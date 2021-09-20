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​Эдуард Иваницкий: Меня поздравляют с освобождением

Кандидат в депутаты думы Сургута Эдуард Иваницкий о вероятном проигрыше электромонтеру из «Северавтодора»

​Эдуард Иваницкий: Меня поздравляют с освобождением
Фото: siapress.ru

Окончательные итоги выборов в думу Сургута еще не озвучены, но предварительно уже известно, что «Единая Россия» может недосчитаться шести мандатов в думе Сургута. Так, журналист Эдуард Иваницкий в своем округе проиграл электромонтеру из «Северавтодора» Вадиму Майорову (ЛДПР).

О первых впечатлениях от вероятного проигрыша – в блиц-интервью Эдуарда Иваницкого siapress.ru.

- Мои впечатления очень точно отразили мои друзья, которые позвонили с одной единственной фразой: «Поздравляем тебя с освобождением. Наконец-то займешься то, чем должен заниматься любой журналист – журналистикой, и принесешь еще больше пользы этому городу».

Результаты еще не окончательные, но, я думаю, что они отражают настроение тех людей, которые живут на моем избирательном округе. У меня, если честно, чувство облегчения – там настолько проблемный округ, столько вопросов надо решать. Как их будет решать электромонтер из Северавтодора, для меня загадка.

Но я думаю, что так народ сказал своё «фи» власти. Сюрпризы есть и на других округах. Но где-то и оппозиционеры молодцы, смогли организоваться и привлечь своих сторонников, привести на выборы.

Такие результаты выборов я воспринимаю, как «купил билет, но назло кондуктору пойду пешком». «Фи» то сказали, а дальше? А проблемы кто будет решать? Из всех выигравших оппозиционеров не вызывает у меня вопросов Евгений Барсов, потому что он человек ресурсный, опытный политик и управленец, знает проблемы и знает, как их решать. А все остальные, если учитывать их должности, опыт, попали в думу на волне протестных настроений. Они сами то психологически и ресурсно готовы решать городские проблемы? Это большой вопрос.

Но так как их всего несколько человек, основное ядро в думе все-таки мыслящие, с жизненным и управленческим опытом люди, я думаю, что ничего страшного и катастрофического для города не произошло. Все сохраниться в том балансе и равновесии, в котором оно должно быть для того, чтобы город не трясло, не лихорадило. Все будет нормально – для города.

Для тех округов, где победили никому неизвестные персонажи, тут, конечно, все будет зависеть от людей. Жизнь покажет, насколько это «фи» было оправдано в долгосрочной перспективе.

А я, как журналист, за этим буду наблюдать особенно пристально и уж точно не пропущу. Город обо мне в скором времени снова услышит.

- То есть разочарования нет вообще?

- Абсолютно! У меня и больших иллюзий не было. Мне кажется, я, находясь в думе, все равно больше пользы приносил, как журналист, освещая те или иные проблемы. Доступ к информации я понял, как получать. То, что меньше будет общественной нагрузки – только развязывает мне руки и освобождает энергию для моей текущей деятельности. Мне есть чем заниматься, есть свой проект. Журналистика оставляет меня в публичном поле освещать городские проблемы так, как я считаю нужным. Более того, это освобождает меня во многом.

- Но раз был готов к поражению, зачем шел на выборы?

- Вопрос немного неправильно сформулирован. Я подхожу к этому процессу рационально – с точки зрения логики и разума, без эмоций. Поэтому у меня нет уязвленного самолюбия. Для многих кандидатов попадание в думу – это некая общественная трибуна, самоопределение, повышение самооценки. У меня все это в силу моей публичности и медийности – пройденный этап.

Я очень благодарен опыту в думе, потому что я посмотрел, как работает власть, на взаимодействие разных ветвей власти изнутри. Этот опыт пригодится мне в будущем.

А все остальные мотивации мне не нужны. Потому что сегодня популярный блогер влиятельнее большинства депутатов. Поэтому, с этой точки зрения, не понятно, приобрел я или потерял. Для себя я вижу, что точно приобрел. Надеюсь, жители города в обозримом будущем получат еще одно сургутское медийное лицо, которое будет интересно рассказывать о политике, общественных процессах, городских проблемах со своего уровня понимания. У меня руки чешутся начать эту работу.

Депутатство – это нелегкий черствый хлеб, в большинстве своем – неблагодарный труд, даже со стороны людей, которым ты оказал помощь. И это совсем не то, о чем думают те кандидаты, которые попадут в думу впервые.


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Сегодня в 14:16, просмотров: 553, комментариев: 9
Комментарии:
Flyer
не нравится
Сегодня в 14:28
Самооценка жесть как завышена.
При этом сам себе противоречит:
электромонтер не решит, а журналист решал проблемы, да?
И много решил?
Освобождение прям, будто в гордуме реально работают: так, собираются периодически И НИЧЕГО не решают.
Ingvar
не нравится
Сегодня в 14:30
Вот же редиска. Возомнил себя решальщиком думающим. Прошло твое время, ничего ты не решил и больше никогда не решишь, Эдуард.
Местный
не нравится
Сегодня в 14:30
Джанго Освобождённый)
Ananas
не нравится
Сегодня в 14:36
Проблемы администрация должна решать, а не депутаты.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:58
Если бы в представительном органе города было бы, по Уставу допустим 200-250 депутатов (а такое было когда то: на 250 тысяч жителей было 200 депутатов Сургутского городского Совета), то там можно было бы представить всех: от электромонтёра до топ-менеджера. Но, когда городская Дума состоит из 25 депутатов, то критерий по профессиональному представительству, как и по партийному представительству, не подходит. Здесь нужно личность, нужна компетентность и знание города. Здесь каждый депутат на вес золота, в плане работы органа. Что такое партийное представительство в городской Думе? И зачем оно? Что члены ЕР знают лучше, как убирать мусор или чистить снег нежели, чем член ЛДПР, СР или КПРФ. Тут и так все ясно и без партии, «круглое кати, плоское тащи». Тут более подходит принцип: «коммунисты вперёд». Поэтому не попадание в Думу Эдуарда Иваницкого, я считаю большей потерей для нового состава Думы. Хотя бы потому, что он журналист и публичный человек. Хотя потому, что он в уже поработал и есть планы, продолжить начатое, то есть из банального принципа преемственности в Думе. Ведь, что получается? Приходит новый человек, хоть самый умный «семи пядей в лбу», но далеких от городских дел. Даже на обычной работе в корпорации, на узком участке работы, дают время освоится и показать себя в деле , дают испытательный срок. Не справился, до свидания. Здесь представитель в Думе сразу должен занимается вопросами городского самоуправления самого крупного города Югры. И не только крупного по населению, но третьего по внутреннему региональному продукте (ВРП) в РФ. Это накладывает повышенные требования к компетентности депутатов Думы. Кстати, название представительного органа «Дума» отдаёт архаичностью. Ну, что такое «Дума»? Ну была боярская Дума. Ну была недолго, всего 12 лет царская либеральная Дума, которая развалила Российскую империю.А в остальное же время были Совет, которые много сделали для города. Был более семидесяти лет Сургутский городской Совет народных депутатов (депутатов трудящихся). В ряде регионов они, Советы, сохранились, к примеру в том же Новокузнецке. Вот на днях выбирали в ЕДГ 36 депутатов в городской Совет народных депутатов. В Украине название Советы сохранилось в законодательных и представительных органов власти, как городские и областные Советы. Для «Думы» ключевое слово-«думать». Для «Советов»-ключевое «советоваться». Советоваться с жителями прежде чем выносить решение. И это правильно и для Думы, и до Советов.
Поэтому при такой малочисленности состава городской Думы, как мне кажется, там должны быть не партийцы, а профессионалы, аналитики и эксперты.
тоже мимо проходил
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Сегодня в 16:07
Это только начало, Эдуард. Дальше - больше.
Komdeg
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Сегодня в 16:20
кто это?
Районный критик
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Сегодня в 16:20
с облегчением ага
Будулай Алмазов
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Сегодня в 16:39
Пролет Эдварда- это реальная оценка его деятельности. И что-то модно стало вылетать со словами "буду еще больше пользы приносить". Шувалов так-же отваливал. Уж ты такой медийно известный и говорливый столько принес пользы, что уделал тебя никому не известный элктромонтер.
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