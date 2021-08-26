16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7428   EUR  86,5814  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Анастасия Гонтарь — о победе на Паралимпиаде: «В тот момент думала, что вторая. А смотрю – первая!»

Интервью с чемпионкой Паралимпиады Анастасией Гонтарь

​Анастасия Гонтарь — о победе на Паралимпиаде: «В тот момент думала, что вторая. А смотрю – первая!»
Фото из архива Анастасии Гонтарь

Студентка третьего курса Медицинского института Сургутского госуниверситета Анастасия Гонтарь – чемпионка XVI Паралимпийских игр в Токио,завоевавшая золотую медаль в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10, рассказала о победном заплыве и своих эмоциях, которые переполняют ее сейчас.

– Анастасия, поделись, как шла к победе? Какие эмоции испытываешь сейчас?

– Для меня это путь длиною в жизнь. До последнего не верила, что нахожусь на Паралимпийских играх. Осознала это, когда проплыла в предварительном заплыве и показала лучшее время. Я удивилась – это было мое самое-самое лучшее время, боялась его не повторить в финале, я не знаю, как это сделала, потому что по ощущениям плылось очень легко, я не чувствовала, что плыву очень быстро. Когда выступила в полуфинале и готовилась к финалу, мне было очень страшно, очень переживала. В предварительных заплывах я была первая, меня там некоторые уже заранее поздравляли, — я-то понимала, что это еще не все, самая серьезная борьба развернется именно сейчас, в финале. Я знала, что нидерландка прибавит, потому что ее лучшее время под рекорд мира.

Когда мы вышли на заплыв, естественно, все нервничали. Соперницы не знали, кто я такая, на что способна, я нервничала, потому что знала, на что способны они. И понимала, что сейчас будет сильнейшая борьба. Когда вышла на старт, просто делала свою работу. Я плыла и видела обеих своих соперниц, наблюдала, что соперница из Нидерландов немножко впереди меня и на последних десяти метрах, проговаривая мысленно, что никогда не прощу себе, если проиграю то касание, поднажала, задержала дыхание и коснулась бортика. В тот момент думала, что вторая, поэтому у меня было такое удивление. А смотрю – первая! Я была как в тумане. Это будто не со мной происходило.

Какая атмосфера царила после победного заплыва в Aquatics Centre?

– После награждения меня окружили журналисты-иностранцы, потом был допинг-контроль. Тренер, который меня тренировал на сборах и был прикреплен за мной – Сергей Викторович Трухачев, тоже плакал от радости. Меня поздравили президент России Владимир Путин, исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Андрей Александрович Строкин, мой тренер высшей квалификационной категории – Сергей Николаевич Граматикополо. Это была такая атмосфера! Все болели за меня и искренне радовались моей победе.

– Кто из СурГУ тебя поздравил?

– Меня поздравили многие! Ректор Сергей Михайлович Косенок, студенты и преподаватели из Медицинского института и, конечно, моя группа 501-94 Б. Я была очень счастлива, мне было приятно, что в этот день весь СурГУ болел за меня! Это невероятные эмоции!

– Какие планы на будущее?

– Впереди у меня еще четыре дистанции, готовлюсь к ним. Хочу отдохнуть, потому как работаю на износ. Выступала с травмой плеча. У меня уже 1,5 месяца проблемы с плечом, я на компрессах. Думаю, я просто устала, нужен отдых для восстановления сил. К сожалению, месяц учебы пропущу. Понимаю, что придется догонять, но я справлюсь, без высшего образования в наше время нельзя.

– В Токио еще один студент СурГУ – Дмитрий Душкин будет бороться за медали в легкой атлетике, поддерживаете друг друга?

– Да, конечно! Мы с ним каждый день встречаемся в столовой.

– Что пожелаешь Дмитрию перед стартом, который состоится 29 августа?

– Сделать все, что в его силах. Но в любом случае – он уже герой, раз оказался здесь, несмотря на все трудности!

– Какой совет дашь студентам СурГУ?

– Никогда не сдаваться! Не бывает нерешаемых ситуаций, все в ваших руках. Per aspera ad astra! Через тернии к звездам!


нравится (6) не нравится (0)
Сегодня в 12:06, просмотров: 230, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 2952
  2. Беременную сургутянку с COVID-19 не успели спасти врачи 2399
  3. В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой 1892
  4. ​Анастасия Гонтарь привезет в Сургут олимпийское «золото» 1558
  5. ​Подозреваемый в убийстве тюменской девочки Насти Муравьевой оказался сургутянином 1504
  6. В Сургуте растет число больных коронавирусом детей 1072
  7. ​Александр Моор: Вакцинация стала неотъемлемой частью честного отношения учителя к своему профессиональному долгу 1000
  8. Ханты-Мансийск опять остался без Кубка мира по лыжероллерам 937
  9. ​В Нефтеюганске сносят балки и строят новые районы 923
  10. ​В Тюменской области продлили ковид-ограничения 917
  1. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 6961
  2. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 6920
  3. ​Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова: «Мы столкнулись с тем, что мы все обо всем знаем, но ничего нигде не организовано…» // СТЕНОГРАММА 5905
  4. ​Закопать нельзя украсить: что не так с некрасивой трубой в Сургуте 5792
  5. «Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду» // СТРИМ, СТЕНОГРАММА 5718
  6. ​За покупками только в масках: рейды в ТЦ Нижневартовска будут проходить чаще 4735
  7. ​Простите, что обидела 4728
  8. Гендиректор Сургутского мясокомбината Алексей Сливин умер 4706
  9. «Маски, я думаю, пришли в нашу жизнь надолго…» 4584
  10. ​Девятилетнюю Настю Муравьеву из Тюмени нашли мертвой 4417
  1. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 12913
  2. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 12205
  3. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 12071
  4. ​«Вершина» должна быть наша! 11594
  5. В Нефтеюганске собака провалилась в открытый люк: ее доставала бригада слесарей 11167
  6. ​В сауне Нефтеюганска произошел крупный пожар 10650
  7. Югорчанин подделал 40 ПЦР-тестов для своих работников 10586
  8. ​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео 10500
  9. ​Пытался ударить и натравить собаку: нефтеюганец пойдет под суд за нападение на полицейского 10454
  10. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 10454

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика