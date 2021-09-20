Кандидат в депутаты думы Сургута Эдуард Иваницкий о вероятном проигрыше электромонтеру из «Северавтодора»

Окончательные итоги выборов в думу Сургута еще не озвучены, но предварительно уже известно, что «Единая Россия» может недосчитаться шести мандатов в думе Сургута. Так, журналист Эдуард Иваницкий в своем округе проиграл электромонтеру из «Северавтодора» Вадиму Майорову (ЛДПР).

О первых впечатлениях от вероятного проигрыша – в блиц-интервью Эдуарда Иваницкого siapress.ru.

- Мои впечатления очень точно отразили мои друзья, которые позвонили с одной единственной фразой: «Поздравляем тебя с освобождением. Наконец-то займешься то, чем должен заниматься любой журналист – журналистикой, и принесешь еще больше пользы этому городу».

Результаты еще не окончательные, но, я думаю, что они отражают настроение тех людей, которые живут на моем избирательном округе. У меня, если честно, чувство облегчения – там настолько проблемный округ, столько вопросов надо решать. Как их будет решать электромонтер из Северавтодора, для меня загадка.

Но я думаю, что так народ сказал своё «фи» власти. Сюрпризы есть и на других округах. Но где-то и оппозиционеры молодцы, смогли организоваться и привлечь своих сторонников, привести на выборы.

Такие результаты выборов я воспринимаю, как «купил билет, но назло кондуктору пойду пешком». «Фи» то сказали, а дальше? А проблемы кто будет решать? Из всех выигравших оппозиционеров не вызывает у меня вопросов Евгений Барсов, потому что он человек ресурсный, опытный политик и управленец, знает проблемы и знает, как их решать. А все остальные, если учитывать их должности, опыт, попали в думу на волне протестных настроений. Они сами то психологически и ресурсно готовы решать городские проблемы? Это большой вопрос.

Но так как их всего несколько человек, основное ядро в думе все-таки мыслящие, с жизненным и управленческим опытом люди, я думаю, что ничего страшного и катастрофического для города не произошло. Все сохраниться в том балансе и равновесии, в котором оно должно быть для того, чтобы город не трясло, не лихорадило. Все будет нормально – для города.

Для тех округов, где победили никому неизвестные персонажи, тут, конечно, все будет зависеть от людей. Жизнь покажет, насколько это «фи» было оправдано в долгосрочной перспективе.

А я, как журналист, за этим буду наблюдать особенно пристально и уж точно не пропущу. Город обо мне в скором времени снова услышит.

- То есть разочарования нет вообще?

- Абсолютно! У меня и больших иллюзий не было. Мне кажется, я, находясь в думе, все равно больше пользы приносил, как журналист, освещая те или иные проблемы. Доступ к информации я понял, как получать. То, что меньше будет общественной нагрузки – только развязывает мне руки и освобождает энергию для моей текущей деятельности. Мне есть чем заниматься, есть свой проект. Журналистика оставляет меня в публичном поле освещать городские проблемы так, как я считаю нужным. Более того, это освобождает меня во многом.

- Но раз был готов к поражению, зачем шел на выборы?

- Вопрос немного неправильно сформулирован. Я подхожу к этому процессу рационально – с точки зрения логики и разума, без эмоций. Поэтому у меня нет уязвленного самолюбия. Для многих кандидатов попадание в думу – это некая общественная трибуна, самоопределение, повышение самооценки. У меня все это в силу моей публичности и медийности – пройденный этап.

Я очень благодарен опыту в думе, потому что я посмотрел, как работает власть, на взаимодействие разных ветвей власти изнутри. Этот опыт пригодится мне в будущем.

А все остальные мотивации мне не нужны. Потому что сегодня популярный блогер влиятельнее большинства депутатов. Поэтому, с этой точки зрения, не понятно, приобрел я или потерял. Для себя я вижу, что точно приобрел. Надеюсь, жители города в обозримом будущем получат еще одно сургутское медийное лицо, которое будет интересно рассказывать о политике, общественных процессах, городских проблемах со своего уровня понимания. У меня руки чешутся начать эту работу.

Депутатство – это нелегкий черствый хлеб, в большинстве своем – неблагодарный труд, даже со стороны людей, которым ты оказал помощь. И это совсем не то, о чем думают те кандидаты, которые попадут в думу впервые.