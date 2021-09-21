Председатель окружного отделения «Справедливой России – За правду» – об итогах выборов, нарушениях и спойлерах

СИА-ПРЕСС начинает опрашивать руководителей и представителей партий, участвовавших в выборах, об их отношении к результату голосования, организации процесса и влияния на политический ландшафт. Первым на вопросы редакции ответил председатель окружного отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Михаил Сердюк.

– Как оцениваете результаты выборов конкретно для вашей партии?

– В Госдуме мы увеличили представительство и стали третьей по величине фракцией. По сравнению с прошлым избирательным циклом мы укрепили позиции, в том числе, от Югры избрали представителя в федеральный парламент по партийным спискам. В окружной думе мы сохранили свой мандат и представительство

– Это ваш?

– Да, хотя финальных протоколов там нет, я, судя по всему, сохраняю свой мандат. А вот на выборах в Тюменскую областную думу идет вакханалия – у нашего представителя Владимира Савина просто украли победу на одномандатном округе в Сургуте и районе. Он уверенно выигрывал, а потом внезапно проиграл с разницей в четыре голоса, причем там были разнообразные злоупотребления и махинации, о которых я известил председателя окружной избирательной комиссии. Надеюсь, мы отстоим эту победу, будем идти до конца.

Если говорить про муниципальные выборы, то там мы существенно увеличили свое представительство. В Сургуте люди оказали доверие двум членам нашей партии, мы также вошли в думы Когалыма, Пыть-Яха, Урая, Ханты-Мансийска, Югорска и других городов и поселений.

– Это повлияет на политический ландшафт?

– Конечно. Мы значительно и многократно усилили свое влияние, особенно, в муниципалитетах. Это доказывает, что многие россияне и югорчане хотят видеть людей, входящих в «Справедливую Россию – За правду», в качестве своих представителей. В этом, конечно, основная заслуга наших кандидатов, отработавших в своих округах.

– Как оцениваете организацию выборов с точки зрения прозрачности и нарушений?

– Нарушения были, без них вообще не бывает. Другое дело, насколько они найдут подтверждения, и какая им будет дана оценка. Самый наглядный пример – ситуация с Савиным и явным нежеланием признать его победу. Поэтому мы не признаем итоги выборов в Тюменскую областную думу по Сургутскому району.

– Как вам выступление так называемых малых партий? Это было чистое спойлерство или что-то большее?

– Это просто грязная технология, направленная на дробление процентов у оппозиции. Вот приехали они, развешали баннеры с Максимом Шевченко – и что? Где их отделения, руководители, структура, активисты? Этого нет. Получили деньги из Москвы, расклеили свои плакаты и баннеры, а реальной организации и представительства у них здесь нет, они просто фантомы. Нужно всегда смотреть – если есть реальная организация, которая работает на местах и занимается проблемами, то это одно, а если этого нет – то это только чей-то проект по отгрызанию процентов и дроблению результата оппозиции.

По итогам выборов представителей нашей партии в органах власти Югры значительно расширилось, и у нас будет больше возможностей делать добрые дела на благо наших избирателей и всех жителей региона.