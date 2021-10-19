Гендиректор Сургутской ТПП Владимир Болотов — о том, переживет ли бизнес новые меры ковид-безопаности

Сегодня вице-премьер правительства России Татьяна Голикова предложила ввести ряд мер, чтобы остановить распространение COVID-19. Одна из них и самая серьезная – очередная нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября. Премьер Михаил Мишустин идею очередных ковид-каникул одобрил. Слово – за президентом. Владимир Путин рассмотрит предложения завтра, 20 октября.

Как реагирует на новые меры ковид-безопасности бизнес, который только начал привыкать к введению QR-кодов, мы спросили у генерального директора Сургутского Торгово-промышленной палаты Владимира Болотова.

- Новые меры ковид-безопасности сегодня посильны бизнесу?

- На сколько вы можете задержать дыхание? Вы на минуту, ваш товарищ – на две. А кто-то на 30 секунд. Понимаете, когда человек и так находится в ситуации, когда ему уже тяжело, для него это может послужить последним толчком. Локдаун, который прошел в прошлом году, многих выкосил. Люди просто прекратили деятельность, не ликвидируя предприятия в существующих условиях, когда был запрет на банкротство. Они просто перестали работать.

Сейчас, поверьте, мы не испытываем какого-либо оживления. Однозначно будет – минус бизнес.

- И для государства это допустимые потери?

- Все объясняется очень просто – заботой о здоровье. В рамках заботы о здоровье можно принимать любые решения, чем, собственно правительство и пользуется.

За всех бюджетников ответственность берет на себя бюджет. А теперь вопрос – что такое бюджет? Это – деньги налогоплательщиков. Все налогоплательщики делятся на две группы. Одна группа, которая получает деньги из бюджета – им супер. А другая группа, которым говорят: а вы как-нибудь сами. Если вы заметили, в последнее время ни льготных кредитов, ни какой-то другой поддержки нет. И не сказать, что с момента локдауна произошло восстановление экономики. Вы сами видите по инфляции. Если говорить откровенно, никого состояние бизнеса в этой ситуации не интересует.

Очень простой пример. Возьмите бюджет автономного округа. На сколько процентов он состоит от доходов от крупнейших налогоплательщиков и насколько от МСП. Знаете эту сумму?

- Только предполагаю, что им кажутся доходы от МСП ничтожными.

- На самом деле, больше 90 процентов – доход от крупнейших налогоплательщиков. МСП – небольшая доля. Только Сургут относительно выбивается из этого показателя. В Сургуте собственный доход бюджета от МСП доходит до 20 процентов – под два с лишним миллиарда. И для города это большая сумма. А в остальных 21 муниципальных образованиях сумма дохода от МСП стремится к нулю. Поэтому все понимают, что бизнесу будет плохо, но все равно будут это делать. Просто потому, что что-то надо сделать.

В ситуации с теми же QR-кодами. Сколько времени дали на то, чтобы подготовиться и всех провакцинировать? Десять дней? То есть за три с небольшим месяца вакцинировали 40 процентов населения, а за десять дней должны вакцинировать всех остальных. Я правильно понимаю?

- Получается так.

- Все эти вещи показательны. Сделали бы график, заставляли бы его придерживаться, чтобы была объективная возможность исполнить эти требования. Мы понимаем, что у государства нет выбора и ему надо что-то делать. Но, то же время, понимаем, что наши интересы учитываться не будут.

Предложения Татьяны Голиковой:

- Ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни.

- Регионам со сложной эпидемиологической ситуацией право введения нерабочих дней с 23 октября.

- Перевести невакцинированных и непереболевших коронавирусом пенсионеров на самоизоляцию.

- Работодателям незамедлительно перевести работающих невакцинированных и непереболевших граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее 4 недель.

- Ввести систему QR-кодов после 7 ноября для посещения предприятий и организаций, которые будут закрыты на период нерабочих дней.

- Ввести систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий, в том числе начиная с периода нерабочих дней.

Источник «Интерфакс»