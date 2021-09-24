Политолог Александр Безделов – про «недобор» «Единой России», проблемы ЛДПР и спойлеров

И еще немного про выборы. Разбираем результаты партий по итогам кампании в думу Югры с политологом Александром Безделовым – о проценте «Единой России», комплексных проблемах ЛДПР и обновлении политического ландшафта в Югре.

– Как думаете, результат «Единой России» в Югре удовлетворил политических кураторов?

– На мой взгляд, результат оказался ниже предполагаемого – как по явке, так и по процентам. И это не укладывается ни в ожидания партии, ни регионального правительства, ни полпредства, ни администрации президента. Югорский избиратель показал пассивность, апатию и протестное голосование.

– В чем причина?

– Причин тут целый комплекс. В Югре традиционно более сильная оппозиция – несмотря на то, что ЛДПР ужалась и для нее эти выборы оказались провальными, активность оппонентов партии власти в автономном округе выше, чем, например, у соседей по Тюменской области. Следовательно, выше конкуренция, сложный и менее контролируемый политический ландшафт, плюс пришла непарламентская оппозиция, которая стала отгрызать проценты и у «Единой России», и у других партий. Ну, и политический менеджмент в Югре оказался менее эффективным, чем предполагалось изначально. Яркий пример – результат выборов в Урае, Пыть-Яхе и Югорске.

– Это где «Единая Россия» потеряла много мандатов?

– Да. Все это вместе привело к тому, что только благодаря популярности Натальи Комаровой «Единая Россия» смогла выбраться за 40 процентов, но все равно не достигла планки в 45 процентов. В то время как итоговый средний результат по всей Тюменской области – за 50 процентов, не говоря уж об отдельных результатах юга области и Ямала.

– Что случилось с ЛДПР? Как они уступили свое второе место коммунистам?

– Причин много. Первая – ЛДПР стала жертвой внутрипартийного раскола и борьбы за власть. Несколько человек со скандалом вышли, а Михаила Селюкова пришлось восстанавливать в списках кандидатов от партии только после прямого вмешательства Жириновского.

Вторая – внутрипартийная – дряхление лидера. ЛДПР – типичная вождистская партия, промахи ее председателя отражаются на всех членах. Взять хотя бы высказывания Жириновского об объединении Тюменской области, которые избиратель в автономных округах воспринял негативно. Да и в принципе поведение Жириновского в последнее время не самым лучшим образом отражалось на партии.

Далее – активная кампания от КПРФ, которая собрала не только свой ядерный электорат, но и стала магнитом для несистемного протеста, к тому же рекомендации «Умного голосования» касались в основном именно коммунистов. Затем – наличие непарламентских партий, которые забирали проценты у всей оппозиции.

И последнее – противодействие с администрацией Югры. ЛДПР вступила в клинч с Натальей Комаровой и вызвала соответствующую реакцию. В итоге эта партия стала главным врагом власти, а с этой машиной бороться трудно. Это и стало последним гвоздем в крышку гроба.

– А каким образом «Партия пенсионеров» пробралась в думу Югры?

– «Партия пенсионеров» сработала как пылесос электората из трех парламентских партий – КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России – За правду». В итоге Владимир Зиновьев, который давно играл на поле «СР», но не всегда удачно, наконец, смог вернуться в окружную думу.

– Как поменяется политический ландшафт в Югре после выборов?

– Он будет еще более сложным – новые действующие лица, новые партии, парламент станет менее управляемым, гораздо более сложным по разнице позиций. Неизвестно, как на свое поражение отреагирует ЛДПР – пойдет ли она на ответную реакцию и обострение, выдержит ли ответный удар правительства. Ну и будет дальнейшее усиление непарламентских партий.

– А если говорить в разрезе муниципальных дум, где увеличилась доля оппозиции?

– Думаю, эту ситуацию будет отрабатывать Алексей Шипилов (первый замгубернатора Югры, куратор внутриполитического блока – прим. авт.). Все-таки города, где «Единая Россия» понесла наибольшие потери в местных думах – это вотчины крупных нефтекомпаний, поэтому там сейчас будет «игра престолов» – останутся ли избранные депутаты оппозиционными или нет – пока не знаю. Но Югра точно останется малопредсказуемым и сложным в политическом плане регионом, с ее факторами неопределенности руководству округа не удалось справиться.