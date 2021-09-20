Органистка Мария Блажевич об органных концертах в России и сургутской публике

В минувшие выходные в стенах сургутского католического храма прошел очередной органный концерт. В город приезжала Мария Блажевич, органистка Томской государственной филармонии. После мероприятия в стенах церкви корреспондент siapress.ruпоговорил с ней о популярности органных концертов в стране, о сургутской публике и о принципиальном отличии выступления в храме и в концертном зале.

– Как давно Вы в музыке? Почему выбрали орган?

– В музыке я с шести лет. Училась изначально на фортепиано, посетив первый урок в своей музыкальной школе – это было сольфеджио – я уже вышла с той мыслью, что я точно стану музыкантом. С шести лет я уже шла по этой прямой, шла за этой идеей. После музыкальной школы было училище, консерватория, аспирантура – мы учимся долго, всю жизнь, можно сказать.

Я не могу утверждать, что я выбрала орган. Первое мое образование – это фортепиано, я его люблю не меньше, чем орган. Я просто люблю музыку. Мой самый любимый инструмент – это гобой, он лирический и нежный. А орган – это часть музыки, я не разделяю. Я не такой человек, который «я люблю только орган». Я фанат музыки в хорошем смысле слова.

Играть на органе я научилась в более позднем возрасте, после 21 года, хотя в столичных городах есть музыкальные школы, в которых дети с самых маленьких лет учатся играть на органе. Я решила научиться играть и на органе, и на фортепиано, потому что это – новый пласт музыки. На фортепиано мы играем более романтическую музыку, на органе – старинную, ту, которую мы не можем играть на фортепиано. Например, музыку моего любимого Баха можно играть на подлинном и аутентичном инструменте, поэтому выбрала орган. Этот инструмент может все – на нем прекрасно звучит и симфоническая музыка, и джазовые мелодии, и песни из кинофильмов. Это сверхинстурмент, орган сейчас просто в тренде. Люди ходят на органные концерты чаще, чем на камерные и симфонические.

– А почему так?

– Сейчас такая эпоха, когда люди тянутся к органу, особенно это можно заметить в России. Потому что орган для нас – это мистический инструмент, для российского слушателя это что-то необычное. А для Европы орган нечто обыденное – они его слышат во время мессы (в католических церквях – прим.ред.), богослужений, там люди ходят на органные концерты реже, потому что это часть их жизни. Можно сказать, что в России проходит «органный бум».

– А где проходят репетиция перед выступлениями? Все-таки, орган – не самый маленький инструмент…

– Практически все органисты имеют дома электроорганы, у меня тоже есть. Кроме того, я работаю в филармонии, я занимаюсь там, на концертных инструментах. Каждый орган – это инструмент особый, устроен по-разному, поэтому невозможно быть как пианист: приехал, сел за инструмент и играет. Рояли все примерно одинаковы. У каждого органа есть совершенно разные пульты управления, нужно время для этого, поэтому, конечно, нужно много часов репетиций непосредственно перед каждым концертом в новом зале.

Нужно привыкнуть к этому инструменту, освоить его управление. Пульт органа как космический корабль. Нужно все это освоить, чтобы он был твоим, родным.

– Что лучше: традиционный орган или электронный?

– Конечно, всегда лучше живой, духовой, орган. Но сейчас это очень дорогой инструмент. Их практически не делают, во всей России есть только один органный мастер, он делает маленькие инструменты. Большие инструменты создают только в Европе, это штучный товар, как произведение искусства. Понятно, что мастер вкладывает туда душу, «живой» инструмент всегда звучит хорошо, но это очень и очень дорого. Это миллионы евро. Не каждый концертный зал или храм могут себе это позволить, поэтому чаще приобретаются электроорганы.

Кроме того, за традиционным органом необходим серьезный уход. Нужен отдельный специалист, органный мастер, который будет его настраивать, следить за ним, потому что это очень капризный инструмент.

– Где Вам больше нравится выступать? На сцене или в храме? Есть принципиальное различие?

– Так невозможно сказать, мне нравится и там, и там. Везде есть свои плюсы. Конечно, храм – это всегда особая атмосфера, особые чувства, прекрасная акустика. Особое ощущение, когда ты не перед слушателями, на балконе, взгляды людей можно только чувствовать.

– Как бы Вы оценили сургутскую публику? Чем она уступает или, наоборот, в чем она лучше другой?

– Сургутская публика, как оказалось, очень любит орган. Вроде бы холодный город, но есть у нас такой слоган, «Теплый Сургут», и здесь это очень сильно работает. Органов в Сургуте, кстати говоря, много, по сравнению с другими городами – и в училище есть небольшой духовой орган, в школах искусств, но там не проводятся концерты. И, может быть, хорошо: для меня счастье играть в этом храме.

Следующий концерт «Ave Maria» пройдет в стенах католического храма 10 октября. Следите за информацией в нашей афише и в официальном сообществе в Инстаграме @organ.surgut