Интервью с представителем поискового отряда «ЛизаАлерт» о пропаже детей и том, как предотвратить трагедию

Трагедия, произошедшая накануне в Тюмени, не оставила равнодушным никого: родителям страшно оставлять детей на улице без присмотра, отпускать их в гости или погулять. К сожалению, не у каждой семьи есть возможность быть с ребенком везде, особенно во время учебного года, когда ученику приходится добираться до школы самостоятельно. Корреспондент siapress.ru побеседовал с координатором поисков добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Натальей Горовцовой. Она рассказала, как предотвратить пропажу ребенка и что делать, если вы попали в такую ситуацию.

– Как часто в Югре пропадают дети?

– За семь с половиной месяцев этого года к нам на горячую линию поступило 17 заявок на поиск пропавших детей. Все дети найдены живыми. На данный момент у нас нет не закрытых поисков несовершеннолетних. Не буду оценивать, много это или мало, однако в сравнении с цифрами других регионов России – это небольшое количество заявок.

Например, по Свердловской области за 2021 год к нам поступило 97 заявок на поиск пропавших детей, в ЯНАО – 13. В Тюмени таких заявок 39, а вот по Новосибирской области за этот год 157 заявок. Тут я замечу, что мы («ЛизаАлерт») можем говорить только о своей статистике, о тех сигналах, которые поступают именно к нам на горячую линию. Реальные цифры могут быть другими. И они скорее всего другие, так как не все родители могут не знать о нашей горячей линии, могут вообще не понимать, куда обращаться в случае пропажи ребенка.

– По вашему опыту, по какой причине чаще всего ребенок не возвращается домой?

– Причины бывают самые разные. Самая лучшая и самая любимая нами причина – заигрался где-то. Это самый частый и безобидный сценарий. Дети могут заблудиться даже в городе. Там появляются новые районы, и в иногда них могут потеряться даже взрослые. Но, к сожалению, происходят несчастные случаи, особенно в летний период, и самое страшное – криминальные случаи. Так же одна из причин пропажи детей – это сознательный уход из дома, мы такую категорию поисков называем «бегунками», но это дети уже старше 12 лет.

– Бытует мнение, что необходимо выждать три дня прежде чем обращаться за помощью. Когда на самом деле стоит обращаться в полицию и к волонтерам-поисковикам?

– Если вы знаете, что ребенку идти от школы до дома 30 минут, то спустя 60 минут можно начинать искать. Писать и звонить всем. Не надо думать, что это неудобно. Потом вы всем позвоните и поблагодарите за беспокойство. Правила «трех суток» в полиции не существует.Обращайтесь в полицию сразу, не тяните время. Звоните на горячую линию «ЛизаАлерт» и подключайте всех и другие отряды, и друзей, и знакомых. Чем больше людей будет знать, что у вас пропал ребенок, тем быстрее начнется его поиск и он увенчается успехом.

Важно действовать быстро, потому что при «злом» похищении в 75% случаев дети погибают в течение первых трех часов. Если вы начнете поиск ребенка незамедлительно, свидетели еще не уйдут далеко, они будут помнить разные мелочи, собака может взять след и записи на камерах еще будут свежие.

– Какие работы проводят волонтеры-поисковики для того, чтобы найти пропавшего?

– Для каждой категории поиска у нас применяются разные методики. Но смотреть если по действиям, то алгоритмы примерно одинаковые. Когда приходит заявка на поиск, её принимают в работу операторы горячей линии и передают инфогруппе, которая под контролем оперативного дежурного производит первичный сбор информации, ищет информационного координатора (инфорга), совместно с группой производит обзвон больниц, бюро регистрации несчастных случаев, справки скорой помощи.

Поиск может быть:

1) активным (по горячим следам, с выездом поисковиков и организацией штаба на месте пропажи),

2) инфопоиском (поиск человека путем распространения ориентировок, прозвонов больниц и т. д.) или инфопоиском с автономными задачами (инфопоиск плюс проверка свидетельств, расклейка ориентировок и т. д.). Инфопоиск есть всегда, активный выезд – только в случае, если инфорг предполагает, что человек может быть найден на месте пропажи.

При принятии решения об активном поиске инфорг ищет координатора. Координатор является главным ответственным за активную часть поиска, он выезжает непосредственно на место пропажи человека, проводит опрос заявителей и на основании имеющихся вводных определяет стратегию и территорию поиска, совместно с инфоргом принимает решение о необходимости привлечения внутренних ресурсов (группа БПЛА, конное направление и т. д.) и внешних (ВПСО «Ангел», группа «Добротворецъ», СМИ, частные пилоты и т.д.). Инфорг объявляет выезд, размещает информацию о нем на форуме отряда lizaalert.org и в социальных сетях, подготавливает ориентировки, заказывает карты места поиска, совместно с координатором принимает решение о распространении ориентировок.

Далее на место поиска собираются поисковики, сообщая инфоргу о том, когда и каком составе они выезжают, могут ли забрать по дороге оборудование или пеших поисковиков. По приезде регистратор фиксирует их прибытие, делит на группы (пешие - “лисы”, на транспорте - “ветер”), выдаёт оборудование (компасы, фонари, рации, навигаторы, дополнительные аккумуляторы), назначает старших групп. Старшие поисковых групп отвечают за выполнение группой полученной задачи и за безопасность членов группы. Поиск в городе ведётся путём патрулирования, опроса, расклейки ориентировок, поподъездного обхода домов, прочёсом района и т. д. Поиск в природной среде ведётся на отклик и прочёсом, а также с применением специальной техники и привлечением авиации, водолазов, с участием кинологов и конников, по решению координатора и т. д.

После выполнения задачи поисковики возвращаются в штаб (в радиосвязи – «заря»), сгружают информацию с навигаторов в штабной компьютер координатора, благодаря чему он видит, как часть территории уже прочёсана или проработана на отклик. Уезжая, поисковики сдают оборудование, а по приезде домой или на работу сообщают об этом инфоргу.

При необходимости координатор при участии инфорга привлекает к поиску беспилотники, кинологическое, конное направления отряда, «Лес на связи». Освещением поиска и подготовкой информации для СМИ занимаются представители пресс-службы, дистанционно или с места поисков. При необходимости (работа в заброшенных зданиях, работа с асоциальными и потенциально опасными категориями населения и так далее) координатор может принять решение о вызове дежурной «двойки» группы специального назначения. Он также может инициировать привлечение к поиску добровольцев-водолазов (водолазная группа «Добротворецъ») и добровольцев-пилотов (ВПСО «Ангел»).

Координатор принимает решение об остановке и продолжении поиска, о перемещении штаба и – совместно с инфоргом – о переводе поиска из активной фазы в инфопоиск. Координатор поддерживает контакт со службами и другими добровольческими организаторами. Координатор находится в постоянном взаимодействии с инфоргом поиска.

– Предлагают ли горожане свою помощь в поисках? А другие поисковые отряды?

– На каждый поиск мы стараемся привлекать как можно больше людей. Только наших отрядных сил никогда не хватит. Поэтому мы всегда рады, когда к поискам подключаются родственники и знакомые пропавшего. На наших ориентировках всегда есть надпись: нужна помощь добровольцев. Мы всегда призываем помогать обычных горожан, и они откликаются и помогают. Надо сказать, в Югре очень отзывчивые люди. Мы взаимодействуем и сотрудничаем со всеми службами, если на поисках мы пересекаемся с другими поисковыми отрядами, также выстраиваем взаимодействие и обмен информацией. Это важно, чем больше людей, тем успешнее поиск пропавшего человека. У нас два главных ресурса – время и люди. Чем быстрее к нам обратятся за помощью, чем больше людей будет на поиске, тем быстрее и успешнее закончится поисково-спасательная операция.

– Можно ли как-то предотвратить пропажу ребенка?

– До 10-летнего возраста лучше не отпускать ребенка одного.

— С незнакомыми ребенок никуда никогда не должен уходить.

— Важно научить ребенка говорить «нет». Даже пожилым. Это довольно жестокое правило с точки зрения морали, идет вразрез с общечеловеческим «старикам надо помогать». Но этот постулат выведен после очень страшной истории, закончившейся детскими похоронами. Запретите доносить вещи «незнакомой бабушке» до квартиры – только до подъезда. Есть спасительная фраза: «А мне дальше мама ходить не разрешает».

– Научите ребенка тому, что он категорически НЕ должен слушаться чужих взрослых. Объясните, что взрослый не обратится за помощью к ребенку. Любая просьба о помощи от незнакомого ребёнка, которая заставит ребёнка уйти с его маршрута – табу.

— Объясните, что незнакомые старики – это не те люди, кто поможет. Они могут страдать деменцией. Пример: старушка три дня держала потерявшегося мальчика у себя дома.

— Детей ради выкупа часто воруют знакомые — друзья, бывшие компаньоны, дальние родственники. Ребенку надо запретить уходить куда-либо без близких родственников, даже с друзьями родителей. При попытке увести - кричать, визжать, упираться. Дети считают, что все преступники ходят в темных очках, в шляпе и в плаще, и голос у них грубый. Но на самом деле это не так. Нужно донести до детей, что преступники выглядят безобидно. Это может быть и хрупкая блондинка с голубыми глазами.

— Разработать безопасный маршрут для ребенка от дома до школы. Пусть он будет занимать больше времени. Когда ребёнок начинает ходить один, пройти с ним по маршруту, обсудить, какие есть опасности, обсудить короткие маршруты и то, почему они плохи.

– Если ребенок звонит и просит встретить, НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕ. Возможно, ребенок чувствует опасность от окружающих. Пример: девушка заметила, что ее преследуют, позвонила отцу с просьбой встретить (что было необычно). Отец встретил, преследователь удалился.

– Не отправлять детей одних вечером. Пример: девочка Ариша принесла домой котенка. У мамы аллергия, заставила девочку отнести котенка обратно, несмотря на просьбы отложить до утра, так как время позднее. Мама заставила, девочка ушла и больше не вернулась. Поиск закончился трагично.

Несмотря на то, что родители объясняют, что нельзя уходить с незнакомцами, из 50 детей только 1 не пошел во время проверки. Правила нужно постоянно напоминать и проигрывать ситуации.

– Научите ребенка различать своих и чужих и понимать, кто какими правами в отношении него обладает.

– Научите ребенка доверять своей интуиции. Иногда он не может объяснить, что ему не нравится в ситуации. Например, просто еще не понимает, почему взрослый человек трогает его в автобусе за разные места, но он должен осознавать, что любую неприятную для него ситуацию он должен прекратить.

– Научите ребенка тому, что правила безопасности – самые важные, и за их несоблюдение вы будете спрашивать строже всего.

– Научите ребенка простым фразам, которые помогут ему выйти из ситуации с незнакомым человеком, который просит о помощи: «Мне мама не разрешает разговаривать с незнакомыми», «Извините, я спешу», «Я не могу».

Что обязательно нужно сделать всем родителям:

— Заставить выучить ребенка номера телефонов родителей. Наклейте на одежду стикеры с номерами, разложите записки по карманам ребенка.

— Одевать ребенка ярко и контрастно. Мониторы, на которые транслируют записи с камер – черно-белые.

— Делать фото ребенка в верхней одежде перед выходом. У вас всегда под рукой будет актуальное фото.

— Донести до ребенка, что единственная машина, в которую он может сесть – это машина родителей. В остальные – только с вашего личного разрешения, в том числе в машины друзей родителей.

– Если есть возможность, купите ребенку «умные» часы с функцией GPS. У нас не было заявок на поиск пропавших детей с GPS-часами. Это, конечно, не панацея, но они позволяют оперативно установить местонахождение вашего ребенка. Часы отображают очное местонахождение, вектор и скорость передвижения. Трекер выглядит как часы или брелок, и не вызовет подозрения у ребенка или преступника. Поисковики «ЛизаАлерт» не искали детей с часами с GPS-трекером – родители быстро находят без нас, давая отбой вызову на «горячую линию».

– Когда ребенок нашелся, не надо на него кричать. Спокойно объясняем, что мы волновались.

– Каковы должны быть первые действия человека, ребенок которого потерялся?

1. Составьте подробное описание одежды, обуви и личных вещей ребенка в момент исчезновения. Включите в описание предметы и характерные манеры. Найдите последнюю фотографию и незамедлительно подавайте заявление в ближайшее к вам отделение полиции. Знайте, если у вас его не принимают, это нарушение закона – заявление обязаны принять сразу. Обязательно требуйте регистрации заявления; узнайте его регистрационный номер и ФИО принявшего сотрудника.

Помните, звонок в 112 – это уже заявление о пропаже, которое принято и зафиксировано. История про три дня – миф. Такого постановления не существует. Заявление о пропаже человека может подать ЛЮБОЕ лицо, в ЛЮБОМ отделении полиции. Заявление о пропаже ОБЯЗАНЫ принять сразу.

2. Позвоните на горячую линию «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52. Телефон горячей линии работает круглосуточно, вызов бесплатный из любой точки России. На линии одновременно работают три оператора, на ваш звонок обязательно ответят. Оператор горячей линии задаст несколько основных вопросов и передаст заявку в нужный регион тем, кто будет ей заниматься. После заявки на горячую линию с вами свяжутся для уточнения деталей. Пожалуйста, давайте достоверную информацию! Важны любые обстоятельства и подробности. Наши добровольцы задают вопросы для создания максимально полного представления о пропавшем и об обстоятельствах его исчезновения. Вопросы, которые задают наши добровольцы, – это не проявление праздного любопытства, даже если они вам кажутся слишком странными. Личная информация о пропавшем конфиденциальна, и доступ к ней есть у строго ограниченного числа лиц. Мы никогда не выдаем подробности частной жизни тех, кого ищем, третьим лицам или СМИ. Поэтому, пожалуйста, не рисуйте улучшенный портрет семьи! Не скрывайте то, что с вашей точки зрения, не красит вашего ребенка: плохие отношения с близкими, то, что вы побили ребенка за проступок и так далее. Для нас это просто необходимая для эффективного поиска информация, без какой-либо моральной расцветки.

3. Обзвоните родственников, друзей и знакомых пропавшего. Если пропал ребенок, это должно быть первым действием: звоните друзьям, одноклассникам, учителям, родителям одноклассников, авторитетным для него взрослым (например, любимому тренеру), бывшим мужьям и женам, бабушкам и дедушкам – и не забудьте, когда он найдется, снова всех обзвонить по списку, поблагодарить за помощь и извиниться за беспокойство, но когда ребенок пропал, не думайте о том, что это неловко, что о вас подумают и так далее – звоните!

4. Если у ребенка есть мобильный телефон, номер которого оформлен на вас, запросите у сотового оператора распечатку последних звонков.

5. Обзвоните всех, кто может знать о местонахождении ребенка. Будьте особенно внимательны к тем, кто видел его незадолго до исчезновения. Спрашивайте малейшие детали – что говорил ребенок, в каком был настроении. Записывайте все.

6. Подключите к поискам как можно больше людей, в особенности тех, кто знает пропавшего в лицо: родственников, знакомых, друзей, коллег, соседей. Под руководством опытного поисковика эти люди могут сыграть решающую роль в поиске вашего ребенка. Ваши родные и близкие – самые мотивированные участники поиска.

5. Помощь близких будет вам просто необходима, потому что один человек должен остаться дома на случай, если ребенок вернется, другой может отправиться по маршруту, по которому пропавший должен был ехать или идти домой, третий – лично поехать в школу или к друзьям и так далее.

6. Когда ваши родные, знакомые, коллеги и соседи узнают о том, что в вашей семье пропал человек – а особенно если начат поиск с распространением ориентировок, - вы услышите от них миллион советов. Мы рекомендуем, если у вас есть предположение, что совет дельный, обсудить его с полицией или координатором «ЛизаАлерт», который ведёт поиск. Если вы отслеживаете социальные сети, не вступайте в переписку в комментариях, а лучше не читайте их – пусть это делают информационные координаторы поиска, потому что «диванные эксперты» часто, не вставая с места, «могут» сказать, где ваш пропавший, и, ничего не зная, заклеймить всех его родных и близких. Обычно в таких ситуациях активизируются экстрасенсы (у нас нет ни одного достоверного случая, когда они смогли бы верно указать местонахождение человека), мошенники, которые готовы рассказать, где пропавший, за определённую сумму, и скучающие любители подробностей. К сожалению, все они не помогут поиску, а ваши душевные силы потратят.

7. Не размещайте ориентировки без согласования с полицией и «ЛизаАлерт»: могут быть причины, по которым мы и полиция решили не распространять ориентировки – например, если мы ищем убежавшего из дома подростка и предполагаем, что он находится в своём районе – расклеенные по кварталу или развешенные в соцсетях ориентировки могут его напугать и выгнать из района. И тогда поиск затянется.

8. Не размещайте свой личный номер телефона – вряд ли вы сможете отделить ложные свидетельства от достоверных. Кроме того, нам, к сожалению, известны случаи, когда родителям пропавших детей, указавшим свой адрес и телефон, годами не давали спокойно жить «неравнодушные» люди.

И, конечно, не теряйте надежды. «Лиза Алерт» продолжает искать до тех пор, пока пропавший не будет найден.

Если ваш ребенок пропал, обратитесь на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт» по телефону 8-800-700-54-52 или в полицию по номеру 112.