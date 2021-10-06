Директор СМДТ Светлана Астраханцева — об отказе от худрука Сургутского театра

В Сургутском драмтеатре новые кадровые изменения – учреждение выведения из штата ставки заместителя директора по художественно-творческой деятельности. О том, как теперь будет работать театр и как скажутся изменения, корреспонденту siapress.ru рассказала директор учреждения Светлана Астраханцева.

– Как давно было принято это решение?

– Да, мы действительно сокращаем эту должность. Все эти мероприятия проводятся с целью совершенствования оргструктуры и после согласования с департаментом культуры. Еще в сентябре нам были направлены предложения по изменениям штатной организации. Мы решили сократить две должности, одна из которых – должность заместителя. У нас их три. Мы пожертвовали одной, тем самым спасли три ставки артистов, потому что в плане зарплаты это приблизительно равноценно.

– Как отнеслись к этому актеры?

– Эта практика существует и в других театрах – например, если у них есть главный режиссер, то нет должности худрука и наоборот. Многие театры практикуют сотрудничество с приглашенными режиссерами. Для нас это выход из положения, потому что каждый режиссер – это новый мир, новый взгляд на актеров, артисты могут работать с разными специалистами. Для города это тоже интереснее, потому что чем больше будет приглашенных режиссеров, тем более разнообразные спектакли будет видеть зритель.

Основная наша задача – работать для зрителя, не для режиссера, не для актера, а для зрителя. Мы заинтересованы, чтобы зрители получали качественный и разнообразный продукт. Если будет одна и та же труппа, как мы сможем разнообразить подход? Новый мастер может привести свою команду: допустим, своего художника или балетмейстера. И это будет интересный опыт. Все делается только для оптимизации и расширения возможности актеров.

Я не спрашивала, как к этому отнеслись артисты, потому что они реагируют хорошо, когда есть работа и возможность проявить свой талант по-разному. То есть, это нормальная практика, она во всех театрах существует.

– Я так понимаю, работа театра приостановлена не будет. Но как Вы планируете действовать дальше?

– Нет, конечно. Работа продолжается. Мы, наоборот, стараемся делать обновления и перезагрузки, найти рычаги, которые позволят сдвинуть вперед более решительно и труппу, и театр.

– Скажутся ли изменения на местных постановках? Поменяется ли репертуар СМДТ?

– Репертуар будет изменяться. Каждый год мы выпускаем три спектакля. Мы промониторили наши спектакли: насколько они продаваемы, как сильно на них хочет идти зритель. На некоторые постановки очень трудно продавать билеты, мы их будем убирать и пытаться давать новые, потому что обновление – это всегда хорошо.

– Можно ли сказать, что на спектакли от приезжих специалистов горожане ходят чаще?

– Я такой информацией не владею. Я работаю с апреля, а еще у нас целый год была пандемия. Я могу сказать, что на премьерный спектакль «Коварство и любовь» (его режиссером является профессор, руководитель актерского курса берлинской Высшей школы театрального искусства «Эрнст Буш» Антье Вебер – прим.ред.) очень быстро разлетелись билеты. Мы будем его повторять, я думаю, что он будет продаваться хорошо. Отлично продаются билеты на «Грозу», режиссер приглашенный, Петр Орлов, спектакль «Метель» Фокеева, потому что он свежий и новый, достаточно дерзкое прочтение этой темы, очень близкое к молодежи, на «Ахматову».

Я не знаю, может ли это быть связано, но считаю, что это зависит от спектакля. Если «Метель» ставил Фокеев, наш режиссер, то «Грозу», «Ахматову», «Коварство и любовь» ставил приглашенный. Это не связано. Успех у зрителя зависит от того, получился спектакль или нет.

– Подорожают ли от этого билеты в театр?

– До конца года мы не можем поднимать цены на билеты.

– В стране сохраняется сложная эпидобстановка в связи с коронавирусом. Не помешает ли это приезду других специалистов?

– В основном, к нам приезжают специалисты, прошедшие вакцинацию от COVID-19. Если говорить об Орлове, он уже прошел ревакцинацию. В театре тоже 80% работников вакцинировано, совсем мало людей воздержались от этой процедуры по медицинским показаниям.