16+
Логотип Сиапресс
USD  70,9674   EUR  82,6841  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​«Никого состояние бизнеса в этой ситуации не интересует»

Гендиректор Сургутской ТПП Владимир Болотов — о том, переживет ли бизнес новые меры ковид-безопаности

​«Никого состояние бизнеса в этой ситуации не интересует»
Фото: vk.com/duma_surguta

Сегодня вице-премьер правительства России Татьяна Голикова предложила ввести ряд мер, чтобы остановить распространение COVID-19. Одна из них и самая серьезная – очередная нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября. Премьер Михаил Мишустин идею очередных ковид-каникул одобрил. Слово – за президентом. Владимир Путин рассмотрит предложения завтра, 20 октября.

Как реагирует на новые меры ковид-безопасности бизнес, который только начал привыкать к введению QR-кодов, мы спросили у генерального директора Сургутского Торгово-промышленной палаты Владимира Болотова.

- Новые меры ковид-безопасности сегодня посильны бизнесу?

- На сколько вы можете задержать дыхание? Вы на минуту, ваш товарищ – на две. А кто-то на 30 секунд. Понимаете, когда человек и так находится в ситуации, когда ему уже тяжело, для него это может послужить последним толчком. Локдаун, который прошел в прошлом году, многих выкосил. Люди просто прекратили деятельность, не ликвидируя предприятия в существующих условиях, когда был запрет на банкротство. Они просто перестали работать.

Сейчас, поверьте, мы не испытываем какого-либо оживления. Однозначно будет – минус бизнес.

- И для государства это допустимые потери?

- Все объясняется очень просто – заботой о здоровье. В рамках заботы о здоровье можно принимать любые решения, чем, собственно правительство и пользуется.

За всех бюджетников ответственность берет на себя бюджет. А теперь вопрос – что такое бюджет? Это – деньги налогоплательщиков. Все налогоплательщики делятся на две группы. Одна группа, которая получает деньги из бюджета – им супер. А другая группа, которым говорят: а вы как-нибудь сами. Если вы заметили, в последнее время ни льготных кредитов, ни какой-то другой поддержки нет. И не сказать, что с момента локдауна произошло восстановление экономики. Вы сами видите по инфляции. Если говорить откровенно, никого состояние бизнеса в этой ситуации не интересует.

Очень простой пример. Возьмите бюджет автономного округа. На сколько процентов он состоит от доходов от крупнейших налогоплательщиков и насколько от МСП. Знаете эту сумму?

- Только предполагаю, что им кажутся доходы от МСП ничтожными.

- На самом деле, больше 90 процентов – доход от крупнейших налогоплательщиков. МСП – небольшая доля. Только Сургут относительно выбивается из этого показателя. В Сургуте собственный доход бюджета от МСП доходит до 20 процентов – под два с лишним миллиарда. И для города это большая сумма. А в остальных 21 муниципальных образованиях сумма дохода от МСП стремится к нулю. Поэтому все понимают, что бизнесу будет плохо, но все равно будут это делать. Просто потому, что что-то надо сделать.

В ситуации с теми же QR-кодами. Сколько времени дали на то, чтобы подготовиться и всех провакцинировать? Десять дней? То есть за три с небольшим месяца вакцинировали 40 процентов населения, а за десять дней должны вакцинировать всех остальных. Я правильно понимаю?

- Получается так.

- Все эти вещи показательны. Сделали бы график, заставляли бы его придерживаться, чтобы была объективная возможность исполнить эти требования. Мы понимаем, что у государства нет выбора и ему надо что-то делать. Но, то же время, понимаем, что наши интересы учитываться не будут.

Предложения Татьяны Голиковой:
- Ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни.
- Регионам со сложной эпидемиологической ситуацией право введения нерабочих дней с 23 октября.
- Перевести невакцинированных и непереболевших коронавирусом пенсионеров на самоизоляцию.
- Работодателям незамедлительно перевести работающих невакцинированных и непереболевших граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее 4 недель.
- Ввести систему QR-кодов после 7 ноября для посещения предприятий и организаций, которые будут закрыты на период нерабочих дней.
- Ввести систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий, в том числе начиная с периода нерабочих дней.
Источник «Интерфакс»


нравится (2) не нравится (3)
Сегодня в 19:10, просмотров: 269, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Пять молодых ребят из России и Украины выиграли 1,3 миллиарда рублей на чемпионате мира по Dota 2. Как это? 882
  2. ​Когда и где начнут действовать QR-коды в Югре 766
  3. ​Заболеваемость коронавирусом в Югре бьет рекорды 758
  4. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 719
  5. ​Крупнейшие авиагавани Югры отбрендируют 702
  6. ​Прогнозируем неутешительный рост и коечного фонда, и числа больных 637
  7. ​Воры-неудачники из Сургута отправятся в колонию 634
  8. ​В Югре водитель без прав сбил столб 601
  9. ​Прокуратура Нижневартовска заблокировала четыре сайта по продаже отрицательных тестов на ковид 544
  10. Россиян защитят от ковида нерабочей неделей 529
  1. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 4406
  2. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 3967
  3. Вартовчанка обвинила доктора роддома в неадекватном поведении и «коровьем шве» 3809
  4. Министр Чечни об инциденте в Пыть-Яхе: «Никакой драки не было» 3564
  5. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 3514
  6. ​Участок, где расстреляли двух сургутских чиновников, вновь стал спорным 3335
  7. ​«Аэрофлот» отказался от одного из рейсов по маршруту «Москва – Нижневартовск» 3332
  8. В нижевартовской детской больнице назначили нового главврача 3272
  9. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 3120
  10. На детской площадке в Сургуте нашли труп мужчины 3037
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 12753
  2. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 9379
  3. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8734
  4. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 8498
  5. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 7712
  6. ​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!» 7138
  7. Муфтий Москвы осудил поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске 6975
  8. Преподаватель техникума погиб в аварии под Нижневартовском 6626
  9. Жительница Нефтеюганска едва не погибла на отдыхе: в ее палатке взорвался баллон с газом 6530
  10. ​В Нижневартовске муж пациентки избил доктора за то, что он ее осмотрел 6209

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика