Интервью с чемпионкой Паралимпиады Анастасией Гонтарь

Студентка третьего курса Медицинского института Сургутского госуниверситета Анастасия Гонтарь – чемпионка XVI Паралимпийских игр в Токио,завоевавшая золотую медаль в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10, рассказала о победном заплыве и своих эмоциях, которые переполняют ее сейчас.

– Анастасия, поделись, как шла к победе? Какие эмоции испытываешь сейчас?

– Для меня это путь длиною в жизнь. До последнего не верила, что нахожусь на Паралимпийских играх. Осознала это, когда проплыла в предварительном заплыве и показала лучшее время. Я удивилась – это было мое самое-самое лучшее время, боялась его не повторить в финале, я не знаю, как это сделала, потому что по ощущениям плылось очень легко, я не чувствовала, что плыву очень быстро. Когда выступила в полуфинале и готовилась к финалу, мне было очень страшно, очень переживала. В предварительных заплывах я была первая, меня там некоторые уже заранее поздравляли, — я-то понимала, что это еще не все, самая серьезная борьба развернется именно сейчас, в финале. Я знала, что нидерландка прибавит, потому что ее лучшее время под рекорд мира.

Когда мы вышли на заплыв, естественно, все нервничали. Соперницы не знали, кто я такая, на что способна, я нервничала, потому что знала, на что способны они. И понимала, что сейчас будет сильнейшая борьба. Когда вышла на старт, просто делала свою работу. Я плыла и видела обеих своих соперниц, наблюдала, что соперница из Нидерландов немножко впереди меня и на последних десяти метрах, проговаривая мысленно, что никогда не прощу себе, если проиграю то касание, поднажала, задержала дыхание и коснулась бортика. В тот момент думала, что вторая, поэтому у меня было такое удивление. А смотрю – первая! Я была как в тумане. Это будто не со мной происходило.

– Какая атмосфера царила после победного заплыва в Aquatics Centre?

– После награждения меня окружили журналисты-иностранцы, потом был допинг-контроль. Тренер, который меня тренировал на сборах и был прикреплен за мной – Сергей Викторович Трухачев, тоже плакал от радости. Меня поздравили президент России Владимир Путин, исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Андрей Александрович Строкин, мой тренер высшей квалификационной категории – Сергей Николаевич Граматикополо. Это была такая атмосфера! Все болели за меня и искренне радовались моей победе.

– Кто из СурГУ тебя поздравил?

– Меня поздравили многие! Ректор Сергей Михайлович Косенок, студенты и преподаватели из Медицинского института и, конечно, моя группа 501-94 Б. Я была очень счастлива, мне было приятно, что в этот день весь СурГУ болел за меня! Это невероятные эмоции!

– Какие планы на будущее?

– Впереди у меня еще четыре дистанции, готовлюсь к ним. Хочу отдохнуть, потому как работаю на износ. Выступала с травмой плеча. У меня уже 1,5 месяца проблемы с плечом, я на компрессах. Думаю, я просто устала, нужен отдых для восстановления сил. К сожалению, месяц учебы пропущу. Понимаю, что придется догонять, но я справлюсь, без высшего образования в наше время нельзя.

– В Токио еще один студент СурГУ – Дмитрий Душкин будет бороться за медали в легкой атлетике, поддерживаете друг друга?

– Да, конечно! Мы с ним каждый день встречаемся в столовой.

– Что пожелаешь Дмитрию перед стартом, который состоится 29 августа?

– Сделать все, что в его силах. Но в любом случае – он уже герой, раз оказался здесь, несмотря на все трудности!

– Какой совет дашь студентам СурГУ?

– Никогда не сдаваться! Не бывает нерешаемых ситуаций, все в ваших руках. Per aspera ad astra! Через тернии к звездам!