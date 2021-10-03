Управляющий отделением Банка России по Тюменской области о наличных деньгах и модернизации банкнот

Сегодня мы можем расплатиться за товар телефоном или часами. Казалось бы, зачем в такой ситуации наличные деньги? Однако купюры и монеты все также популярны. Зачем в России модернизируют банкноты и какими они будут, сколько тонн монет не вернулось в оборот и куда сдать мелось – в интервью управляющего отделением Банка России по Тюменской области Сергея Попова для siapress.ru.

- В последние несколько лет люди стали чаще при расчетах использовать банковские карты, а в условиях пандемии резко возросли объемы продаж товаров, приобретаемых через интернет. По всей видимости, это должно было привести к сокращению оборота наличных денег. Как обстоят дела в нашем регионе?

- Цифровые технологии, дистанционные услуги, электронные расчеты прочно вошли в нашу жизнь. На фоне пандемии и развития онлайн-торговли в 2020 году объем платежей жителей Тюменской области, Югры и Ямала, совершенных через Интернет, вырос в шесть раз и превысил 1,7 трлн рублей. Безусловно, с появлением новых платежных инструментов доля наличных в розничных расчетах как в нашем регионе, так и в целом по России снижается: за последние пять лет в целом по стране с 60% до 30%. При этом объем наличных в обращении остается примерно на одном уровне.

Если смотреть цифры по нашей большой Тюменской области, то наличный денежный оборот в 2020 пандемийном году снизился на 5% и составил 2,6 трлн рублей, а уже в I полугодии текущего года – вырос на 4%. Спрос на наличность в регионе по-прежнему остается высоким, причем особенно сильно востребованы банкноты крупных номиналов. По данным социологических опросов, 55% россиян не видят для себя возможности обойтись без наличных денег, прежде всего, это люди старшего возраста, сельские жители, трудовые мигранты. То есть как минимум в ближайшие десятилетия мы будем использовать наличные в нашей повседневной жизни.

- В этом году Центробанк объявил о модернизации банкнот. Расскажите, почему было принято такое решение?

- Дизайн банкнот, которые сейчас находятся в обращении (кроме новых 200 и 2000 рублей), разрабатывался еще в начале 90-х годов, то есть почти 30 лет назад. С 2001-го по 2010 год Банк России выпустил 12 новых модификаций банкнот разных номиналов. Сегодня в обороте одновременно находятся два варианта 5000 рублей, три варианта – 50, 100 и 1000 рублей и четыре варианта 500 рублей.

Модернизация банкнот образца 1997 года не проводилась в последние 10 лет, поэтому назрела необходимость усовершенствовать защитный комплекс и дизайн банкнот, повысив их до уровня, реализованного в 200 и 2000-рублевых купюрах.

- Когда будут выпущены в обращение модифицированные банкноты?

Планируется, что первая модифицированная банкнота номиналом 100 рублей будет выпущена в обращение уже в следующем году, 1000 и 5000 рублей – в 2023 году, 500 рублей – в 2024 году и 10 и 50 рублей – в 2025 году.

Насыщение платежного оборота модернизированными банкнотами как правило происходит примерно через 2-3 года после их выпуска в обращение. Таким образом, только примерно к 2030 году доля модернизированных банкнот в наличном обороте станет весьма значительной. Отмечу, что после введения новых банкнот в обращение купюры образца 1997 года будут по-прежнему оставаться законным средством платежа. Они будут выходить из активного оборота постепенно, естественным путем из-за обветшания: износа и загрязнения. Ориентировочно подавляющая часть таких банкнот выйдет из активного оборота только ближе к 2035 году.

- Дизайн новых банкнот уже известен?

- На лицевой стороне модернизированных банкнот будут изображены объекты столиц федеральных округов, на оборотной – достопримечательности, расположенные в городах на территории федерального округа. Уральский федеральный округ попадет на банкноту самого высокого номинала – 5000 рублей.

Список символов, которые могут появиться на банкнотах, определяется специальными экспертными группами. Заседания групп по ПФО и УрФО уже состоялись. Перед экспертами стояла задача выбрать объекты, которые будут отвечать трем основным критериям: значимость, узнаваемость и пригодность для изображения на банкнотах. Окончательный выбор изображений для банкнот сделает Совет директоров Банка России. Эскиз для банкноты номиналом 100 рублей с изображениями достопримечательностей ЦФО и Москвы уже утвержден. Презентация банкноты состоится 2022 году.

- А что происходит с монетами? Они еще востребованы? В частности, копейки еще чеканятся?

- Да, монеты пользуются популярностью. До 30% населения используют в расчетах монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей. Снижается спрос на монеты совсем низких номиналов: копейка, 5 копеек, 10 и 50 копеек. Но они также используются и являются законным платежным средством. В 2019 и 2020 годах монеты номиналом до одного рубля уже не чеканились.

В то же время надо сказать, что проблема возврата монеты для Банка России является актуальной. Ежегодно Центральный банк выпускает в обращение больше миллиарда монет. В целом по стране сейчас в обращении находится свыше 68 млрд штук монет или 465 штук на одного жителя. В нашем регионе на территории Тюменской области и автономных округов только за прошедшие три года из касс учреждений Банка России было выдано монет на сумму более 565 млн рублей (это больше 578 тонн!), а вернулось всего 13%, при этом монета низких номиналов в обращение практически не возвращается. Происходит это из-за того, что люди предпочитают расплачиваться банкнотами, а монеты оседают в копилках и не используются по своему назначению в денежном обращении. Мы совместно с банками ежегодно проводим акции по возврату монеты в оборот. Жители региона могут бесплатно обменять скопившуюся мелочь на банкноты, а за часть сдаваемой мелочи можно получить памятные монеты. В 2019 году при проведении такой акции жители области сдали в кассы банков почти 838 тыс. штук монет, это более 3 тонн. Предлагаем югорчанам достать монету из копилок, тумбочек, принести ее в банки для обмена или для зачисления на платежную карту. А также можно просто потратить мелочь в магазине.

- Может, надо поставить какие-то автоматы по сбору монет в торговых центрах?

- Да, такой пилотный проект Банк России уже планирует. Монетоприемные терминалы, куда каждый желающий может сдать накопившуюся мелочь, будут установлены в крупных торговых центрах. Предполагается, что эти машины позволят зачислить на банковскую карту сумму принятых монет, также пополнить баланс мобильного телефона или использовать на другие цели. Такие операции можно будет проводить бесплатно или с минимальной комиссией. В настоящее время прорабатываются юридические и технические аспекты с оператором и технологическим партнером проекта. Пилот будет проводиться в одном из регионов, где фиксируется низкий возврат монет. Пока не принято решение, в каком именно регионе. Если пилот пройдет успешно, использование таких аппаратов будет расширяться.