» поддержало Евгения Маркова (ЛДПР) – а это сильный политик, действующий депутат Госдумы, бывший глава фракции в думе Югры, к тому же местный, в отличие от меня. Но в результате его отрыв от меня составил меньше двух процентов. С учетом того, что там же выдвигался кандидат от партии-спойлера «Коммунисты России». Думаю, если бы он не перетянул на себя часть голосов, я вполне мог бы обойти Маркова. Так что «Умное голосование» конкретно на этом округе не сработало. Люди принимали собственные осознанные решения о том, кого поддержать.

– Хорошо, давайте к текущему моменту. Вы говорите про то, что КПРФ – оппозиционная партия, но мы понимаем, что при этом она – системная. И вот сейчас, как мне видится, перед вами стоит сложный выбор, дихотомия – соблюдать мягкость и системность, чтобы не ссориться с Кремлем, либо обострять риторику и решения, чтобы понравиться избирателю, который вас поддержал. К чему КПРФ может склониться?

– Ярлык системной партии, которая является одной из «пристяжных» «Единой России», в случае с КПРФ – это миф. Прошедшее голосование показало, что ЛДПР – часть «ЕР», «Справедливая Россия» – тоже союзник и попутчик «ЕР», а мы – нет. КПРФ – ведущая оппозиционная сила, к нам эта грязь не прилипает.

Быть «мягкими» и «системными» мы не хотим и сможем, потому что растет поляризация общества. Народ исключительно сильно и по возрастающей недоволен положением дел. Девятый год падают реальные доходы россиян, при этом миллиардеры множатся и богатеют. Растет социальная несправедливость. То, что творится с ценами – это просто вакханалия! На некоторые товары цены растут на десятки процентов, даже власть признает, что официальная инфляция уже не четыре-пять, а примерно восемь процентов. При этом продовольственная инфляция, которая касается всех, и, в первую очередь, самых бедных – уже процентов 20.

Поэтому мы не можем быть менее радикальны, чем на то настроен российский народ. Мы не заберемся в норку, и не будем там отсиживаться. И вы сами видите, какие репрессии обрушились на членов КПРФ, сейчас именно наши товарищи стали самыми преследуемыми властью людьми, а не либералы. Безумные штрафы, СИЗО, тюрьмы – то, с каким ожесточением сейчас идет борьба против КПРФ, не оставляет сомнения в том, кто сейчас главная оппозиция к Кремлю.

– Тем не менее, Геннадий Зюганов спокойно встречается с Владимиром Путиным, и вообще ваш лидер руководит партией еще дольше, чем президент – страной. Какой-то разговор о кадровой ротации и сменяемости внутри партии идет?

– Эту тему поднимает сам Зюганов – и прямо, и косвенно. Он неоднократно говорил, что не собирается руководить партией вечно. Но вы посмотрите на состав руководства КПРФ – он существенно обновился, туда пришли молодые люди в возрасте до 40 лет. Например, Олег Михайлов из Республики Коми, выигравший выборы в Госдуму от этого региона. Помните Шиес и массовый протест против свалки? Там, в Архангельской области и Коми, людей на борьбу поднимали коммунисты, среди которых был Михайлов – и вот он стал депутатом Госдумы. Очень энергичный парень.

Так что ротация кадров в руководстве партии идет, а что касается Геннадия Андреевича – я его очень хорошо знаю, и искренне считаю самым мощным руководителем КПРФ на данный момент. Это объективно. Это не личная лояльность, а мое убеждение – сейчас лучше, чтобы именно он продолжил управлять партией.

Просто я помню, что сделал Горбачев – в середине 80-х по его требованию из ЦК исключили 100 наиболее возрастных, но при этом самых опытных членов. Их выкинули, а в итоге Горбачев накуролесил и довел страну до развала. Так что омоложение у нас сейчас идет, но не в виде кампанейщины, а в разумном ключе.